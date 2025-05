Weekend trending în București, 17-18 mai: mai întâi vot, apoi Noaptea Muzeelor, Sărbătoarea Primăverii, Gipsy Kings și Subcarpați

Avem un weekend cu o sâmbătă ploioasă și o duminică însorită. Dar, cel mai important, pe 18 mai ne votăm viitorul președinte. Așa că, înainte de a ieși în oraș și a te perinda printre recomandările noastre, treci pe la o secție de vot și pune ștampila pe cine crezi că te reprezintă cel mai bine și pe cel care crezi că-ți va face viața mai bună, nu mai grea.

Apropo de asta, cafeaua de specialitate o poți bea în Cotroceni, aproape de locul unde se va instala noul președinte. Oana Titică a trecut pe la Die Kleine Garage (Doctor Carol Davila 21), unde se află cafeneaua amenajată în fostul garaj al unei splendide case, cu o grădină + terasă imensă, pietruită cu alb și înconjurată de verdeață.

„Când treci pe lângă mese și te îndrepți spre locul unde vei comanda cafelele, e inevitabil să nu prinzi frânturi de conversație – toată lumea vorbește despre alegerile de duminică, cu un flat white și o banana bread în față. Locul e luminos, primitor, iar barista te întâmpină cu o energie foarte bună. Din meniul clasic de cafele de specialitate, comanzi un cold brew și un iced latte. La partea de patiserie, care vine de la Bread & Spices, bătălia finală se dă între un croissant supradimensionat, banana bread și niște cornulețe promițătoare”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro.

În Piața Amzei s-a deschis un nou loc, atât de nou că nici nu apare pe Google Maps, dar Dragoș Mihăilă a trecut deja pe acolo și l-a testat pentru noi. „E greu să pui degetul pe specificul meniului Fasfud, pentru că nu are unul. Găsești de la mici și burrito/shaorma, la foie gras și tacos de Ciamurlia. Și de la Ema Karter de casă (adică Fanta) la șampanie fină la preț de Mega.

Sunt în buricul târgului, în locul cel mai aglomerat de pe Calea Victoriei și, din ce-am gustat, e ce trebuie, iar prețurile sunt omenești. Din când în când, în meniu apar niște vedete de weekend. Acum, spre exemplu, vedeta se numește Prinț și Cerșetor, unde dacă vrei varianta Prinț primești mici, foie gras, cartofi, lipii și muștar pentru suma de 65 de lei, iar dacă te simți Cerșetor, pentru doar 35 de lei primești același lucru, dar fără foie gras”, scrie el în recenzia de pe b365.ro.

Apropo de vot, la Erbario (Nicolae Haralambie 30) ai 11% reducere dacă te duci cu buletinul și arăți că ai votat. Nu-i grădină de vară, dar este la fel de verde și a devenit rapid locul preferat al celor cărora le place ideea de a-și bea cafeaua într-o mică grădină botanică. Erbario s-a deschis în primăvara lui 2022, într-o casă veche, de la 1930, renovată cu mult bun gust și cu accentul pe plantele de interior. Pe lângă cafeaua de specialitate, Erbario are și meniu de brunch, iar acesta e gândit în funcție de sezon de chef Ștefan Burlacu. Mai multe despre această cafenea poți să citești pe Lovedeco.ro.

Dacă ești în căutarea unei terase verzi, poți să treci și pe la Olari (Olari 8), o grădină de vară ferită de agitația din centru și o oază de verdeață în care temperatura din termometru scade considerabil. Barul se află într-un grajd vechi de o sută de ani al unei frumoase case ce a fost ridicată tot în urmă cu un secol.

De fapt, întreaga terasă se află în curtea acestui monument istoric, iar zidurile din jur sunt îmbrăcate de iederă și plante agățătoare. Așadar, e un loc plin de verdeață și voie bună, dar și de bere artizanală și cu un meniu de mâncare care să meargă bine cu halbele reci de pe masă.

Evenimente

Peste 70 de instituții de cultură din țară vor putea fi vizitate sâmbătă, 17 mai, la „Noaptea Muzeelor” 2025. Evenimentul „Noaptea Muzeelor” – ajuns la cea de-a XXI-a ediție – are loc după ce inițial Rețeaua Națională a Muzeelor din România anunțase că ediția din acest an va fi anulată din cauza lipsei de bani și a alegerilor prezidențiale. În București poți trece pe la Art Safari, care în colaborare cu magazinul Dependent de Artă, anunță „Expoziția de 1.000.000 de euro”, „o colecție rară de picturi-capodopere de patrimoniu” semnate de mari maeștri ai artei românești!”, scrie pe Facebook Rețeaua Națională a Muzeelor din România. Intrarea costă 60 de lei.

Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) își întâmpină vizitatorii cu expoziția “Legea Creștinească”. De asemenea, vor fi deschise 6 expoziții temporare și târgul de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Programul de vizitare de Noaptea Muzeelor începe de la ora 18:00 până la ora 20:00, iar intrarea este liberă, conform site-ului oficial al MNȚR.

Muzeul MINA va avea în program un show imersiv: „Egiptul Antic – Sub Privirea Zeilor”, un spectacol original realizat de echipa MINA. Deschiderea se va face de la ora 20:30 și va dura până la ora 01:30, iar biletele vor fi la jumătate de preț. Programul integral al evenimentelor poate fi consultat pe Facebook.

