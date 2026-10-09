Vremea se răcește puternic în toată țara. Temperaturile scad de mâine și vin ploile. Anunțul făcut de șefa ANM

După un început de toamnă cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vremea se răcește simțitor chiar de mâine, când o masă de aer foarte rece pătrunde treptat în România, a anunțat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la Digi24.

„Pentru zilele de weekend așteptăm în continuare o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în zonele sudice și sud-estice ale țării. Astăzi, temperaturile vor ajunge la 30 de grade, în special în partea de sud și în centrul Munteniei, cu 28-29 de grade în Capitală”, a declarat Elena Mateescu, la Digi24.

Diferențele de temperatură vor fi însă semnificative între regiunile țării. În timp ce sudul va avea parte de valori ridicate, în nord-est și în Maramureș temperaturile vor fi considerabil mai scăzute.

„În partea de nord-est a țării, de pildă, în Maramureș, vom avea doar 17 grade. Masa de aer mai rece va pătrunde în spațiul geografic al țării noastre și se va extinde în următoarele zile”, a precizat șefa ANM.

Deja de mâine, răcirea vremii va fi tot mai evidentă, când temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării, în special în nord-vest, nord și centru. Cu toate astea, în sud și sud-est, maximele vor fi de până la 28-29 de grade în sudul Olteniei și aproximativ 26 de grade în București.

La începutul săptămânii viitoare,însă, vremea se va răci în toate regiunile, iar temperaturile vor ajunge să fie mai mici decât cele normale pentru această perioadă.

„Vremea va continua să se răcească, astfel încât, mai ales la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul acesteia, vom observa deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara”, a avertizat Elena Mateescu. La mijlocul săptămânii viitoare și în a doua parte a acesteia, maximele se vor situa, în general, între 12 și 18 grade Celsius. Și temperaturile minime vor fi scăzute, putând coborî până la aproximativ 2 grade în cele mai reci zone”, a mai spus Mateescu.

Unde se anunță ploi

Pe lângă scăderea temperaturilor, meteorologii prognozează și precipitații însemnate cantitativ, în special la începutul săptămânii viitoare. De asemenea, la munte se așteaptă să ningă.

Cele mai importante precipitații sunt așteptate în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, dar și în nordul Moldovei și în partea de vest și nord-est a Munteniei.

„Contează și precipitațiile, mai ales la debutul săptămânii, când cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, vor fi de interes în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și în nordul Moldovei și în partea de vest și nord-est a Munteniei. Practic, în cea mai mare parte a țării așteptăm precipitații”, a explicat directoarea ANM.