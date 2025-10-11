Weekend trending în București, 11-12 octombrie: Festivalul luminii pe Victoriei, Imagine Dragons în biserică, cel mai mare flashmob de kendama din România și bărbați pe Mătăsari

În acest weekend, Bucureștiul își trăiește toamna post-cod roșu printre ploi, spectacole de lumini, maratoane, kendame și premiere. De la instalațiile futuriste de pe Calea Victoriei până la confesiunile pe scena de la Teatru Nou, acest mijloc de octombrie ne arată încă o dată că orașul e viu și plin de povești.

Cafeaua de specialitate o bem la Tart (Calea Victoriei 134) despre care Oana Titică spune că are cele mai frumoase cești. „Intrarea la Tart deja seamănă cu o galerie de artă (poate de aici și numele Tart Sweet Gallery?), cu o ușă imensă din sticlă străjuită de un mâner auriu supradimensionat, gravat – și el o operă de artă în sine. În interior, cafeneaua e spectaculoasă. De la piesa centrală, barul din travertin, la barul pentru servirea cafelei, toate sunt piedestal pentru vitrinele cu tarte delicate, care în Social Media au fost denumite „cele mai cremoase tarte din București”.

Pentru mine, însă, vedeta absolută de la Tart a fost ceașca în care a venit un cappuccino foarte bun. Cu mâner supradimensionat, finuță și robustă în același timp, a fost cana perfectă pentru o băutură fierbinte – și o micuță operă de artă în sine”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro.

Dragoș Mihăilă a testat un loc care se laudă că ar fi singurul kebab din București care folosește carne de vițel de lapte – Lick Kebab (George Enescu 10): „Seară de seară, în burgeria lor de pe Luterană n-ai loc s-arunci un ac, iar Generația Z stă la coadă pentru un smashed, cum stăteau bunicii lor la coadă pentru orice pe vremea lu’ Ceașcă. Ți-e mai mare dragu’ de ei când îi vezi așa cuminței! Așa că, pe fondul acestui succes, din Smash Baby s-a născut un al doilea copil: Lick Kebab, deschis la o aruncătură de băț, pe strada George Enescu. Lick Kebab se laudă cu singurul kebab din București care folosește carne de vițel de lapte”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Tot Dragoș dă și vestea că în oraș poți încerca acum mâncarea din Sopranos la nou deschisul restaurant american Route 31 Diner (Calderon 31). „Printre atracțiile locului se numără celebrul preparat din Sopranos, Baked Ziti, pe care Carmela l-a servit la pomana lui Jackie Aprile Sr. „Să fie de sufletu’ lu Jackie, că tare i-a mai plăcut ziti!”, un aparat Pac-Man original (cine face High Score, și rămâne acolo, primește 10% discount pe viață. Cam mișto!), 10% discount pentru cine ajunge la ei cu motocicleta și tot felul de alte mici bucurii”.

Evenimente

Calea Victoriei va fi din nou, pentru trei seri, terenul de joacă al Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight. Tema din acest an, „Simbioză”, vorbește despre felul în care colaborăm, chiar și atunci când nu ne iese mereu. De la Cercul Militar până la Athénée Palace, clădirile vor deveni ecrane uriașe, iar pe ele vor curge instalații și proiecții create de artiști din țară și din afară. Ediția aceasta marchează și finalul sezonului Străzi Deschise, așa că orașul își va lua rămas-bun de la pietonala de weekend cu lumini, nu cu artificii. Programul rulează între 19:00 și 23:00, în fiecare seară, până duminică.

Tot în weekend, Bucureștiul devine pentru două zile și capitală sportivă. Bucharest Marathon aduce laolaltă alergători de toate vârstele și distanțele: de la 2,5 km de distracție până la maratonul clasic de 42. Traseul traversează centrul Capitalei, așa că sâmbătă și duminică dimineața se recomandă răbdare în trafic. Startul principal se dă duminică, la 9:00, pe Bulevardul Libertății, iar punctul de sosire e, ca de obicei, în Piața Constituției.

Pe Strada Mătăsari, festivalul Bărbați pe Mătăsari revine cu muzică, meșteșuguri și o selecție de concerte care încearcă să prindă spiritul cartierului. Holograf, VUNK, Puya, Toulouse Lautrec și Rana vor cânta seara, în timp ce ziua strada va fi plină de standuri cu obiecte lucrate manual și proiecte independente. Intrarea este liberă, iar scena principală se anunță aglomerată mai ales sâmbătă.

Seara de sâmbătă continuă la Arenele Romane, unde suedezii de la Opeth aduc un concert așteptat de ani buni de fanii metalului progresiv. Cu o carieră de peste trei decenii și un sunet care s-a tot schimbat între heavy și melancolic, trupa promite un set lung, însoțit de invitații de la Paatos. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro, între 199 și 499 de lei, în funcție de categorie.

