În timp ce Netflix își anunță clienții, inclusiv din România, de achiziția HBO, Paramount lansează o ofertă ostilă de preluare de 108 miliarde de dolari

Grupul media Paramount Skydance a lansat luni o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery (WBD), în valoare de 108,4 miliarde de dolari, transmit Reuters și AP, conform Agerpres. Anunțul vine după ce Gigantul american de streaming Netflix informase vineri că a ajuns la un acord pentru preluarea studiourilor de film și televiziune Warner Bros Discovery, precum și prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru 72 miliarde de dolari.

Aceasta ar fi cea mai mare operațiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în 2019, pentru 71 miliarde de dolari.

Paramount a anunțat luni că s-a adresat direct acționarilor Warner Bros cu o ofertă în numerar de 30 dolari per titlu pentru întreaga companie, inclusiv divizia Global Networks, și le-a cerut respingerea tranzacției cu Netflix.

Paramount a criticat oferta Netflix, spunând că „expune acționarii WBD la un proces îndelungat de așteptare în urma verificărilor autorităților de reglementare iar rezultatul este nesigur”.

La deschiderea ședinței de luni a Bursei de la New York, acțiunile Warner Bros și Paramount înregistrau creșteri între 5% și 6%, în timp ce Netflix a scăzut.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat duminică îndoielile cu privire la achiziția de către Netflix a Warner Bros Discovery (WBD), subliniind că gigantul de streaming video deținea deja „o cotă de piață foarte mare” și adăugând că „aceasta ar putea fi o problemă”.

„Voi fi implicat în decizia autorităților de reglementare” cu privire la această achiziție, a declarat președintele SUA la sosirea sa pentru o ceremonie de premiere la Centrul Kennedy, mare sală de spectacole din Washington.

Trump nu a spus dacă este în favoarea aprobării acordului, dar a subliniat o potențială concentrare a puterii de piață în industria divertismentului. „Asta va fi treaba unor economiști. Dar este vorba de o cotă de piață mare. Nu există nicio îndoială că ar putea fi o problemă”, a afirmat el.

Conform analiștilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care „Game of Thrones”, „DC Comics” și „Harry Potter”, va înclina și mai mult balanța puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix, care și-a construit dominația fără achiziții majore sau o bibliotecă mare de conținut, și îi va permite să respingă concurența din partea Walt Disney și Paramount, susținute de familia Ellison.

Analiștii susțin că în spatele achiziției stă dorința Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor și filmelor de succes și de a se baza mai puțin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor și caută noi căi de creștere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acordul va fi analizat cu atenție de organismele de reglementare a concurenței din Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deține HBO Max și se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, care a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate și are legături strânse cu administrația Trump, a pus la îndoială procesul de vânzare la începutul acestei săptămâni într-o scrisoare în care susține că Netflix a fost tratat preferențial.