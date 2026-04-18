Weekend trending în București, 18-19 aprilie: Italia în Cotroceni, flamenco la Sala Radio, Eurovision la Arenele Romane și Haddaway pe Șoseaua Pipera

Weekendul 18 – 19 aprilie în București nu are o temă clară sau un main event, dar oscilează între nostalgie, forme clasice de going out și o scenă live foarte energică. E un amestec destul de grăitor pentru felul în care arată orașul acum – fragmentat, eclectic, dar funcțional, într-o oarecare măsură.

Pentru o oprire mai relaxată înainte de evenimente, Nori și Cafea (Traian 202) e genul de loc care funcționează bine, atât pentru cafea bună, cât și pentru stat mai mult timp fără presiune. Deschisă la final de 2025, cafeneaua e gândită ca un spațiu prietenos și lejer – pet friendly și child friendly, cu boardgames și o atmosferă care încurajează statul la povești sau o sesiune de work remote. În plus, prețurile sunt vizibil mai accesibile decât în multe cafenele de specialitate din oraș (un cappuccino pornește de la 10 lei). Programul e de marți până vineri 09:00–17:00 și în weekend 10:00–18:00, iar spațiul e suficient de cozy cât să revină constant în lista de locuri „de cartier” unde te întorci.

Piațeta Cotroceni (Zării 22-24) e o intrare cât se poate de nouă pe lista locurilor de going out în București. Și este terasa care promite fix vibe-ul de ieșit în oraș departe de Centrul Vechi sau de deja aglomerata Calea Victoriei. Spațiul de aici funcționează ca un punct relaxat pentru întâlniri fără pretenții: pizza, paste, un pahar de vin sau prosecco, toate gândite pentru stat la terasă, nu pentru cine formale. E genul de loc care capitalizează bine atmosfera liniștită a cartierului și se potrivește mai degrabă pentru o seară lungă între prieteni decât pentru o ieșire rapidă.

Evenimente

Sâmbătă începe devreme pentru cei care aleg o variantă mai așezată. La Sala Radio (Str. Berthelot 60–64), de la ora 17:30 (acces 17:00), Flamenco Weekend deschide seria de patru spectacole programate în acest interval. Maria Rubí revine la București după reprezentațiile sold-out din toamnă, cu un format care mizează mult pe intensitate, dar fără să încerce să iasă din tiparul concertelor de flamenco. Biletele pornesc de la 42 de lei, iar publicul e, de regulă, unul constant, format în jurul acestor reveniri periodice.

De la ora 19:00, orașul începe să se împartă între tot felul de spații dedicate mai multor tipuri de public. La Sala Palatului (Str. Ion Câmpineanu 28), Andra urcă pe scenă cu „Tradițional 3: Moștenirea”, concert adăugat după ce data din 19 aprilie s-a epuizat rapid. E un proiect care continuă o formulă deja de succes – reinterpretarea folclorului într-un format accesibil unui public larg, dar și care aduce pe scenă Orchestra Fraților Advahov. Biletele încep de la 139 de lei, iar organizatorii insistă pe respectarea orei de începere, locurile fiind păstrate până la 15 minute după start.

În același interval orar, dar într-un cadru mult mai restrâns, Biserica Anglicană (Str. Alexandru D. Xenopol 2) propune concertul de orgă „Mărturii de peste veacuri”, de la ora 19:00 (acces 18:30). Organistul Cristian Petculescu construiește un parcurs prin mai multe epoci muzicale – de la Renaștere la modernism – alternând interpretarea cu explicația. E unul dintre acele evenimente în care contextul devine parte din spectacol. Biletele pornesc de la 30 de lei.

Pentru cei care aleg zona concertelor de club, sâmbătă seara are câteva opțiuni categorice. La Encore Club (Splaiul Independenței 311), accesul se face de la 19:30, cu Zgripsorum programată la 20:00 și Warhammer la 21:15. Trupa din Atena vine după un parcurs consistent pe scene internaționale și pregătește lansarea unui nou album, în timp ce Zgripsorum rămâne una dintre prezențele stabile ale scenei locale de melodic death metal. Biletul costă 63 de lei.

