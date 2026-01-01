Vremea se strică în mare parte din țară. Noi alerte meteo – HARTĂ

Vreme ploioasa si temperaturi scazute in timpul unui cod portocaliu de vant in Bucuresti, 3 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii anunţă, joi, că precipitaţile se extind în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori în toate zonele, până în 8 ianuarie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică pentru intervalul joi, 1 ianuarie, ora 10:30 – sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:00, care vizează precipitații moderate, intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol în zonele montane.

Potrivit meteorologilor, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane. Local, se vor acumula 20-30 l/mp de apă.

La munte va ninge, iar în special în Munții Apuseni se va depune un strat consistent de zăpadă, de 15-25 cm. În Maramureș, Transilvania, Crișana și în jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, cu un strat de zăpadă de 5–15 cm. În Banat sunt așteptate precipitații mixte, iar pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări puternice la munte, în special în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri și în Carpații Meridionali, cu viteze de peste 70-80 km/h, viscolind ninsoarea.

De asemenea, până sâmbătă, vântul se va intensifica temporar și în zonele joase din vestul, centrul și estul țării, unde rafalele vor atinge 40-50 km/h.

Cod galben de vânt și viscol la munte

ANM a emis și o atenționare cod galben, valabilă de joi, 1 ianuarie, ora 23:00, până vineri, 2 ianuarie, ora 18:00. În acest interval, vântul va sufla cu putere în Carpații Occidentali, Orientali și Meridionali, cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 90-100 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.

Meteorologii mai avertizează că până în 8 ianuarie, vor fi precipitații în toate regiunile țării, iar local cantitățile de apă pot fi însemnate.