La Control Club, același 11 octombrie aduce concertul celor de la The Wants – o formație newyorkeză cu rădăcini în no wave și post-punk. Concertul e parte din turneul lor european de promovare a albumului Bastard, un material rece și dens, dar cu multă precizie în construcție. Prețul biletelor: 65 lei în presale, 85 la intrare.

Tot la Control, duminică, 12 octombrie, cântă Anastasia în spectacolul-concept Pasăre de foc, o traversare muzicală a propriilor transformări artistice. Concertul e anunțat ca o combinație de confesiune și renaștere scenică, iar biletele costă 63 de lei.

Pe malul celălalt al orașului, la Terasa Florilor, trupa Islaz promite un amestec de rock oltenesc și umor de mahala – un fel de balcanism autoironic cântat cu cobză și chitări. Biletele sunt 50 de lei online sau 60 la intrare.

Pentru cine caută o seară mai liniștită, Biserica Anglicană din strada Xenopol găzduiește, între 10 și 12 octombrie, o serie de concerte de cvartet – Classical and Modern Strings. Muzica lui Mozart și Vivaldi se întâlnește aici cu reinterpretări pentru coarde ale unor piese de la Queen, Coldplay sau Imagine Dragons. Biletele pornesc de la 230 de lei.

Duminică, la Romexpo, pasionații de gaming și kendama au propria lor sărbătoare, în cadrul Bucharest Gaming Week. Pe lângă competițiile din EA FC 26, Counter-Strike 2 sau Fortnite, va avea loc și cel mai mare flashmob de kendama din țară, cu peste o mie de participanți. Invitat special – Petruț Bisoi. Biletele încep de la 95 de lei.

Weekendului îi poți pune punct la Berăria H, unde Taraf de Caliu urcă pe scenă duminică seara, de la 19:00, pentru o repriză de lăutărie autentică. Intrarea este liberă, iar de la 21:45, locul se transformă într-o mică galerie sportivă: se transmite meciul România – Austria din preliminariile Mondialului.

Teatru & film

Tot în weekend, Teatrul Nou aduce pe scenă spectacolul „8 Martie”, o confesiune dureroasă și lucidă despre memorie, violență și iertare. Scris de Dana Voicu și regizat de Tanya Brighidin, cu Crina Zvobodă și Andreea Roxana Neagu în rolurile principale, spectacolul ridică „un zid din amintiri, piatră cu piatră”, vorbind despre relația complicată dintre mamă și fiică, despre rănile care se transmit și despre curajul de a le privi în față. „8 Martie” nu e o poveste despre o zi, ci despre o viață – cu toată fragilitatea, furia și dorul ei. Se joacă sâmbătă și duminică, 11 și 12 octombrie, de la ora 20:00, la Teatrul Nou, și este nerecomandat persoanelor sub 16 ani. Un bilet costă 80 lei.

Cinematografele bucureștene vin în acest weekend cu patru premiere care acoperă aproape tot spectrul, de la SF-ul rece, la drama istorică și comedia cu parfum local.

„Tron: Ares” duce mai departe universul digital început în anii ’80, dar îl mută acum în lumea reală. Ares, un program de inteligență artificială cu o conștiință proprie, este trimis în mijlocul oamenilor, într-o misiune care devine rapid un test pentru ambele lumi. Filmul continuă linia vizuală spectaculoasă a seriei Tron, dar adaugă întrebarea esențială a epocii: ce se întâmplă când algoritmul devine persoană?

În contrapunct, „Pădurea de molizi” merge spre trecut, nu spre viitor. Inspirat din tragedia de la Fântâna Albă, filmul reconstruiește cu sobrietate o parte din istoria care a fost cândva interzisă. Povestea urmărește o iubire tăiată de deportări și frica de a spune adevărul, într-o combinație de docu-ficțiune și dramă istorică. Nu e un film comod, dar e unul necesar – mai ales pentru publicul care nu vrea să uite.

„Gașca de la Drept” schimbă tonul: șapte studenți, o prietenie pusă la încercare și o serie de decizii luate la limită. Filmul jonglează între comedie de situație și dramă de generație, aducând pe ecran un București universitar recognoscibil, cu momente de solidaritate, confuzie și improvizație. O producție românească ușoară, dar atentă la detalii, care își propune să arate cum arată maturizarea forțată.

În fine, „Roofman”, cu Channing Tatum, povestește evadarea și supraviețuirea unui spărgător inteligent, Jeffrey Manchester, care reușește să trăiască luni întregi deasupra tavanului unui magazin fără ca nimeni să-l descopere. Filmul e mai degrabă o biografie tensionată decât un heist clasic – o explorare a singurătății și ingeniozității unui om prins între libertate și frică.