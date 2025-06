Weekend trending în București, 21-22 iunie: grătar pe stadion, dans în Grădina Botanică, party alături de comunitatea srilankeză, Kafka și un nou film de Radu Jude

A venit acel moment din săptămână în care planurile se cer puse cap la cap, iar orașul se transformă într-un mic festival de opțiuni: cafele răcoroase în grădini urbane, restaurante ascunse în cartiere liniștite, concerte pe stadion, petreceri alternative, filme, spectacole și miros de BBQ cât cuprinde.

Am adunat și de data asta recomandările care fac diferența: fie că vrei să stai la umbră cu un flat white, să dansezi printre oameni necunoscuți, să asculți Taraful de Caliu în grădină sau să mănânci un grătar pe Arena Națională sau rață Beijing la un chinezesc deosebit, avem harta completă de going out pentru acest weekend.

Cafeaua de specialitate o poți bea în Cotroceni, într-un loc care are și o terasă generoasă și răcoroasă. Este vorba de Die Kleine Garage (Doctor Carol Davila 21), pe la care a mai fost în trecut și Oana Titică, care a scris în b365.ro despre această cafenea amenajată în fostul garaj al unei splendide case, cu o grădină + terasă imensă, pietruită cu alb și înconjurată de verdeață.

„Când treci pe lângă mese și te îndrepți spre locul unde vei comanda cafelele, e inevitabil să nu prinzi frânturi de conversație – toată lumea vorbește despre alegerile de duminică, cu un flat white și o banana bread în față. Locul e luminos, primitor, iar barista te întâmpină cu o energie foarte bună. Din meniul clasic de cafele de specialitate, comanzi un cold brew și un iced latte. La partea de patiserie, care vine de la Bread & Spices, bătălia finală se dă între un croissant supradimensionat, banana bread și niște cornulețe promițătoare”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro.

O altă cafenea pe care a descoperit-o Oana Titică recent este Mayfair 39 (Calea Victoriei 39) – ca o bomboană fondantă într-un ocean de gri și toate descrierile ei de pe net conțin cuvântul ”instagramabilă”. „Pasionații de cafea de specialitate au o destinație proaspătă de încercat, cu aer pastelat și luminos, în inima orașului. La Mayfair 39 totul este gândit special pentru o anumită estetică – delicată și feminină, foarte prietenoasă cu rețelele de socializare – unde rozul e la putere”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Cei care sunt în căutarea unui restaurant chinezesc mai deosebit, pot da o fugă la Panda Restaurant (Piersicului 23), despre care Dragoș Mihăilă scrie că ar fi „singurul restaurant chinezesc pe două etaje din România”. Iată ce mai povestește în recenzia de pe b365.ro:

„Pe cât de mare e locul, pe atât de stufos e meniul. Găsești de la Rață Beijing (368 lei), pe care ți-o tranșează bucătarul în fața ochilor (deja gătită), la orez prăjit, vită, hot pot și alte zeci de specialități chinezești. Se comandă online, direct de pe telefon, după scanarea codului QR. Preparatele nu au descrieri elaborate, ceea ce e un minus. Timpul de așteptare (în cazul meu) a fost de 15 minute. Din păcate, au venit toate deodată. Iarăși un minus. Una caldă, altă rece. Prețurile sunt medii spre mari, porțiile generoase (o porție ajunge pentru două persoane), dar hai mai bine să vezi cu ochii tăi.”

Evenimente

Poate cea mai spectaculoasă adunare a sfârșitului de săptămână este GRILLFEST BBQ ARENA 2025, care transformă Arena Națională în „capitala gustului”. Timp de trei zile, spațiul verde din jurul stadionului devine terenul de joacă al pasionaților de BBQ: opt zone dedicate grătarelor live, zeci de standuri cu preparate artizanale, deserturi și băuturi, trei scene cu muzică live, DJ și show-uri, plus zone dedicate sportului, copiilor și relaxării. Festivalul aduce împreună zeci de mii de oameni într-o atmosferă de vacanță autentică, cu bilete disponibile între 40 și 55 de lei. Pe scenă vor urca artiști precum Killa Fonic, Grasu XXL, Alex Velea, Puya etc.

Tot în aer liber, dar într-o notă mai poetică și ritualică, Roda del Mundo XIV are loc sâmbătă în Grădina Botanică și promite o experiență muzicală rară: un dialog între cumbia psihedelică din Columbia și lăutăria românească, într-un spațiu circular care aduce artiștii și publicul aproape, la propriu și la figurat. Atmosfera se construiește de la prânz până la apus, cu seturi de DJ, activități holistice și două concerte live – Gipsy Colombia și Frente Cumbiero – în mijlocul naturii. Biletele sunt limitate și costă 160 lei.

Pentru cei care preferă energia intensă a scenei și sonoritățile eclectice, duminică seară, Mike Godoroja aduce la Sala Radio spectacolul Viață, un concept muzical-teatral care îmbină rock, blues, jazz, folk și multimedia într-o viziune curajoasă despre darul de a fi viu. Este primul său show de art-rock cu o asemenea amploare, după aproape un deceniu de muncă, și promite o experiență completă – sonoră, vizuală, emoțională.

