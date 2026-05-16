Weekend trending în București, 16-17 mai: la ce restaurant a mâncat trupa Metallica, Noaptea albă a Comediei, Eurovision și un film despre Putin la cinema

Am putea spune că weekendul acesta Bucureștiul este împărțit între două tentații diferite: retragerea într-o clădire istorică unde se vorbește despre inteligența artificială, democrație și limitele umanului sau ieșirea într-un oraș care dansează, ascultă jazz sau dnb, merge la stand-up până după miezul nopții și apoi la un party de techno până la șapte dimineața. Dar adevărul e că poți să le împaci pe toate și să treci de la Gabriel Liiceanu la Deborah De Luca și de la un recital de jazz într-o grădină la un party de dnb la palat.

O informație esențială în acest context este și unde poți bea o bere la terasă cu doar 9 lei, nu doar în acest weekend, ci tot anul 2026. Se întâmplă la Retro Pub (Lizeanu 17). Prețul special se datorează faptului că pub-ul împlinește 9 ani de existență.

Săptămâna care a trecut a fost marcată de concertul Metallica de pe Arena Națională, iar rockerii s-au și plimbat prin oraș, nu au rămas izolați în camerele de hotel până înainte de urcarea pe scenă. Așa se face că James Hetfield și băieții au luat masa la un restaurant bucureștean foarte apreciat, dar fără fițe.

„Înțeleg că ieri, la un moment dat, la Bacania Veche – Delicatese & Grădină din #Dacia 25 a fost un pic de rumoare în sală, când s-au prins clienții că iau masa în același timp cu băieții de la METALLICA! Îmi pare rău că n-am fost acolo, să le zic că mi-a plăcut foarte tare de ei și în ’99, când i-am văzut prima dată la București. Și că, dacă nu mi-am luat țeapă cu biletele, la 25 de ani distanță o să îi vadă și puștiul meu meu cel mai mare, că așa se fac lucrurile temeinice: cu statornicie, nu la întâmplare! Cică s-a vorbit și la Radio ZU, dimineața, despre cum or băut ei bere la noi. Bănuiesc că Zăganu. Eu le-aș fi mulțumit pentru toată muzica pe care ne-au dat-o și pentru că au onorat un mic bistro de familie pentru un prânz cinstit… 🙂 Dar se știe că ei chiar fac lucrurile diferit! Să nu uităm de donația către Noi Facem Un Spital! Mulțam fain, băieți!”, a scris Marius Tudosiei, proprietarul Băcănia Veche – Delicatese & Grădină (Dacia 25). Dacă vrei să calci pe urmele celor de la Metallica, mergi în weekend acolo, mai ales că în meniul de sâmbătă și duminică o să aibă fructe de mare și alte preparate ca pe litoral.

Evenimente

Sâmbătă dimineață, la Ateneu începe seria conferințelor „Despre lumea în care trăim”, organizată de Humanitas. Tema ediției din acest an este inteligența artificială, discutată din perspective diferite, de la neuroștiințe la diplomație digitală și filozofie. Prima conferință, de la ora 12:30, îi aparține neurologului german Manfred Spitzer, care vorbește despre ce este inteligența artificială și ce schimbă ea în viața de zi cu zi. Seara, de la 18:30, profesorul Corneliu Bjola discută despre tehnologie și democrație într-o conferință intitulată „Brave New World 2.0”. Biletele costă 100 de lei pentru fiecare eveniment.

Tot sâmbătă dimineață, de la 11:00, Institutul Francez organizează MiniFrancoFest, o zi întreagă dedicată copiilor și familiilor. În program sunt pregătite proiecții, jocuri, ateliere și un spectacol de improvizație. Accesul se face pe bază de bilet (80 lei) și rezervare prealabilă pentru ateliere.

La Muzeul Hărților începe stagiunea „Jazz in the Garden”, cu un concert al Sylvain Cossette Quintet. „Quintetul propune un jazz modern, deschis, cu influențe variate și o atenție specială pentru detaliu și expresivitate. Fiecare compoziție își conturează propria identitate, iar interpretarea pune în valoare atât dialogul dintre instrumentiști, cât și libertatea improvizației, într-un echilibru subtil între rigoare și spontaneitate”, scriu organizatorii. Concertul începe la ora 18:00, iar biletele costă 20 de lei.

Pe Calea Victoriei, festivalul Hoinar continuă cu „Treasures II: When Jazz Took Over”, un concert itinerant care ajunge la Green Hours și urmărește felul în care jazzul american a schimbat muzica europeană dintre războaie și cultura urbană a epocii. În program, artiștii Sarah Gabriel, Verena Tönjes, Daria Tudor și Florian Mitrea vor fi interpreta piese de Gershwin, Nina Simone sau Billie Holiday, într-un spectacol de 45 de minute cu intrare liberă.

Seara de sâmbătă aduce și unul dintre cele mai mari concerte ale lunii susținut de o trupă autohtonă. Subcarpați lansează noul album, „Hora Exactă”, la Arenele Romane, într-un concert în aer liber la care sunt invitați SJS și Floare de Maidan. Va fi cu siguranță spectacol și Arenele se vor umple până la refuz, căci Subcarpați este o trupă care are o bază de fani loială și foarte numeroasă. Biletele pornesc de la 129 de lei.

Pentru cei care preferă cluburile mici în locul arenelor, Trei Bețivi Bar îl are sâmbătă seară în meniu pe Mathmatrix, proiectul electronic al lui Victor Popescu. IDM, glitch și ritmuri abstracte, într-un concert mai aparte. Pentru cei care au crescut cu scena electro underground din București, este sigur ceva ce vor dori să bifeze, căci un alt nume de scenă sub care a evoluat Mathmatrix este Brazda lui Novac. Intrarea este liberă, dar la intrare ai opțiune de „pay as you feel”.

