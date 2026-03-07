Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, fotografiat în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Casa Albă, FOTO: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că guvernul american ia în calcul ridicarea sancțiunilor asupra unei cantități mai mari de petrol rusesc, la o zi după ce a autorizat temporar India să cumpere petrol din Rusia, pe fondul creșterii puternice a prețurilor globale la petrol, notează The Guardian.

Războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului și atacurile de represalii lansate de Teheran în întreaga regiune a Golfului au dat peste cap sectoarele globale ale energiei și transportului, oprind aproape complet activitatea în Strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului brut a crescut cu 8,5% vineri și era în urcare cu aproape 30% pe parcursul săptămânii, după ce președintele american, Donald Trump, a declarat că doar „capitularea necondiționată” a Iranului ar pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

„Am putea ridica sancțiunile și pentru alte cantități de petrol rusesc”, a declarat vineri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pentru Fox Business.

„Există sute de milioane de barili de petrol sancționat pe mare. În esență, prin ridicarea sancțiunilor asupra lor, Trezoreria poate crea o ofertă”, a spus el.

Statele Unite au insistat că noile măsuri nu vizează relaxarea restricțiilor impuse Rusiei din cauza comportamentului acesteia în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, ci se referă doar la transporturile de petrol care se află deja în tranzit.

„Vom continua să anunțăm măsuri într-un ritm constant pentru a aduce o ușurare pieței în timpul acestui conflict”, a mai spus Bessent, în contextul în care prețurile ridicate la petrol reprezintă o problemă atât pe plan intern, cât și pentru piețele internaționale.

Consilierul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat că discută această chestiune cu Statele Unite, scriind pe X că „sancțiunile occidentale s-au dovedit dăunătoare pentru economia mondială”.

Joi, guvernul american a relaxat temporar sancțiunile economice pentru a permite ca petrolul rusesc aflat în prezent blocat pe mare să fie vândut Indiei.

Washingtonul a precizat că tranzacțiile, inclusiv cele realizate de nave blocate de diverse regimuri de sancțiuni, sunt autorizate până la finalul zilei de 3 aprilie 2026.