De la ora 19:00, la Quantic (Șoseaua Grozăvești 82), are loc Wacken Warm-Up Party, un eveniment conectat la seria internațională „Party ON ’till Wacken!”, organizată simultan în 35 de țări, cu ocazia aniversării a 35 de ani de Wacken Open Air. Pe scenă urcă trupe care au reprezentat România în finala Wacken Metal Battle – între ele Dirty Shirt, E-an-na și An Theos. Biletul este 130 de lei.

Tot în zona live, dar cu o expunere mai mare, Arenele Romane găzduiesc Eurovision Pre-Party 2026, un eveniment care face parte din circuitul european de promovare înaintea concursului din mai. Este una dintre puținele ocazii în care publicul local poate vedea live artiști din ediția curentă Eurovision, într-un format de concert colectiv. Accesul este 108 lei. Va fi pe scenă, bineînțeles, și Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României.

În paralel, Control Club propune o noapte construită în jurul scenei de bass music. Evenimentul începe cu o conferință de la ora 19:30, urmată de club night de la 21:00, împărțit între cele două săli ale clubului. Line-up-ul include artiști internaționali și locali, iar biletul de 50 de lei acoperă întreg programul.

Expirat (Halele Carol) merge pe o direcție diferită, cu „SAD! • Emo Rap Night”, sâmbătă de la ora 20:00 (acces 19:00). E un eveniment construit în jurul unui repertoriu deja consacrat în mediul online, care a migrat în cluburi. Intrarea este 60 de lei.

Spre finalul serii, Cosmo Dome (Șoseaua Pipera 48) aduce una dintre cele mai recognoscibile apariții ale weekendului. De la ora 21:00, Haddaway urcă pe scenă în cadrul conceptului Retro Love, într-un concert care face parte din turneul de promovare al albumului „The Sun”. Nu e doar o revenire pe scenă, ci și o încercare de a repoziționa un artist asociat puternic cu anii ’90 într-un context actual. Layzee (ex Mr. President) completează programul. Biletul este 89 de lei.

Pentru cei care preferă formule mai relaxate, la Trei Bețivi Bar, sâmbătă seara, concertul Moon Chorizo funcționează pe principiul „pay what you feel”, într-o zonă de stoner rock și grunge.

Ziua de duminică vine cu activități ceva mai chill. La Palais Ghica Victoria (Str. Nicolae Iorga 1), au loc tururi ghidate de o oră, organizate în mai multe sesiuni, cu grupuri limitate la 30 de persoane. Accesul costă 160 de lei, iar traseul include atât interioarele palatului, cât și grădina. Este unul dintre acele spații rar deschise publicului, iar interesul pentru astfel de vizite a crescut vizibil în ultimii ani.

În același timp, pe Bd. Kiseleff, Bucharest Street Food Festival ocupă zona din jurul Rondului, pe toată durata weekendului (18–19 aprilie), fără taxă de acces. VAMA cântă sâmbătă seara, iar duminică pe scenă urcă Moonlight Breakfast.

Seara de duminică revine la concerte. La Quantic (Șoseaua Grozăvești 82), de la ora 20:00 (acces 18:00), Phoenix susține concertul „Tamara”, organizat chiar în ziua în care s-a născut Nicu Covaci. Evenimentul este și un omagiu, dar rămâne și un concert live clasic, cu Mircea Baniciu invitat și Sanctuar în deschidere. Biletul este 145 de lei.

Tot duminică, de la ora 21:00, Hard Rock Cafe (Șoseaua Kiseleff 32) îl aduce pe Andrei Ursu într-un concert cu o formulă mai apropiată de public, specifică spațiului. Biletele sunt între 109 și 159 de lei în avans, în funcție de poziționare.

Control Club adaugă în programul de seară și un episod din seria SWORDS – Spoken Word Sessions, un format care a început să-și construiască un public stabil în jurul poeziei performative. De la ora anunțată de organizatori (în linie cu programul clubului), pe scenă urcă Mina Decu, Dana Voicu și Ana Zett, într-un spectacol moderat de Cosmin Perța, unde textele sunt gândite pentru rostire, nu pentru lectură. Seara este completată de un set audio-vizual semnat de Iulian Morar, care funcționează mai degrabă ca extensie a momentelor de spoken word decât ca simplu fundal.

