Vremea se schimbă radical: Ploi și vânt puternic în mai multe regiuni / Ninsori la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea rea va cuprinde majoritatea regiunilor de duminică până marți noaptea, iar în masivele Bucegi și Făgăraș va ninge abundent.

Ploile încep de duminică în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei şi Transilvaniei și vor persista până marți noaptea. În acest interval se vor acumula cantităţi de apă de 10…20 l/mp şi izolat de peste 30…35 l/mp, anunță meteorologii.

Un cod galben de vânt a fost emis de ANM pentru intervalul duminică, ora 21:00 – luni, ora 21:00, când vântul va avea intensificări severe de 50…70 km/h în Moldova și local în Dobrogea.

Rafale puternice de până la 70…90 km/h se vor înregistra la munte, în special în zona înaltă din Munții Banatului și din Carpații Meridionali și de Curbură.

Meteorologii mai anunță că la altitudini mari, de peste 2000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Fenomenele se vor manifesta cu precădere în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, unde se va depune un strat de zăpadă ce va atinge local 10…20 cm.