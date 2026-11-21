După temperaturile plăcute de care am avut parte din ultimele zile, vremea se răcește semnificativ începând de săptămâna viitoare, când o masă de aer rece va cuprinde România și aduce ninsori și în zonele joase, a anunțat sâmbătă Mihai Huștiu, meteorolog ANM, într-o intervenție la Antena3.

„Într-adevăr, așteptăm o schimbare radicală în evoluția vremii, dar în acest weekend încă ne bucurăm, cel puțin aici în partea de sud, de vreme plăcută sub aspect termic”, a spus Mihai Huștiu.

Astăzi, sunt 19 grade în extremitatea de sud, duminică, vor fi 15 grade, „deci valori termice în continuare destul de mari pentru această perioadă din an”, a spus meteorologul, la Antena3.

Potrivit acestuia, în partea de nord și centru vremea se răcește, temperaturile nu mai trec de 10 grade, mâine doar 3 grade prin estul Transilvaniei.

„Deci o răcire destul de accentuată în partea de nord a țării și așteptăm într-adevăr și precipitații pe vest, pe centru și pe nord, ploi, dar la munte, în special la nordul Carpaților Orientali, la ninsori”, a spus meteorologul.

Nu va ninge doar la munte

Meteorologii așteaptă „o vreme foarte schimbătoare”, iar de duminică seară un ciclon mediteranean va intra în partea de vest a țării, iar precipitațiile se vor extinde din nou în cea mai mare parte a României, a spus Huștiu.

„Vorbim de ploi în primă fază, dar luni, atunci când această masă de aer rece va cuprinde mare parte din țară, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, nu doar la munte. Așteptăm primele ninsori în zone joase de relief din Moldova, din Transilvania, Maramureș”, a spus meteorologul.

„Deci așteptăm primele semne ale iernii și pe zone mai joase de relief din nord și centru și chiar un strat de zăpadă ce se va depune mai probabil în zona Deluroasă a Moldovei sau în estul Transilvaniei, asta undeva luni după-amiază, în noaptea de luni spre marți”, a precizat Mihai Huștiu.

„Temperaturi de îngheț”

Răcirea vremii este una destul de accentuată, astfel de la o vreme caldă vom ajunge la o vreme rece, a mai spus acesta.

„Temperaturile, spre exemplu, marți și miercuri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade în general, deci temperaturi ce nu mai trec de 10 grade pe nicăieri prin țară, iar noaptea temperaturi negative, temperaturi între -8 și 0 grade, deci temperaturi de îngheț și chiar posibile valori sub -10 grade, mai ales prin nord și centru”, a adăugat Mihai Huștiu.

„Așadar, așteptăm la începutul săptămânii viitoare un episod de iarnă autentică, în principal la munte, unde se va depune strat de zăpadă, aș spune consistent, de 10-15 cm în mai toate masivele montane, dar zăpada se va așterne cel mai probabil și prin nordul Moldovei, prin estul Transilvaniei, zonele subcarpatice. Deci atenție, așteptăm fenomene specifice iernii – îngheț, zăpadă, polei și temperaturi scăzute, mai ales la mijlocul săptămânii viitoare, marți, miercuri temperaturi mai coborâte față de mediile multianuale”, a conchis meteorologul Mihai Huștiu.