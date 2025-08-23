Weekend trending în București, 23-24 august: de la Enescu și gypsy jazz, la concerte indie, dans pe Calea Victoriei și o petrecere cu trupe populare din România

E ultima dintre ultimele zvâcniri ale verii și Bucureștiul pare să se fi întrecut pe sine în materie de oferte culturale și muzicale. Weekendul acesta găsești de toate: de la simfonii care ridică Sala Palatului în picioare, la hamace și groove până la miez de noapte, concerte indie sub cer liber și petreceri de familie cu line-up cât un festival major.

Pentru cafeaua de specialitate, Oana Titică are o nouă descoperire – Râșnit Coffee Shop (Mihai Eminescu 32), unde cappuccino se bea din coșulețe dulci de napolitană, garnisite cu ciocolată.

„Meniul este unul clasic de cafenea de specialitate, însă din el se remarcă o denumire neîntâlnită până acum – Coneccino. Întreb ce este, iar răspunsul e muzică pentru urechile mele – „cafea servită în cornete”. Practic, la Râșnit, atunci când comanzi un Coneccino, ceri de fapt băutura favorită (flat white, cappuccino, espresso, orice), iar ea vine, în loc de cana clasică din porțelan, ceramică sau sticlă termorezistentă, într-un splendid cornet crocant, „tapetat” pe interior cu strat delicios de ciocolată neagră. Marginile cornetului sunt și ele îmbrăcate în ciocolată, apoi presărate cu fulgi de cocos (sau, după caz, arahide). O experiență a gustului care face ca în fiecare înghițitură de cafea să ai și puțină ciocolată topită – un vis!”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Dragoș Mihăilă a mai testat unul dintre noile locuri cu bagels din oraș – NY Bagels & Burgers (Calea Floreasca 118-122) și scrie așa despre el: „Scurt și la obiect: 5 bagelși pentru mic-dejun, 5 pentru restul zilei și câțiva burgeri. Prețurile sunt între 45 și 52 de lei. Au și cartofi prăjiți la prețuri decente pentru Floreasca. Culmea, jonglează cu 12 tipuri de bagelși colorați: cu spanac, porumb, morcov sau ceapă. Arată bine, dar am aflat că sunt importați, nu făcuți în România, local. E decizia lor, dar cred că viitorul ar fi colaborarea cu brutării locale, să scoată un covrig cu iz de busuioc sau boia direct de la brutăria din colț, căci slavă Cerului avem cu ce ne mândri în București la capitolul ăsta. Să nu uit: sosurile sunt din partea casei”. Mai multe în recenzia de pe b365.ro.

Am mai descoperit și o terasă nouă în București – sau mai bine zis o identitate nouă pentru un loc deja cunoscut. Grădina Olovina, deschisă pe Căpitan Gheorghe Demetriade 10, ocupă spațiul unde a fost în anii trecuți Mercato Comunale, dar acum poartă amprenta brandului de bere artizanală Olovina, care și-a făcut propriul cuib urban. E o grădină de vară relaxată, unde craft-ul întâlnește comunitatea, iar rebrandingul aduce promisiunea unui spațiu în care vin să se amestece berea bună, muzica și socializarea la umbra pomilor. Au și de mâncare, aici funcționând food truck-urile de la ISAN Kitchen (thailandez) și B3ton (burgeri).

Evenimente

Pe 23 august, Calea Victoriei se transformă într-o scenă în aer liber unde strada devine dansator, iar bucuria mișcării se simte la fiecare pas. Noaptea Dansului – Bucureștiul Dansează te așteaptă la ora 18:00 în fața Muzeului Național de Istorie (Calea Victoriei nr. 12) cu un festin coregrafic: de la bachata și dansuri populare românești, la shuffle, bollywood, kizomba, salsa, tango argentinian, belly dance și multe altele – peste 10 stiluri, fără scenă, fără bariere și o invitație deschisă către oricine e pasionat de dans. Intrarea e liberă. Mai multe detalii.

Duminică, 24 august, Sala Palatului devine centrul gravitațional al muzicii clasice. Cristian Măcelaru urcă la pupitru alături de Orchestra și Corul Filarmonicii „George Enescu”, iar violonistul Nemanja Radulović e invitatul special care promite să electrizeze publicul cu Concertul pentru vioară în re minor de Khachaturian. Programul include și un Concert pentru orchestră de Dan Dediu (premieră mondială), dar și „Poème roumain”, prima lucrare publicată a lui Enescu. O seară de duminică de ținut minte, cu multimedia semnată Nona Ciobanu și Peter Košir. Accesul începe la 19:30, iar muzica la 20:00. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 120-250 lei.

Sâmbătă, 23 august, la La Hamace, rețeta e simplă și perfectă: pădure urbană + hamace + băuturi reci + muzică bună. De la 14:00 până pe la 23:00, Groove și Portocale organizează o petrecere de zi, cu intrare liberă, unde singurul dress code e „soarele și zâmbetul tău”. Muzica e despre fericire, iar vibe-ul, despre prietenii care se leagănă la propriu.

