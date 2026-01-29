Waymo, divizia de mașini autonome a Google, anchetată în urma unui accident în care a fost lovit un copil

Un vehicul Waymo fără șofer se deplasează prin traficul de pe o stradă din Washington, D.C, ianuarie 2026. Credit line: Robyn Stevens Brody / ddp USA / Profimedia

Un robotaxi al companiei Waymo a lovit un copil în apropierea unei școli din Santa Monica, California, declanșând verificări stricte privind modul în care inteligența artificială gestionează siguranța în zonele critice, potrivit Reuters.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) a anunțat joi deschiderea unei anchete oficiale în urma unui incident petrecut pe 23 ianuarie. În timpul orelor de vârf de la o școală elementară, un copil care traversa strada în fugă, ieșind de după un SUV parcat ilegal, a fost lovit de un vehicul autonom Waymo.

În momentul impactului zona era extrem de circulată, fiind prezenți numeroși alți copii, un agent de circulație și mai multe mașini parcate. Copilul a suferit răni ușoare în urma loviturii.

Waymo, divizia de vehicule autonome a grupului Alphabet (Google), a reacționat tot joi, precizând printr-o postare pe blog că va coopera deplin cu autoritățile. Compania susține că minorul „a pătruns brusc pe carosabil” din spatele unui SUV de mari dimensiuni, ajungând direct în traiectoria mașinii.

Conform datelor tehnice furnizate de Waymo, sistemul autonom a detectat pietonul imediat ce a devenit vizibil, activând frânarea de urgență care a redus viteza de la 27 km/h la sub 10 km/h înainte de momentul impactului.

În acest context, NHTSA a lansat o evaluare preliminară pentru a determina dacă sistemul Waymo a dat dovadă de prudența necesară, având în vedere proximitatea față de o școală elementară în timpul orelor de vârf.

Agenția a declarat că intenționează să examineze „comportamentul prevăzut al vehiculului în zonele școlare și în zonele învecinate, în special în timpul orelor normale de preluare/debarcare a elevilor, inclusiv, dar fără a se limita la respectarea limitelor de viteză afișate” și că „va investiga, de asemenea, răspunsul Waymo după impact”.

Conform simulărilor realizate de Waymo, un șofer uman „complet atent” aflat în aceeași situație ar fi lovit pietonul la o viteză mult mai mare, de aproximativ 22 km/h. Compania a subliniat reacția promptă a sistemului: imediat după impact, robotaxiul a apelat serviciile de urgență, a rămas pe loc, iar ulterior s-a retras în siguranță pe marginea drumului, sub supravegherea forțelor de ordine.

O serie de abateri grave raportate în Austin, Texas

Chiar în ziua incidentului, Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA a lansat o a doua investigație majoră asupra diviziei Alphabet. Ancheta vizează o serie de abateri grave în Austin, Texas, unde vehiculele autonome au fost surprinse depășind ilegal autobuze școlare oprite de cel puțin 19 ori de la începutul anului școlar, punând în pericol siguranța elevilor.

Waymo a rechemat în decembrie peste 3.000 de vehicule pentru a actualiza software-ul care a determinat vehiculele să depășească autobuze școlare oprite care încărcau sau descărcau elevi, crescând riscul unui accident. NHTSA a deschis o anchetă în octombrie cu privire la vehiculele Waymo în apropierea autobuzelor școlare.

Deși Waymo susține că incidentele din Austin nu s-au soldat cu coliziuni, Districtul Școlar a raportat încă cinci încălcări ale legii în noiembrie, chiar și după actualizarea software-ului. În ciuda cererii oficiale a școlilor de a suspenda cursele în zonele de debarcare a elevilor până la remedierea problemelor, Waymo a refuzat să oprească operațiunile, fapt confirmat pentru Reuters.