Tot sâmbătă, Fabrica organizează finala Eurovision Watch Party, un eveniment dedicat fanilor Alexandrei Căpitănescu și ai acestei competiții. România a făcut deja o figură frumoasă la Eurovision și are șanse bune de a urca pe podium. Cu aproape o lună înainte de competiție, HotNews.ro a stat de vorbă cu Alexandra Căpitănescu, iar artista a povestit despre piesa cu reprezintă România și cum se pregătește pentru această competiție.

Noaptea continuă în două direcții nu neapărat opuse. La Palatul Bragadiru, Quite Lucky îl aduce pe Serum și pe Emily Makis pentru o noapte de drum & bass într-un spațiu în care genul acesta muzical ajunge mai rar. Biletele pornesc de la 100 de lei.

În același timp, la HALO Events Center, Deborah De Luca vine pentru unul dintre marile evenimente techno ale primăverii. DJ-ul italian are deja publicul ei foarte fidel în București, iar organizatorii mizează pe o noapte lungă, de la 23:00 până dimineața. Biletele costă între 99 și 199 de lei, în funcție de acces.

Și la Club 99, avem un eveniment all night long, pentru că aici se desfășoară „Noapte Albă a Comediei”, cu podcasturi live, improvizație și stand-up până spre ora 3 dimineața. Pe afiș apar Teo, Vio, Costel, Maria Popovici, Dan Frînculescu sau Gabi Dumitriu. Abonamentul pentru toată noaptea costă 315 lei.

Duminică, de la 12:30, seria conferințelor de la Ateneu se încheie cu poate cel mai interesant dialog al ediției. Mihnea Măruță vorbește despre ceea ce rămâne omenesc într-o lume modelată de inteligența artificială, iar discuția continuă apoi cu Gabriel Liiceanu. „Omul, așa cum îl știm, care se naște și piere odată cu corpul său biologic, este pe cale de a fi înlocuit odată cu evoluția spre singularitate a inteligenței artificiale. Ce mai rămâne omenesc din noi? Vom supraviețui în vreo formă? Și, dacă da, cum am putea să o știm?”, scriu organizatorii.

La CNDB, performance-ul „Balkan Ballerinas” propune o discuție despre corp, identitate est-europeană și stereotipurile legate de Balcani, folosind dans contemporan, elemente de rave și referințe din cultura pop locală. Spectacolul începe la 19:30, iar biletele costă între 20 și 40 de lei.

Duminică seara, Quantic îi aduce pe belgienii de la Amenra, una dintre trupele cult ale scenei sludge și post-metal europene. Concertul promite „intensitate controlată și un show construit aproape ritualic”. În deschidere cântă Am Fost La Munte și Mi-a Plăcut. Biletele costă 100 de lei.

Seara de duminică pune punct weekendului în două registre muzicale foarte diferite. La Expirat, Marko Glass și Bvcovia ajung cu „BANDO TOUR”, într-un concert de trap, dar care aduce în club energia live deja testată în festivaluri mari. Biletele pornesc de la 107 lei.

În paralel, la Berăria H, Alina Eremia vine cu un concert într-un format mult mai mainstream, cu hiturile pop („Cum se face”, „Noi”, „Poartă-mă”, „Tatuaj”) pe care publicul le știe deja pe de rost. Biletele costă între 49 și 119 lei.

Iar dacă după toate astea mai rămâne loc pentru încă un concert, Hard Rock Cafe o are duminică pe Fabienne Erni, vocea trupei Eluveitie, într-un show acustic într-o atmosferă intimă, dar spectaculoasă. Biletele costă 91 de lei.

Film & teatru

La Teatrul de Artă, se joacă duminică spectacolul de sketch comedy „Dar, dacă?” – o combinație de umor negru și satiră despre viața de zi cu zi. Regizat de Bogdan Untilă și construit în jurul a patru personaje feminine, spectacolul trece prin competiții absurde între mame, insecurități, prietenii tensionate și întrebări pe care oamenii le evită de obicei în conversațiile reale. Biletele costă 75 de lei.

Festivalul Filmului European revine la Grădina cu Filme într-o ediție aniversară care marchează 30 de ani de existență al unuia dintre puținele festivaluri locale dedicate ideii de cinema european văzut și ca spațiu de dialog. Sâmbătă, programul „Excese și decese” propune un traseu mai întunecat, cu filme despre anxietăți contemporane, eșecuri și fragilități personale, inclusiv un scurtmetraj semnat de Călin Peter Netzer. Duminică, selecția „Climate Stories”, curatoriată de British Council și Doc Society, aduce câteva scurtmetraje despre criza climatică. Proiecțiile încep la 20:30, iar accesul în grădină se face de la 19:30.

Printre premierele cinematografice care sigur vor stârni discuții se află „The Wizard of the Kremlin”, adaptarea după romanul lui Giuliano da Empoli despre ascensiunea lui Vladimir Putin în Rusia anilor ’90 și începutul anilor 2000. Filmul urmărește povestea unui tânăr regizor devenit strateg politic în cercul puterii de la Kremlin, într-o perioadă în care haosul post-sovietic începe să fie înlocuit de noua ordine construită în jurul lui Putin (interpretat de Jude Law). Filmul vine deja însoțit de controverse, reproșândui-se faptul că îl prezintă pe Putin într-o lumină prea umanizată și, pe alocuri, relativ favorabilă.