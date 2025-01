Vremea se va răci în următoarele zile. În unele zone va ninge noaptea, însă ziua vor fi temperaturi pozitive

Vremea se va răci treptat în toată țara la început de februarie, iar sâmbătă dimineață vor fi minime de -10 C în Transilvania, în timp ce sâmbătă spre duminică va ninge în unele zone, iar în altele va ploua. În weekend, maximele vor fi pozitive: sâmbătă vor fi până la 15 C în Oltenia, iar duminică, maxime de 12 C în Banat. Temperaturile de marți vor fi mai mici față de cele de luni, arată hărțile ANM.

Vremea în țară în următoarele cinci zile (sursa ANM)



31 ianuarie

Minime între – 2 și +7 C

Maxime între 5 și 17 C

1 februarie

Minime între -10 ți +5 C

Maxime între 4 și 15 C

2 februarie

Minime între -6 și +4

Maxime între 2 și 12 C

Vremea pe 3 februarie

Luni, minimele nopții vor varia între -3 și +4 C, iar la prânz între +3 și +9 C. Va ploua în zone din Oltenia și Dobrogea.

Vremea pe 4 februarie

Vremea se va mai răci, iar noaptea vor fi în general minime cuprinse între -6 și -2 C. La prânz, temperaturile vor fi între +2 și +6 C.

Vremea la București în următoarele cinci zile

31 ianuarie: 5/12

1 februarie: 4/10

2 februarie: 4/9

3 februarie: 0/5, cer mai mult noros, precipitații mixte

4 februarie: -2/4

