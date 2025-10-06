Warren Buffett a încheiat probabil ultima sa mare afacere ca director general al companiei pe care o conduce din 1965

Compania de investiții Berkshire Hathaway a încheiat un acord pentru a plăti 9,7 miliarde de dolari în numerar pentru a cumpăra OxyChem, divizia chimică a companiei Occidental Petroleum, în ceea ce ar putea fi ultima achiziție majoră a lui Warren Buffett înainte ca acesta să renunțe la funcția de director general (CEO) al Berkshire la sfârșitul anului, relatează CNBC.

Deși suma este ușor sub cea de 10 miliarde de dolari, vehiculată de presa financiară din SUA săptămâna trecută, cumpărarea OxyChem reprezintă cea mai mare tranzacție a Berkshire de la achiziția asigurătorului Allegheny pentru 11,6 miliarde de dolari în 2022.

Cu toate acestea, noua tranzacție nu este uriașul „elefant” pe care Buffett îl caută de ani de zile – o achiziție de proporții care să reducă semnificativ rezervele de numerar ale companiei sale de investiții, estimate la aproximativ 340 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii iunie, când au fost depuse ultimele documente financiare la autoritățile de reglementare.

Tranzacția se bazează pe o relație deja strânsă între cele două companii: Berkshire este cel mai mare acționar al Occidental, deținând o participație de aproape 27% care este evaluată în prezent la 11,9 miliarde de dolari.

În pofida acestei legături și a altora între cele două companii, Buffett le-a spus acționarilor Berkshire în urmă cu doi ani că nu intenționează să achiziționeze întreaga companie de la Occidental.

Într-un interviu în direct acordat emisiunii „Squawk Box” de la CNBC, în dimineața anunțului, directoarea generală a Occidental Petroleum, Vicki Hollub, a declarat că 6,5 miliarde de dolari din suma plătită pentru OxyChem vor fi folosiți pentru reducerea datoriilor companiei, aducându-le sub pragul de 15 miliarde de dolari.

„Acum vom putea relua programul nostru de răscumpărare a acțiunilor (…) Ceea ce trebuia să facem era să ne îmbunătățim bilanțul. Așadar, acesta este ultimul pas important de care aveam nevoie, iar acum cred că suntem pregătiți să trecem la crearea de valoare într-un ritm mult mai rapid pentru acționarii noștri”, a declarat ea.

Berkshire face un pas formal pentru a se pregăti de retragerea lui Buffett din funcția de CEO

CNBC notează de asemenea că Consiliul de Administrație al Berkshire Hathaway a modificat statutul companiei pentru a separa funcțiile de președinte al consiliului și cea de director general.

Un document depus vineri la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA arată că boardul a votat pentru aceste modificări marți, cu aproape trei luni înainte ca Greg Abel, unul dintre actualii vicepreședinți ai Berkshire, să fie numit director general la 1 ianuarie.

Așa cum a anunțat Warren Buffett în luna mai, când a spus că va renunța la postul de CEO, el va rămâne președinte al consiliului de administrație companiei pe care a preluat-o în 1965 și a transformat-o dintr-un producător de textile aflat în dificultate într-un conglomerat de investiții evaluat în prezent la 1,076 trilioane de dolari. Berkshire Hathaway este în prezent a 11-a cea mai valoroasă companie din lume, raportat la capitalizarea bursieră.

Compania lui Buffett depășește la acest capitol giganți precum JPMorgan Chase, Oracle, Walmart, Exxon Mobil, Samsung, General Electric sau Toyota, printre alții.

Buffett, acum în vârstă de 95 de ani, a renunțat și la licitarea unor prânzuri cu el, așa cum obișnuia să facă în anii trecuți pentru a strânge milioane de dolari în scopuri caritabile.

Însă anul trecut el a făcut mai multe modificări la planurile de a dona averea sa personală, estimată de Bloomberg la 151 de miliarde de dolari, pentru a se asigura că vasta majoritate a acesteia ajunge la cauze caritabile și de filantropie.