Warner Bros respinge oferta îmbunătăţită a Paramount, preferă propunerea Netflix

Consiliul de administraţie al grupului american de cinema şi televiziune Warner Bros. Discovery (WBD) a anunţat miercuri că a respins „în unanimitate” oferta îmbunătăţită de cumpărare a concurentului său Paramount, reafirmând preferinţa sa pentru propunerea concurentă a Netflix.

Noua ofertă a Paramount „rămâne inferioară acordului nostru de fuziune cu Netflix în mai multe puncte cheie”, a declarat preşedintele consiliului de administraţie al Warner Bros, Samuel A. Di Piazza Jr, citat în comunicat, transmite News.ro.

Paramount nu a majorat suma ofertei sale de cumpărare, de 108 miliarde de dolari, dar a modificat anumiţi parametri, adăugând în special o garanţie personală de 40,4 miliarde de dolari din partea miliardarului Larry Ellison, al cărui fiu David este la conducerea Paramount.

Respingerea Warner este motivată de „costurile, riscurile şi incertitudinile semnificative” pe care le implică oferta Paramount, explică grupul într-o scrisoare adresată acţionarilor săi, al cărei conţinut este reprodus în comunicatul său.

Warner consideră, de exemplu, că suma „extraordinară” a nivelului de finanţare prin datorii „creşte riscul eşecului tranzacţiei” în comparaţie cu „certitudinea fuziunii cu Netflix”.

Cu toate acestea, dacă Paramount nu ar reuşi să finalizeze oferta, „acţionarii WBD ar suporta costuri semnificative”, subliniază Warner, ceea ce îl determină să afirme că oferta Paramount nu este „nici superioară, nici măcar comparabilă” cu cea a Netflix.

Într-un comunicat publicat imediat după aceea, platforma a salutat analiza „completă” şi „riguroasă” a consiliului de administraţie al Warner.

Netflix propune achiziţionarea doar a studioului de film Warner Bros şi a întregului grup HBO (canale şi platforma de streaming HBO Max) pentru 82,7 miliarde de dolari, inclusiv datoriile (72 miliarde fără datorii).

Tranzacţia ar avea loc după separarea acestui subansamblu de un portofoliu de canale, printre care CNN şi Discovery, care ar fi incluse într-o nouă societate cotată la bursă, denumită Discovery Global. Paramount Skydance doreşte să achiziţioneze întregul ansamblu.