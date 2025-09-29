Vremea se răcește semnificativ. Ploi și ninsori, până joi. Unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii au transmis, luni dimineață, o informare de vreme rece, ploi și predominant ninsori la munte, care va fi valabilă până joi, 2 octombrie, ora 10:00.

Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni, conform ANM.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.