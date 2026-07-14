Warren Buffett și-a oprit brusc donațiile către Fundația Gates

Miliardarul-investitor Warren Buffett a confirmat că a încetat să mai doneze bani Fundației Gates pentru filantropie, după dezvăluirile privind interacțiunile dintre cofondatorul Microsoft Bill Gates și infractorul sexual răposat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

Buffett a anunțat marți că donează acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de aproximativ 6 miliarde de dolari, sub forma a 12 milioane de acțiuni din clasa B, către patru fundații caritabile conduse de familia sa. Acestea sunt administrate de fiica sa Susie și de fiii săi Howard și Peter.

El a mai spus că își va dona acțiunile Berkshire rămase, „într-un fel sau altul”, celor patru fundații până la 31 decembrie 2034.

Președintele Berkshire, în vârstă de 95 de ani, nu a menționat Fundația Gates, care în trecut a fost unul dintre cei mai mari recipienți ai donațiilor sale în scopuri caritabile și de filantropie.

Warren Buffett a donat acțiuni de o valoare uriașă Fundației Gates

Fundația Gates a primit acțiuni ale Berkshire Hathaway în valoare de peste 47 de miliarde de dolari de când Buffett a făcut în 2006 ceea ce el a numit un angajament irevocabil de a dona acțiuni pe tot parcursul vieții sale. El afirmă că intenționează să își doneze aproape întreaga sa avere.

Donația lui Buffett către Fundația Gates s-a ridicat la peste 4,5 miliarde de dolari doar anul trecut.

Bill Gates a declarat în luna iunie în timpul unei audieri din Congresul american că „nu a înțeles pe deplin amploarea” infracțiunilor comise de Epstein în perioada în care a colaborat cu defunctul infractor sexual condamnat pentru a strânge fonduri pentru fundația sa filantropică.

Gates a mai depus mărturie că nu a fost niciodată martor la vreun comportament infracțional al lui Epstein.

Bill Gates, unul dintre numele din „Dosarul Epstein”

Documente publicate la începutul acestui an de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) arată că Gates și Epstein s-au întâlnit în repetate rânduri după ce finanțistul american fusese condamnat în 2008 pentru solicitarea unei prostituate minore.

Faptul că fondatorul Microsoft a întreținut relații amiabile cu Epstein era cunoscut de ceva timp, informații în acest sens apărând în presa americană după ce Bill și Melinda Gates au anunțat în 2021 că vor divorța după 27 de ani de căsnicie.

Însă noi documente publicate de DOJ și o comisie a Congresului SUA au inclus și fotografii cu fondatorul Microsoft pozând alături de femei ale căror fețe sunt estompate.

Gates a declarat anterior că relația sa cu Epstein s-a limitat la discuții legate de filantropie și a afirmat că a fost o greșeală să se întâlnească cu acesta.

The Wall Street Journal a scris în februarie că Gates „și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale” în ceea ce privește relația pe care a avut-o cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein în cadrul unei întâlniri de tip „town hall” cu angajații Fundației Gates.

Potrivit articolului publicat de WSJ, Gates le-a spus angajaților organizației sale de filantropie că a fost o „greșeală uriașă” să petreacă timp cu Epstein și să implice directori ai Fundației Gates în întâlniri cu infractorul sexual. Publicația financiară a citat o înregistrare a declarațiilor făcute de Gates în cadrul întâlnirii.

„Îmi cer scuze față de alte persoane care au fost atrase în această situație din cauza greșelii pe care am făcut-o”, a spus el, WSJ.

The Journal a adăugat că Gates a recunoscut, de asemenea, că a avut două relații extraconjugale cu femei din Rusia, pe care Epstein le-ar fi descoperit ulterior, dar că acestea nu au implicat victimele lui Epstein.