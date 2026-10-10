Weekend trending în București, 10-11 octombrie: festivalul luminii pe Calea Victoriei, Bărbați pe Mătăsari, mașini tari la Romexpo și „Teambuilding 2” pe marile ecrane

E un weekend în care toamna începe să se simtă un pic mai mult afară, în temperaturi și poate și precipitații, dar încă mai avem multe evenimente outdoor, în stradă, ba chiar unele care vor strânge mii de oameni. Așa că avem încă două zile în care e destul de greu să spui că „nu ai ce face” în oraș, pentru că avem festivalul luminii pe Calea Victoriei, concerte și târg pe Mătăsari, ultimul weekend cu Străzi deschise, plus multe altele.

Cafeaua de specialitate și micul dejun le poți servi pe una dintre cele mai noi terase din oraș – BRUMA (Regina Elisabeta 54). Pe lângă cafeaua bună și brunch gustos (micul dejun se servește între 10:00 – 14:00), găsești aici și o terasă ascunsă de agitația bulevardului. „Ne procurăm cafeaua de la prăjitori români care călătoresc pentru boabele lor, iar vinurile de la producători care lasă terroir-ul să vorbească. Tot ce punem pe farfurie este onest și sezonier”, scriu ownerii în descrierea locului.

În weekend e un fel de Oktoberfest la Modelier (Duzilor 12), iar asta înseamnă că berea se servește la litru, iar ziua de duminică vine cu un Pastramă Party organizat în curte.

Evenimente

Unul dintre evenimentele care vor atrage un număr mare de participanți în acest weekend este Spotlight, ajuns la ediția a zecea. Festivalul de lumini a început pe 9 octombrie și continuă până duminică, 11 octombrie, pe Calea Victoriei, cu tema „Playground”. Traseul este mai lung decât la edițiile precedente: de la zona Hotelului Radisson Blu până la intersecția cu Splaiul Independenței, cu un punct important la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Sunt anunțate 19 instalații, șase clădiri pe ale căror fațade sunt proiectate lucrări video și peste 200 de surse de lumină. Printre clădirile folosite ca suprafețe de proiecție se numără Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, Cercul Militar Național și Muzeul Național de Artă al României.

O parte dintre instalațiile de pe traseu sunt interactive și reacționează la mișcările celor care trec pe lângă ele.

Mai spre est, strada Mătăsari are propriul program. Între 9 și 11 octombrie are loc cea de-a șaptea ediție a festivalului Bărbați pe Mătăsari, evenimentul construit în jurul străzii care a devenit, în ultimii ani, unul dintre locurile din oraș unde târgul, muzica și evenimentele de cartier au devenit o tradiție. Tema ediției din acest an este „de-un-de-?”, o întrebare despre începuturile festivalului, ale străzii și ale oamenilor care ajung acolo.

Pe scena de pe Mătăsari sunt anunțați DJ Cristache, Șuie Paparude, Ana Coman, Farago, Abasc, Rana, Ligia Keșișian și mulți alții. Pe lângă concerte și DJ seturi, sunt pregătite food trucks, produse artizanale și activități pentru copii și adulți.

Sâmbătă seara, Implant Pentru Refuz are programat la Expirat Halele Carol un concert special pentru lansarea dublului vinil „TREIZECI”. Concertul începe la 21:30, iar accesul se face de la 20:00. Trupa din Timișoara marchează astfel peste trei decenii de activitate, iar materialul lansat pe vinil reunește 15 piese din istoria formației. Biletul este 80 de lei.

Duminică, la Control Club, Francis On My Mind lansează EP-ul „Ars Valendi”, un material de șase piese construit în jurul etapelor unei povești de iubire, de la început până la momentul despărțirii. Concertul începe la 20:30, iar biletele pornesc de la 59 de lei la presale.

În aceeași seară, la The Fool, Serghei filmează un show special, „Aproape tatic”. Spectacolul începe la 20:00, cu acces de la 19:00, iar biletul este 69,71 lei.

La Sala Radio, tot duminică, de la ora 19:30, Alexandru Andrieș ajunge cu turneul național „ULTIMUL DANS”, un spectacol construit în jurul cântecelor care i-au definit cariera, dar și al poveștilor, umorului și poeziei care au însoțit mereu aparițiile sale live. Andrieș va urca pe scenă alături de Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vlady Săteanu, într-un concert care promite și câteva momente-surpriză. Biletele pornesc de la 95,45 lei pentru categoria IV și ajung la 212,10 lei pentru categoria I.