Piața Amzei nr. 5 e în sărbătoare. Uzina Coffee face 5 ani și marchează momentul cu două zile de reduceri (23-24 august) și DJ seturi la apus: sâmbătă – Hefe de la Coma, duminică – DJ Abasc. Plus 30% discount la bar și la cafeaua ambalată (40% dacă plătești cu Avanpost). O combinație de espresso, prietenie și playlist pe vinil.

Sâmbătă, 23 august, terasa Quantic găzduiește o seară cu iz indie și poezie muzicală. We Singing Colors vin cu energia lor caldă și recognoscibilă, Armand Popa promite un sound rafinat, neo-psihedelic, iar Prima Dragoste adaugă un strat de sinceritate eterică din Republica Moldova. Accesul începe la 19:00, biletele sunt 40 lei (presale) sau 50 lei la intrare.

Duminică, 24 august, Quantic are program dublu: Apolodor la prânz (ora 12:00), spectacolul de teatru-muzică pentru toate vârstele, cu Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Bânzaru și Alex Neagu. Biletele costă 85-100 lei.

Concert în 3 seara (ora 20:00), cu Ada Milea, Bobo Burlăcianu și Alex Neagu – un amestec imposibil de clasificat între teatru și concert, comedie și tristețe. Biletele costă 90-100 lei.



Tot duminică, 24 august, la The Great Hill Music Club (zona Cișmigiu), Django Sound Quartet aduce spiritul manouche și ritmurile care se dansează singure. Începe la 19:00, rezervările se fac din timp, pentru că vibe-ul e de vin bun și muzică cu suflet.

Sâmbătă și duminică (23-24 august), Romexpo devine gazda unei petreceri cu line-up demn de festival: Smiley, The Motans, Puya, Carla’s Dreams, Grasu XXL, Theo Rose, Horia Brenciu, Speak, Stefania, dar și Gașca Zurli pentru cei mici. Două zile pline de activități, show-uri și muzică pentru toate vârstele. Intrarea e liberă, iar atmosfera promite să fie de „cartier general al distracției”.

Tot sâmbătă, 23 august, trupa Taxi vine pe terasa Botanic cu hituri, balade și glume în stilul inconfundabil al lui Dan Teodorescu. Biletele se găsesc online, iar atmosfera promite o seară relaxată, cu pop-rock, ironie și nostalgie cântată în cor. Un bilet costă 90 lei.

Teatru & film

Pe 23 august, Teatrul Apropo te invită să pătrunzi în universul fascinant al poveștilor cu spectacolul „Alchimistul”, un text original de Radu Popescu, inspirat din „Peer Gynt” de Ibsen și din lucrările omonime ale lui Paulo Coelho și Philip Ó Ceallaigh. Întrebări precum „Ce ne face să credem o poveste?” sau „Care este sensul vieții – sub soarele arzător din deșert sau în adâncurile pământului bântuite de fantome și troli?” își caută răspunsul în cadrul acestui spectacol plin de mister și surprize. Întâlnirea cu Alchimistul și puterile sale te așteaptă în Amfiteatrul TNB, de la ora 20:30, biletele costând 70 de lei.

Tot în aceeași zi, „Estivalul de teatru” aduce la Teatrul Metropolis o discuție interactivă cu Catinca Drăgănescu, Radu Nica și Vlad Cristache, moderată de Laura Ivăncioiu și Alina Epîngeac. Accesul începe la ora 18:30, iar discuțiile încep la 19:30. Participarea este gratuită, dar necesită înscriere prealabilă. Este o oportunitate ideală pentru pasionații de teatru de a învăța, a pune întrebări și a împărtăși opinii într-o comunitate creată să celebreze arta scenică și dialogul autentic.

Pe marile ecrane avem și doua premiere. În „Bald is the New Black”, Zacharie, un tânăr aflat la începutul trecerii de 30 de ani, trăiește o iubire ideală cu Romy, până când ea îl părăsește după ce descoperă că va suferi o chelie prematură. În doar șase luni, părul lui va dispărea complet, iar pentru a face față situației, Zacharie cere ajutorul unchiului Joseph, expert în astfel de provocări. Întâlniri neașteptate, tratamente-surpriză și strategii mai mult sau mai puțin eficiente îl vor provoca să înfrunte destinul și să găsească umor și curaj în această perioadă dificilă.

În „Splitsville”, naivul Carey se confruntă cu cererea de divorț a soției sale, Ashely, și se refugiază la prietenii săi, cuplul aparent perfect Julie și Paul. Aici descoperă că fericirea aparentă a acestora se bazează pe relații fără obligații în afara căsniciei. Pe măsură ce Carey depășește limitele prieteniei, dinamica între cei patru prieteni se transformă într-un haos amuzant și imprevizibil, dezvăluind cât de complicate pot fi relațiile moderne.