Federația Română de Pole Fitness și Sport (FRPFS) organizează Pole & Aerial Sports Romanian Open 2025, care va avea loc în București, în perioada 17-18 mai, la Complex Silva (Petricani 9A). Vei putea urmări numere de concurs impresionante din următoarele disciplinele sportive: sâmbătă, 12:00-21:30 – Competițiile de Pole Sports și Artistic Pole; duminică, 10:30-21:30 – Competițiile de Aerial Hoop Sports și Artistic Aerial Hoop. Despre cum a devenit dansul la bară sport, poți citi pe Golazo.ro.

Duminică are loc și „Sărbătoarea Primăverii – The Fresh”, la Grădina Floreasca, de la 12:00 – 20:00, ca parte din RDW Design GO! 2025. „Ne vedem în Grădina Floreasca pentru un picnic de zi cu muzică live, cocktailuri, soare, burgeri, înghețată și bună dispoziție. Pe scenă: Mihail, Paulina, Dj Dun, Ana Kalisee”, scriu organizatorii. Un bilet costă 50 lei.

Pe 18 mai, Hard Rock Cafe București se transformă într-un adevărat Tărâm Interzis al emoțiilor intense, al vibe-urilor pozitive și al refrenelor de neuitat – The Urs urcă pentru prima dată pe scena de aici, gata să cucerească publicul cu un show memorabil! Pe numele său real Scurtu Gheorghe, The Urs este considerat una dintre cele mai promițătoare voci ale noii generații din muzica pop românească. Cu un stil fresh și versuri care vorbesc direct sufletului, artistul și-a câștigat rapid fanii prin sinceritate și energie molipsitoare.

Cel mai recent single, „Ancora”, lansat în martie 2025, a devenit deja un fenomen online și promite să ridice publicul în picioare și în concert! Un bilet costă 100 lei.

Tot pe 18 mai, de la ora 19:30, la Sala Luceafărul, ești invitat la un concert de excepție: Alexandru Andrieș cîntǎ Beatles! Alături de invitați de marcă – Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vlady Săteanu – Andrieș readuce pe scenă magia și energia inconfundabilă a legendarei trupe britanice. Spectacolul promite o seară memorabilă, cu interpretǎri surprinzătoare și un sunet de excepție, sub bagheta domnului Victor Panfilov.

Biletele au prețuri între 90 – 150 lei.

Sâmbătă, celebra trupă Gipsy Kings by Diego Baliardo va susține un concert special la Arenele Romane din București. Cele mai recente apariții ale lor în România, anume extraordinarul show din 2023 de la Sala Palatului sau super antrenantul program susținut în cadrul Unforgettable Festival de la Romexpo pe 15 septembrie 2024, sunt motive pentru cei care vor veni la concert să se aștepte la o experiență muzicală de neuitat și în 2025.

Concertul de la Arenele Romane face parte din turneul mondial „Back To The Origins”, în care trupa Gipsy Kings by Diego Baliardo revine la rădăcinile sale muzicale. Un bilet costa 104 lei.

A șasea ediție a showului „Subcarpați – Dă-i Foale” va avea loc sâmbătă la Laminor. Cea mai mare grupare muzicală independentă din România, Subcarpati, s-a născut în urmă cu aproape 10 ani, la inițitiva lui Bean MC și este compusă dintr-un grup de prieteni mânați de pasiunea pentru muzică și folclor. Biletele costă 130 – 200 lei.

Teatru & film

Pe 17 și 18 mai, la Sala Gloria, ești așteptat la musicalul „Invizibilii”, un spectacol unde cartea și telefonul se înfruntă într-o aventură spectaculoasă, plină de muzică, dans și personaje fascinante. „Invizibilii” este un musical original românesc, după extraordinara carte a Ioanei Pârvulescu, una dintre cele mai importante scriitoare contemporane.

Adaptată pentru scenă de Claudia Ciobanu, care semnează scenariul și regia, povestea prinde viață într-un spectacol captivant despre curaj, imaginație și puterea cărților. Muzica și versurile, compuse de Cornel Ilie, poartă amprenta sonoră inconfundabilă a trupei VUNK, aducând emoție, energie și un ritm inedit unei aventuri care transformă lectura în spectacol. Un bilet costă 110 lei.

Dacă vrei să descoperi mai multe despre acest musical, citește aici interviul cu regizoarea Claudia Ciobanu.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane poți vedea în acest weekend „Hurry Up Tomorrow”, cu The Weeknd. Un muzician care suferă de insomnie pornește într-o călătorie introspectivă, ghidat de un străin enigmatic. Această experiență îl determină să își pună la îndoială identitatea și percepția asupra realității. Călătoria sa este însoțită de albumul conceptual omonim al The WEEKND, lansat sub acest nume de scenă pentru ultima dată.

De asemenea, avem și un nou capitol dintr-una dintre cele mai apreciate francize horror – „Final Destination Bloodlines”. Bântuită de același coșmar violent, studenta Stefanie se întoarce acasă pentru a găși acea singură persoană care poate rupe lanțul blestemelor și îi poate salva familia de la iminentul final macabru. Cel mai nou capitol din sângeroasa franciză de succes de la New Line Cinema va transporta publicul direct la începutul nefirescului simț al dreptății pe care Moartea se încăpățânează să îl îndeplinească – „Destinație Finală Succesorii”.