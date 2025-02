Weekend trending în București, 22-23 februarie: cafea și sifon, lansare de carte pentru fanii Liverpool, târg de Mărțișor, Alternosfera și steagurile fără culori

Va fi un weekend foarte friguros, cum nu a mai fost de mult în București. Pe timp de zi va fi soare cu dinți, iar temperaturile resimțite vor coborî până la -8 /-10 grade. Pe timp de noapte se anunță chiar și -16 grade. Deci, cei care se vor aventura prin oraș, ar face bine să se izoleze cu multe straturi și îmbrăcăminte din lână Merinos.

Cafeaua de specialitate o poți bea într-un loc care are tot ce-i trebuie pentru a deveni noul tău loc preferat din oraș. Este vorba de Siphon Coffee Shop (Polonă 90). Pe langă cafeaua bună de la Nomonym, mai găsești aici și lucruri delicioase de la Dulce Bun, dar și sifon la „draft”, cu care te poți servi la discreție. Locul arată foarte bine, totul este făcut aici cu ajutorul unor designeri talentați, iar conceptul este construit în jurul bulelor de toate felurile. De asemenea, este un loc ce mizează pe puterea comunității și își propune să strângă în jurul său multe „bule” formate din oameni creativi.

În ceea ce privește un brunch bun, poți să iei în considerare recomandarea lui Dragoș Mihăilă, care a trecut de curând pe la The Bhanshaghar (Gabroveni nr. 20).

„Aici vin nepalezii să-și aline dorul de casă. E un spațiu modest, dar curat. Genul de loc pe care l-ai găsi într-un sat mai mare din România. Sau, dacă ai fost vreodată în Italia la începutul anilor 2000, ți-ar aminti de barurile românești de pe lângă Roma, unde expații noștri se delectau cu un ness Amigo frecat corect, alături de-o ciorbă de burtă și niște mici pe carton. Gresie, faianță, mese de terasă, un bar de țară și cam aia e.

Aici nu e nimic de fațadă. Ești fie parte din peisaj, fie un străin care n-are ce căuta. Daaar, pentru că sunt un mâncău curios din fire, le-am călcat pragul. Televizorul merge pe un fel de Atomic TV nepalez (sau canal de YouTube) din care cântă un soi de VH2 din Kathmandu. La masa de lângă, trei tineri nepalezi dau pe gât un shot de tărie și fredonează relaxați, ca și cum nimic altceva nu contează. Sunt singurul român de aici și, după privirile pe care le primesc, e clar că oamenii se întreabă: „Ce **** caută ăsta aici?”. Unul dintre băieți poartă un hanorac pe care scrie „I don’t work here”. Am râs. Autoironia rămâne cea mai bună formă de umor”, scrie Dragoș în cronica făcută pe b365.ro.

Totuși, dacă cauți ceva mai deosebit, poți merge la Animaletto House (Dianei 4). Animaletto a început cu un pizza bar, iar în 2022 s-a extins cu locația din apropiere de Piața Rosetti. Pentru cei care au un mic deja vu când citesc adresa, este pentru că aici a funcționat ceva vreme localul Dianei 4.

Animaletto House a păstrat mare parte din atmosfera și identitatea fostului bistro, dar a adus și îmbunătățiri, iar acum este unul dintre locurile din oraș unde le poți amesteca pe toate așa cum trebuie: un bistro, cu un cocktail bar excelent, o terasă generoasă și frumoasă, dar și un spațiu de evenimente și party-uri după lăsarea nopții.

Evenimente

Mai e o săptămână până la Mărțișor, iar asta înseamnă că va fi un weekend plin de târguri cu această tematică.

Un astfel de exemplu este Târg de Frumos de Mărțișor (22-23 februarie, Casa Eliad – bd. Mircea Vodă 5, București) aduce împreună povești de la: Asociația Touched Collection (cu accesorii lucrate din piele, care, odată vândute, ajută copiii și femeile care sunt în grija asociație), Atelier Muna (rochii și accesorii lucrate loca, în serie mică), Cup & Candle (lumânări din ceară naturală, dar și veselă cu ilustrații de poveste), Cuvinte aurite (broșe, semne de carte și decorațiuni din cuvinte împletite din sârmă și perle), fata cu prosecco (vineri, prosecco și produse de papetărie), Florile Cezarei (flori și buchete de primăvară), Maison du Savon du Marseille București (cosmetice, parfumuri și produse de îngrijire), Maria Paltin (bijuterie de autor), Sweet O’Clock (prăjituri, biscuiți dulci și sărați, ciocolată de casă) și TP blend & more (cafea de specialitate). Intrarea este liberă.

Fanii Liverpool au parte de un eveniment mai special duminică, 23 februarie, de la ora 16.30, la Dreamers Pub din București. Ei sunt invitați alături de scriitorul Radu Paraschivescu și jurnalistul Vali Moraru la evenimentul de lansare a acestei cărți-omagiu, realizată de clubul de fotbal Liverpool în amintirea anilor petrecuți de Jürgen Klopp la conducerea echipei.

Însoțită de peste 200 de fotografii uimitoare din arhiva LFC, această carte aniversară descrie amprenta de neșters pe care Klopp a lăsat-o asupra clubului și relatează nenumărate amintiri pe care fanii lui Liverpool le vor prețui în anii care vin.