Teatru & film

În zona de teatru, duminică, 19 aprilie, de la ora 19:00, Teatrul În Culise (Str. Alecu Russo 12) propune „Raskolnikov”, o adaptare concentrată după „Crimă și pedeapsă”, construită ca un thriller psihologic de 1 oră și 30 de minute. Spectacolul funcționează pe un dispozitiv simplu: trei actori (Nicholas Bohor, Alex Vlad și Ioana Nichita) care reconstruiesc universul interior al personajului; și pe ideea că ancheta devine, treptat, o confruntare cu propria conștiință. Regia este semnată de Ionuț Iftimiciuc, iar montarea evită ilustrația clasică în favoarea unei tensiuni continue între personaj și propriile proiecții. Biletele pornesc de la 85 de lei.

Sâmbătă, 18 aprilie, tot de la ora 19:00 (acces 18:50), la POINT (Str. General Eremia Grigorescu 10), are loc una dintre reprezentațiile de premieră ale spectacolului „Vanya”, în regia și interpretarea lui Sorin Miron. Este un one-man show construit pe textul lui Simon Stephens, care rescrie universul cehovian într-o formă contemporană, în care un singur actor trece prin opt personaje. Montarea funcționează ca un exercițiu de actorie în sine, dar și ca o reinterpretare directă. Spectacolul este nerecomandat sub 14 ani și are bilete la 106 lei.

Tot duminică, 19 aprilie, Cinema Muzeul Țăranului găzduiește oprirea bucureșteană a Caravanei Alpin Film Festival, un eveniment care aduce în capitală o selecție de filme dedicate culturii montane. Programul începe de la ora 11:00 și se desfășoară pe parcursul întregii zile, cu patru proiecții – trei producții românești și un titlu internațional premiat, „Champions of the Golden Valley”, programat de la ora 19:00 – fiecare urmată de discuții cu invitați din zona alpinismului și a culturii de munte. E un format apropiat de cel al festivalului de la Brașov, dar comprimat într-o zi, cu accent pe întâlnirea directă dintre public și cei implicați în aceste povești. Biletele costă 40 de lei pentru o proiecție sau 120 de lei pentru accesul pe întreaga zi. Cu Radu Restivan, protagonistul documentarului „Radu, ești ok?!”, care deschide evenimentul de la București, Hotnews.ro a stat de vorbă și a aflat mai multe despre cum a fost să facă acest film documentar inedit în care el este și subiectul principal.

În zona de cinema de mall, oferta weekendului este foarte diversificată, de la animație de familie la dramă politică și comedie romantică.

„Heidi – Rescue of the Lynx” e varianta actualizată a unei povești clasice, mutată într-un registru mai contemporan. Heidi, aici o fetiță de opt ani, ajunge să salveze un pui de râs amenințat de interesele unui dezvoltator, iar firul narativ combină aventura cu o temă ecologică destul de directă. Filmul funcționează în primul rând pentru publicul tânăr, dar păstrează și elementele recognoscibile din povestea originală – relația cu bunicul și ideea de comunitate legată de natură.

„La grazia” vine într-un registru complet diferit: un film politic și personal în același timp, centrat pe un președinte italian aflat la final de mandat, confruntat cu două cereri de grațiere care devin dileme morale. Povestea se desfășoară în jurul deciziilor greu de justificat, dar inevitabile, și a modului în care acestea se infiltrează în viața privată. Stilul este unul recognoscibil pentru stilul lui Sorrentino, sobru, cu accent pe tensiune interioară mai degrabă decât pe acțiune.

În schimb, „You, Me & Tuscany” merge pe formula clasică de comedie romantică, cu o premisă construită pe o minciună care scapă de sub control. Personajul principal, Anna, ajunge într-o vilă din Toscana și improvizează o identitate care o prinde într-o situație tot mai complicată, mai ales odată cu apariția familiei și a unui potențial interes amoros.