„Am citit tot”: Warren Buffett afirmă că oprirea donațiilor către fundația lui Bill Gates nu e vreo surpriză

Miliardarul-investitor Warren Buffett a declarat că nu a fost o surpriză atunci când i-a spus lui Bill Gates despre decizia sa de a înceta să mai doneze către Fundația Gates, punând capăt parteneriatului lor de două decenii în materie de activități de filantropie, relatează Reuters.

Buffett, în vârstă de 95 de ani, nu a inclus Fundația Gates pentru filantropie în donația de aproape 6 miliarde de dolari în acțiuni ale Berkshire Hathaway, anunțată marți, după noile dezvăluiri privind interacțiunile dintre Bill Gates și infractor sexual răposat Jeffrey Epstein.

În fragmente dintr-un interviu difuzate miercuri de televiziunea financiară CNBC, Buffett, cel care a transformat Berkshire într-un gigant global al investițiile, a dezvăluit că el și fondatorul Microsoft au discutat în urmă cu trei săptămâni, când Gates a vizitat orașul Omaha.

Întâlnirea a avut loc după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat în februarie documente referitoare la relația lui Gates cu Epstein.

Congresul SUA a investigat de asemenea acest subiect, iar Gates s-a întâlnit cu membri ai acestuia luna trecută, pentru o audiere în spatele ușilor închise. Gates și-a exprimat în repetate rânduri regretul pentru orice asociere cu Epstein și nu a fost acuzat de comiterea vreunei infracțiuni.

Warren Buffett afirmă că a cântărit temeinic situația înainte să ia o decizie

„Mi-am reevaluat întreaga situație”, a spus însă acum Buffett. „Nu a fost o surpriză”, a subliniat el.

„Am citit concluziile la care a ajuns Congresul. Am citit tot”, a precizat acesta.

În schimb, Buffett va continua să doneze acțiuni Berkshire către cele patru fundații ale familiei administrate de copiii săi, Susie, Howard și Peter, inclusiv donația de aproape 6 miliarde de dolari de anul acesta.

Epstein a murit într-o celulă dintr-o închisoare din Manhattan în august 2019, după ce fusese arestat sub acuzația de trafic sexual. Medicul legist al orașului New York a stabilit că moartea a fost un suicid.

Câți bani a donat în total Buffett fundației lui Gates

Buffett a donat Fundației Gates acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de peste 47 de miliarde de dolari începând din 2006, doar donația de anul trecut ridicându-se la 4,5 miliarde.

Faptul că fondatorul Microsoft a întreținut relații amiabile cu Epstein era cunoscut de ceva timp, informații în acest sens apărând în presa americană după ce Bill și Melinda Gates au anunțat în 2021 că vor divorța după 27 de ani de căsnicie.

Însă noi documente publicate de DOJ și o comisie a Congresului SUA au inclus și fotografii cu fondatorul Microsoft pozând alături de femei ale căror fețe sunt estompate.

Gates a declarat anterior că relația sa cu Epstein s-a limitat la discuții legate de filantropie și a afirmat că a fost o greșeală să se întâlnească cu acesta.

Bill Gates și-a cerut scuze angajaților fundației sale de filantropie

The Wall Street Journal a scris în februarie că Gates „și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale” în ceea ce privește relația pe care a avut-o cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein în cadrul unei întâlniri de tip „town hall” cu angajații Fundației Gates.

Potrivit articolului publicat de WSJ, Gates le-a spus angajaților organizației sale de filantropie că a fost o „greșeală uriașă” să petreacă timp cu Epstein și să implice directori ai Fundației Gates în întâlniri cu infractorul sexual. Publicația financiară a citat o înregistrare a declarațiilor făcute de Gates în cadrul întâlnirii.

„Îmi cer scuze față de alte persoane care au fost atrase în această situație din cauza greșelii pe care am făcut-o”, a spus el, WSJ.

The Journal a adăugat că Gates a recunoscut, de asemenea, că a avut două relații extraconjugale cu femei din Rusia, pe care Epstein le-ar fi descoperit ulterior, dar că acestea nu au implicat victimele lui Epstein.