La Romexpo, weekendul acesta poate fi o ocazie pentru pasionații de mașini să meargă la Salonul Auto București & Accesorii 2026, ajuns la ediția cu numărul 23. Evenimentul ocupă Pavilionul B2 și zona exterioară adiacentă, pe o suprafață de peste 37.000 de metri pătrați, și aduce laolaltă producători, reprezentanți ai industriei auto, specialiști și public interesat de cele mai noi tehnologii și modele. Salonul este deschis sâmbătă, 10 octombrie, între 10:00 și 19:00, iar duminică, 11 octombrie, între 10:00 și 18:00. Un bilet costă 80 de lei.

La Quantic, weekendul începe în forță pentru fanii metalului underground, cu cea de-a XIII-a ediție a Old Grave Fest, programată pe 9 și 10 octombrie. Festivalul aduce la București trupe din zona thrash, death, doom, heavy și black metal, printre numele din program numărându-se Blasphemy, Discharge, Messiah, Negative Plane, Smoulder și Procession. Un bilet pentru o singură zi este 317,79 lei.

Teatru & film

Sâmbătă, de la ora 16:00, la Centrul Independent pentru Arta Animației de pe strada Orzari este programat „Țup – Imposibil este doar un cuvânt”, spectacol inspirat de cartea lui Alex Donovici. Povestea urmărește un pui de ciocârlie născut fără aripi și este destinată copiilor între 4 și 9 ani. Biletul este în jur de 69 de lei.

Duminica, la Teatrul Amzei este programată, de la ora 20:00, „Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt”, de Matei Vișniec. Spectacolul îi are în distribuție pe Claudia Vasile și Alexandru Beteringhe și pornește de la întâlnirea dintre un bărbat și o femeie, transformând apoi povestea lor într-o călătorie între iubire, singurătate, memorie și vis. Biletul costă 80,45 lei.

La cinema are loc în weekend premiera comediei „Teambuilding 2”. Horia, interpretat de Micutzu, și colegii lui ajung de această dată într-o echipă de elită care trebuie să vândă un produs bazat pe inteligență artificială, numit, în stilul deja consacrat al seriei, AI de PLM. Cum produsul seamănă suspect de bine cu echipa care îl dezvoltă, șeful Oprea, jucat de Șerban Pavlu, decide că problema se rezolvă printr-un nou teambuilding. Destinația este Republica Moldova, unde colegii ajung la un resort de vinuri și intră într-o competiție cu echipele ardelenilor și ale generației Z.

Pentru cei care preferă horror-ul, „Other Mommy” prezintă o poveste care începe într-un apartament și se mută rapid în zona coșmarurilor copilăriei. Bela, o fetiță de opt ani ai cărei părinți trec prin probleme de cuplu, descoperă în dulapul din camera ei o prezență pe care ajunge să o numească „cealaltă mămică”. La început, entitatea pare mai degrabă o apariție inexplicabilă, însă comportamentul ei devine tot mai amenințător, iar ceea ce vede Bela începe să afecteze întreaga familie.

„The Stranger” este o nouă adaptare cinematografică a romanului „Străinul” de Albert Camus și îl urmărește pe Meursault, funcționarul care trăiește într-un soi de detașare permanentă față de lumea din jur. Acțiunea este plasată în Algerul anului 1936, unde o serie de întâmplări ajunge să culmineze cu o crimă. De aici începe, de fapt, partea esențială a poveștii: procesul în care Meursault pare să fie judecat nu doar pentru ceea ce a făcut, ci și pentru felul în care refuză să se conformeze convențiilor sociale și emoționale.

Cei care vor să meargă la cinema cu copii au varianta „Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom”, o nouă aventură plasată la ferma Mossy Bottom, de această dată în perioada Halloweenului. Fermierul reușește să-și distrugă propria plantație de dovleci, iar Shaun încearcă să repare situația folosind câteva experimente științifice care, evident, nu rămân mult timp sub control. Lucrurile se complică atunci când în pădure apare o creatură sălbatică, iar ferma ajunge să aibă o problemă ceva mai mare decât recolta de dovleci.