Vremea se schimbă radical în următoarele zile: Roller-coasterul temperaturilor, ploi, lapoviță și ninsori

ANM anunță o perioadă de variații semnificative ale condițiilor meteorologice în țară, cu fenomene diverse și temperaturi în scădere accentuată după o scurtă perioadă de creștere.

În partea de sud și sud-est a țării, vremea rămâne în continuare închisă, cu ceață persistentă atât dimineața, cât și noaptea, în zilele următoare, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, meteorologul Alina Șerban de la ANM.

Conform sursei citate, temperaturile nu au crescut foarte mult, în sud și sud-est fiind sub normalul perioadei, dar în vestul țării, în zonele de deal și de munte, a fost vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate, de 17-18 grade Celsius.

„În vest, nord și centru vorbim de nori cu ploaie. Astăzi și în orele care urmează, până spre seară, vom avea ploi în Maramureș, Transilvania și Moldova. În aceste zone nu va mai fi ceață”, a precizat Alina Șerban.

Începând de luni, vremea va suferi modificări radicale.

„O altă masă de aer va determina temperaturi mai ridicate, sperăm în toate regiunile, cu maxime de până la 19-21 grade Celsius, în special în vest și sud. În același timp, mâine vor fi intensificări ale vântului în Banat, Crișana și Maramureș, mai ales după-amiază și spre seară, cu rafale de 50-65 km/h. Chiar dacă va fi mai cald, un front atmosferic rece va traversa țara de la vest-nord-vest către sud-sud-est și va aduce scăderi de temperatură”, a spus meteorologul.

Marți, temperaturile în vest vor scădea brusc, maximele ajungând la doar 8-10 grade, față de 19-21 de grade preconizate pentru luni, iar în zonele montane și mai joase ale Transilvaniei. Vor veni ploi care ulterior se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

„În zonele montane, este foarte posibil să cadă lapoviță și ninsoare, iar precipitații de acest tip vor fi prezente și în zonele mai joase din Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei”, potrivit meteorologului.

Miercuri, frontul rece va ajunge și în sudul țării, aducând ploi și temperaturi mai scăzute, cu maxime de 7-10 grade.

„În Capitală, astăzi vremea va fi închisă și noaptea, iar din nou va apărea ceața. Temperaturile nu vor crește prea mult, ajungând la 10-11 grade Celsius. Mâine, însă, se va încălzi datorită schimbării masei de aer, iar după-amiază temperaturile vor fi de 17-18 grade, urmând ca apoi să scadă semnificativ. Miercuri, vremea va fi din nou închisă în București”, a precizat Alina Șerban.