În același timp, la Sala Palatului, Goran Bregović și Wedding & Funeral Band revin cu un concert mult așteptat, într-un eveniment completat de Simion Bogdan-Mihai & Lăutarii de Mătase și White Mahala. Publicul e așteptat la ora 19:00, pentru o seară balcanică în stil mare, unde energia și melancolia merg mână-n mână. Biletele sunt disponibile la prețuri între 130 și 380 de lei.

Pentru iubitorii de sport și atmosferă urbană, Parcul Liniei găzduiește o nouă etapă din BCR Sport Arena Streetball, parte din circuitul național de baschet 3×3. Între 20 și 22 iunie, zona devine un hub pentru toate vârstele, cu terenuri de baschet, activități dedicate mișcării și un vibe de festival stradal.

Sâmbătă, în lumea underground, comunitatea srilankeză aduce pe ringul de dans un eveniment aparte: Sri Lankans on the decks, o petrecere cu muzică progressive house, dar și un gest de vizibilitate și solidaritate. Mai mult decât o seară de clubbing, e o invitație la cunoaștere, incluziune și conectare într-un București în continuă transformare. Intrarea se face pe bază de sprijin pentru artiști – 20 lei.

Tot sâmbătă pe seară, atmosfera devine mai intimă în Grădina Sticlarilor, unde Taraful de Caliu aduce lăutăria din Clejani într-un concert de colecție. Locurile sunt limitate, iar experiența, una intens personală, ca o petrecere în curtea unor prieteni vechi. Biletele pornesc de la 100 de lei.

Teatru & film

Pentru cei care vor o doză de reflecție, teatrul aduce două propuneri puternice. La Teatrul Masca, CEILALȚI vorbește despre singurătate, marginalitate și umanitate prin povești inspirate din realitatea rurală românească. Spectacolul are loc sâmbătă și duminică, de la ora 19:00, cu acces gratuit pe bază de rezervare.

Tot sâmbătă, la Goethe-Institut, se joacă Colonia Penitenciară după Franz Kafka – un spectacol multimedia ce explorează justiția absurdă și mecanismele opresive ale birocrației. „Colonia Penitenciară” este un spectacol multimedia intens, care explorează temele profunde și tulburătoare ale universului kafkian: justiția inumană și mecanizarea impersonală a sistemului birocratic.

Sub regia Mihaelei Panainte, piesa pune în lumină conflictul dintre individ și o societate alienantă, evocând o lume absurdă și dezumanizantă, unde ființa umană devine o simplă componentă a unui mecanism impasibil al justiției automate.

Cinematografele din București aduc în acest weekend un val de premiere care traversează genuri și lumi complet diferite – de la SF animat la horror distopic, de la dramă socială românească la reinterpretări sângeroase de basme.

Printre cele mai așteptate titluri se numără Elio, noua animație semnată de studiourile Pixar, care ne poartă într-o aventură intergalactică cu accente tandre și mult umor. Elio este un băiat introvertit, cu o imaginație debordantă, care ajunge din greșeală să fie confundat cu liderul planetei Pământ de către o federație de extratereștri. În timp ce învață să navigheze acest nou „rol cosmic”, mama sa, Olga, lucrează pe Pământ la un proiect secret de decodare a mesajelor venite din spațiu. Filmul e un amestec de coming-of-age și science fiction, cu emoție caldă și spectaculozitate vizuală.

Tot în premieră rulează și Kontinental ’25, cel mai nou film al lui Radu Jude, care continuă explorarea absurdului românesc într-o cheie socială și minimalistă. Povestea o urmărește pe Orsolya, un executor judecătoresc din Cluj, pusă în fața unei situații aparent banale: evacuarea unui om al străzii din subsolul unui bloc.

Însă evenimentele scapă rapid de sub control și declanșează o spirală de dileme morale care pun sub semnul întrebării ideea de justiție, empatie și datorie civică. Filmul are deja o selecție la Berlinale și aduce, în stilul tipic lui Jude, o combinație de umor sec, observație socială și experiment formal.

Pentru cei în căutare de senzații tari, The Ugly Stepsister (titlu original: Den stygge stesøsteren) oferă o reinterpretare horror a basmului Cenușăresei. Elvira, sora vitregă „urâtă”, trăiește într-un regat obsedat de frumusețe, unde aparențele dictează soarta fiecăruia.

Regizoarea Emilie Blichfeldt propune un univers stilizat și crud, în care Elvira își croiește loc printre privilegii cu prețul propriilor umanități. Filmul e o combinație neașteptată între comedie neagră și body horror, cu un vizual memorabil și un mesaj acid despre standarde sociale și violența subtilă a esteticului impus.

Iar pentru fanii filmelor apocaliptice, 28 Years Later continuă saga începută de Danny Boyle în urmă cu peste două decenii. În acest nou capitol, virusul furiei nu a fost eradicat, ci doar izolat. Pe o mică insulă legată de continent printr-un singur drum păzit militar, un grup de supraviețuitori încearcă să-și păstreze umanitatea. Dar o misiune de recunoaștere în inima continentului dezvăluie un peisaj schimbat radical – nu doar de virus, ci și de natura umană adaptată la haos. Filmul promite suspans, adrenalină și o explorare tulburătoare a transformărilor psihologice pe termen lung ale unei societăți în colaps.