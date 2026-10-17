Weekend trending în București, 17-18 octombrie: Ocolul Pământului în Grădina Botanică, Muzeul Sarmalelor la Biblioteca Națională și Destin Basarabean la Sala Palatului 

Avem un sfârșit de săptămână cu nori și ploaie, dar cu destule evenimente care să ne facă să ne dorim să ne plimbăm prin oraș, chiar și cu umbrela după noi.

Cafeaua de specialitate o poți bea la unul dintre cele mai cool coffee shop-uri din Primăverii, Umlaut (Lev Nicolaevici Tolstoi 4B). Locul are un design construit cu multă atenție la detalii, un owner foarte prietenos și pasionat de ceea ce face, o comunitate creativă și, bineînțeles, cafea bună și tot ce mai trebuie pentru ca o dimineață petrecută aici să fie memorabilă.

Din Dorobanți poți migra ușor spre Floreasca, unde Dragoș Mihăilă a descoperit un vietnamez care i-a plăcut și pe care-l recomandă – Duc Tam Phuc (George Călinescu 51).

„Meniul se accesează direct de pe QR-ul de pe masă. Este stufos și acoperă tot ce ți-ai putea dori de la bucătăria vietnameză: de la pachețele de primăvară sau de vară, la o selecție imensă de orez prăjit (cu pui, rață, vită, creveți sau legume), supe clasice, feluri din carne de vită gătite la wok în fel și chip, rață în sosuri exotice, Pad Thai și nelipsitele deserturi asiatice. Plaja de prețuri este una decentă pentru zona în care se află, dar nu intru în detalii. Vezi mai jos un QR care te duce la meniu. Ideea e că ai de unde alege, fie că ești carnivor convins sau mergi pe opțiuni mai ușoare.”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Este primul weekend de Lumina Park în Grădina Botanică. Expoziția poate fi vizitată și sâmbătă și duminică, începând cu ora 18:00, iar organizatorii au pregătit un traseu de aproximativ 1,5 kilometri, cu peste 200 de instalații luminoase interactive. Tema ediției este „Ocolul Pământului”, iar instalațiile sunt inspirate din mai multe regiuni ale lumii, de la Africa și zona arctică până la China și Statele Unite. Muzica, decorurile și elementele interactive sunt integrate de-a lungul traseului, într-un format adresat atât familiilor cu copii, cât și celor care vor să viziteze expoziția în grup sau în cuplu. Prețul unui bilet pentru acest weekend este de 35 lei, urmând ca apoi să crească la 59 lei.

Tot în weekend, între 16 și 18 octombrie, Artisan Food Market ajunge pentru prima dată la Biblioteca Națională a României, unde reunește aproximativ 100 de producători artizanali din țară, cu mii de produse alimentare și băuturi.

Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, târgul propune degustări, demonstrații de gătit, sesiuni de live cooking și masterclass-uri despre produse locale, metode de preparare și asocieri culinare. Un bilet pentru o singură zi costă 20 de lei. Vizitarea „Muzeului Sarmalelor”, proiectul lui Cosmin Dragomir, presupune un bilet separat, de 10 lei.

„Cred că un astfel de muzeu poate fi o atracție importantă pentru turiștii care ajung la noi, în special pentru cei care gastronomia nu este doar combustibil ci exploratorie. Am investit deja câteva mii de euro în colecție, am adus în bagaje zeci de kilograme de conserve cu sarmale de pe diferite continente, am apelat la ajutorul multor prieteni cărora le mulțumesc pe această cale, am comandat exponate din Japonia până în Argentina. În acest weekend expun peste 100 de exponate din această colecție, iar biletul de intrare costă doar 10 lei. Acești bani, atât câți rămân proiectului după aplicarea taxelor și comisioanelor, mă ajută să dezvolt colecția, să înrămez multe din exponate și nu în ultimul rând să arăt celor interesați cam ce o să conțină viitorul Muzeu al Sarmalelor”, spune Cosmin Dragomir autorul cărții „Colecționarul de Sarmale”, probabil singurul om care are un tatuaj cu sarmale.

Sâmbătă, programul muzical din București poate începe la Ateneul Român, de la ora 11:00, cu seria „Clasic e fantastic” care propune „Lecția de jazz”, un eveniment care aduce muzica jazz într-un program conceput pentru a o face mai accesibilă publicului tânăr.

Seara, la Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20:00, este programat Sound Affairs, în timp ce de la 21:30, Hard Rock Cafe găzduiește concertul Red Parlament.

De asemenea, tot sâmbătă, STEMA lansează un single nou la Terasa Florilor. Accesul începe la ora 17:00, iar biletele costă 50 de lei.

Duminică, 18 octombrie, la Expirat Halele Carol are loc cea de-a zecea ediție Munteanu Fest, evenimentul caritabil prin care organizatorul își dedică anual ziua de naștere unei cauze sociale. De această dată, toți banii obținuți din vânzarea biletelor vor fi donați Asociației Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor. La ediția din acest an vor participa Andrei Ursu, Eligarf, Raluca Radu, Cristina Lupu, Gilda și DJ Cristache. Evenimentul începe la ora 19:00, iar donațiile încep de la 50 de lei.

Tot duminică, Sala Palatului găzduiește concertul „Destin Basarabean” al lui Vali Boghean, programat de la ora 19:00. Artistul basarabean este cunoscut pentru repertoriul care combină influențe folclorice cu elemente de jazz și muzică contemporană.

La Quantic, de la ora 21:30, Vlad Dobrescu urcă pe scenă pentru un concert alături de mai mulți invitați. Accesul publicului începe la ora 20:00. Biletele încep de la 80 lei.

Teatru & film

Pe 16 octombrie a început cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru, care se desfășoară timp de zece zile, până la finalul lunii. Programul cuprinde 88 de reprezentații și evenimente, dintre care 36 de spectacole selectate din peste 150 de producții ale stagiunii 2025-2026. Lor li se adaugă spectacole-lectură, dezbateri, conferințe, expoziții, lansări de carte, instalații performative și întâlniri cu artiști, organizate în peste 24 de spații din București. Printre scenele care găzduiesc evenimentele se numără Teatrul Național „I. L. Caragiale”, Teatrul Național de Operetă și Musical și Opera Națională București. Biletele pot fi cumpărate online, prin platformele oficiale ale teatrelor gazdă, sau de la casele de bilete ale acestora. Programul complet, cu detalii pentru fiecare zi, este disponibil pe site-ul oficial al Festivalului Național de Teatru.

În cinematografe avem mai multe premiere în acest weekend, printre care „Primetime”, un film despre o investigație jurnalistică care devine punctul de plecare pentru o poveste despre influența televiziunii și relația acesteia cu lumea interlopă.

Inspirat de celebra serie de jocuri video creată de compania japoneză Capcom, „Street Fighter” revine pe marele ecran cu o poveste plasată în 1993. Ryu și Ken Masters, doi luptători care s-au îndepărtat unul de celălalt, sunt atrași din nou în competiție de Chun-Li, care îi recrutează pentru următorul Turneu Mondial al Luptătorilor.

Comedia românească „Băiat de milioane” urmărește schimbările din viața lui Andi după ce acesta câștigă 12 milioane de euro la loto. Cu banii la dispoziție, protagonistul începe să-și cumpere lucrurile pe care și le-a dorit și își schimbă radical stilul de viață. Succesul financiar îi oferă acces la o lume nouă, dar, pe măsură ce câștigă putere și își extinde posibilitățile, Andi ajunge să piardă tocmai acele lucruri care nu pot fi cumpărate.