Cel puțin 999 de motive îi fac pe Ana Maria Galea, Flavius Duma și pe Lehel Vitályos să se întâlnească pe scena JazzBook: primul ar fi dragostea pentru jazz și improvizație, cel de-al 999-lea faptul că doi dintre ei sunt ardeleni, unul de la Cluj iar celălalt de la Sfântu Gheorghe, iar Ana Maria e o combinație între moldoveancă și ardeleancă. Dacă vrei să le descoperi pe celelalte 997, ești așteptat pe 23 februarie de la orele 20:00 unde ascultând 11 cântece „spuse” de cei trei, veți găsi toate răspunsurile. Prețul unui bilet este de 80 de lei.

Soprana Irina Baianț alături de Orchestra Camerata Regală, sub bagheta dirijorului George Natsis te invită la primul concert din anul 2025 – sâmbătă, 22 februarie, de la ora 20:00, la Ateneu Român.

„Repertoriul celor mai frumoase capodopere muzicale ce au încălzit mii de inimi de-a lungul timpului își vor găsi drumul spre dumneavoastră, într-o fuziune de stiluri sonore potrivite tuturor formelor de iubire pe care le vom celebra împreună. Dress code-ul serii este Roz & Pastel, sub care omagiem culoarea iubirii – blândă, tandră, necondiționată! Cu surprize, emoții înălțătoare și eleganță, Irina Baianț vă invită la o bijuterie muzicală completată de o întâmpinare de foaier pe care o veți iubi!”,scriu organizatorii. Prețul biletelor pornește de la 250 lei.

Alternosfera lansează albumul „Steaguri fără Culori” la Arenele Romane în această sâmbătă. „Steaguri fără culori” este numele celui de-al șaptelea album Alternosfera și aduce în prim plan modul în care manipularea, propaganda, minciuna și teama se îmbină, iar rezultatul este o puternică lovitură dată adevărului, care ajunge să se piardă asemenea culorilor dintr-un steag spălat.

Prin piesele de pe noul album, Alternosfera își reafirmă crezul artistic: muzica este o formă de rezistență, un apel la conștientizare și acțiune, pentru o lume democratică și liberă de influențe toxice.

Primele patru piese de pe noul album au fost deja lansate și sunt însoțite și de videoclipuri / + Primul featuring din istoria trupei: „Frig de Mor” x Delia

Având în vedere că primul concert de la București este #soldout, a fost adăugat un al doilea concert, chiar a doua zi, 22 februarie 2025, tot la Arenele Romane (cort încălzit). Prețul unui bilet este de 180 lei.

Pe 22-23 februarie, la Fabrica are loc Get Rich or Die Tryin’ 2. Battle MC Romania propune pentru acest început de an evenimentul Get Rich or Die Tryin’ 2 și un premiu de 4.000 lei pentru campionul serii.

Primul eveniment Get Rich or Die Tryin’ a fost câștigat de Zenn care a plecat acasă cu suma de 3.000 lei. Prețul unui bilet este de 43 lei.

Teatru&film

Dacă ai chef de o piesă de teatru în acest weekend, la TNB se joacă „Perplex”, o farsă trepidantă și provocatoare, o punere în scenă a piesei lui Marius von Mayenburg care te lasă… perplex. Un cuplu tocmai s-a întors acasă din vacanță, dar înainte de a începe să despacheteze realizează că în apartamentul lor ceva nu este cum ar trebui să fie.

De unde a apărut noua plantă în ghiveci? De ce nu se mai aprinde lumina? De ce este gunoi sub canapea? Și, de fapt, chiar este apartamentul lor? Un al doilea cuplu, care trebuia să ude plantele cât timp prietenii lor se aflau în vacanță, se comportă ca și cum ei ar fi adevărații proprietari și îi dau pe ușă afară. Situația devine din ce în ce mai perplexă… Realitatea pare să scape printre degete… „PERPLEX” se joacă duminică, 23 februarie, de la 19:00, la Sala Atelier, iar un bilet costă 50 de lei.

Tot duminică seara, Florin Piersic Jr. te așteaptă la POINT (Eremia Grigorescu 10) cu un one man show memorabil: „O mie de motive” – un spectacol despre cât suntem dispuși să facem pentru cei pe care îi iubim. Piesa e adaptată după „Every Brilliant Thing” de Duncan Macmillan, iar regia îi aparține lui Horia Suru. Biletele costă 95 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem cel puțin trei care merită toată atenția.

„September 5” prezintă povestea reală din timpul Jocurilor Olimpice de la Munchen din 1972, când o echipă americană de transmisiuni sportive se trezește implicată în acoperirea crizei ostaticilor care implică sportivi israelieni.

„Woodwalkers: Războinicii pădurii” este un fantasy în care îl avem pe Carag, care pare un băiat obișnuit, dar în spatele ochilor săi strălucitori se ascunde un secret incredibil: Carag este un metamorf. A crescut în sălbăticie ca pumă, iar acum trăiește în forma sa umană în lumea oamenilor.

Abia după ce este acceptat la Clearwater High, un internat secret pentru cei ca el, simte că aparține unui loc. Își găsește repede prieteni în Holly, o veveriță roșie obraznică, și Brandon, un bizon timid. Carag va avea nevoie de acești prieteni – pentru că lumea lor este plină de mistere și pericole.

Nu în ultimul rând, „A Real Pain”. Verișorii David și Benji se reîntâlnesc pentru un tur prin Polonia, în cinstea bunicii lor iubite. Aventura ia o întorsătură ciudată când vechi tensiuni dintre cei doi reapar pe fundalul istoriei familiei lor.