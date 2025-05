Weekend trending în București, 24-25 mai: festivalul celor mai buni burgeri, party în Piața Amzei cu o masă nesfârșită, concert „silent” cu Șuie Paparude și jazz în Armenească

Avem parte de un weekend ploios în București, dar plin de evenimente.

Cei care și-au propus să viziteze grădinile Palatului Cotroceni, deschise pentru publicul larg și în acest weekend, trebuie să știe că au în zonă o nouă cafenea de specialitate Orgolio Coffee Shop (Carol Davila 98). Este un loc cochet cu terasă, care oferă o varietate de băuturi artizanale, dar și espresso tonic și matcha cu arome de căpșuni. Este locul perfect pentru cei care doresc să experimenteze gusturi noi într-o zonă foarte frumoasă a Bucureștiului.

Pentru cei care vor să încerce un restaurant cu specific aparte, Bucureștiul are de un an și un restaurant a cărui misiune e de a aduce aromele tradiționale ale bucătăriei aromâne în lumea modernă – Nishani (General Christian Tell 26). Dacă n-ai intrat până acum în contact cu cultura aromână, o poți face aici și cu siguranță preparatele pe care le vei încerca, nu te vor lăsa indiferent. Sâmbătă, de la 12:00, aici are loc un eveniment culinar cu și despre cultura aromână. Meniul fix costă 120 lei și va exista și muzică live, bineînțeles, tot aromână.

Evenimente în București

Apropo de Bucătăria.localfood, îi găsești și la BurgerFest cu Burgerul de Buzău făcut cu pituşcă. „Ce este pituşca? Pituşca este o chiftea care se face din carnea de la babic. Bunicii noştri înainte să facă babicul, făceau o chiftea de „încercare” din compoziția respectivă(pulpă vită şi puțină pulpă de porc, boia dulce şi iute) şi o frigeau ca să vadă dacă mai trebuie modificat ceva la gust. Ea a devenit peste timp un preparat în sine şi este foarte apreciat în zona Buzăului(de unde suntem şi noi)”, scriu ei.

BurgerFest împlinește 10 ani și se întâmplă în ambele zile de weekend la Verde Stop Arena (Barbu Văcărescu 163-164). Cu ocazia aniversării unui deceniu de existență, la BurgerFest se va face anul acesta și cel mai mare burger și face tort Pavlova pentru toți. Pe scenă vor urca mai mulți artiști, printre care și Dan Amariei (OCS), UNU’ sau DJ Antenna. Programul complet și pe ore îl găsești pe pagina evenimentului. Intrarea este liberă.

În weekend, intersecția străzilor Christian Tell și Biserica Amzei devine o piațetă culturală vibrantă și un spațiu pietonal plin de viață și de vegetație. Fără scenă. Fără spectacol. Doar vibrație umană, dialog, și o masă care adună împreună oamenii. Amzei Block Party este mai mult decât un eveniment – este o inițiativă civică și o invitație la reconciliere cu ceilalți. Un test de conviețuire într-un oraș care are nevoie de pauză și de bucurie.

Conceput de La Mița Biciclista prin ARCEN, evenimentul propune reimaginarea spațiilor publice din centrul orașului prin pietonalizare, înverzire temporară și activări care invită la reflecție, participare și dialog. Aici vei găsi Masa Nesfârșită – o instalație de Olivier Vadrot, simbol al întâlnirii și al dialogului, dar și multe activități de joacă și relaxare urbană, participare civică, ateliere pentru toate vârstele, momente artistice, convivialitate și (bun) gust. Programul detaliat și pe ore îl găsești aici.

Prima ediție a noului format Strada Armenească Pop-Up transformă Cartierul Armenesc într-o scenă vibrantă dedicată jazzului și patrimoniului viu. Evenimentul aduce în prim-plan moștenirea culturală armeană și contribuția esențială a muzicienilor armeni la scena jazzului românesc, într-o atmosferă caldă, ca într-o sufragerie deschisă publicului larg. Prima ediție, cu tema All That Jazz, explorează jazzul ca limbaj al libertății, al apartenenței și al dialogului intercultural.

Vor avea loc multe concerte, dar și expoziții, tururi ghidate, târg meșteșugăresc cu artizani din Erevan, sesiuni speciale de ascultare & discuții, food court cu delicii, activități pentru copii, ateliere de dansuri și colaje, concert Komitas în Biserica Armenească, sound healing, bibliotecă pop-up și multe alte desfătări armenești. Programul detaliat și pe ore îl găsești aici. Intrarea este liberă.

Apropo de jazz, JAZZ IN THE GARDEN revine la Muzeul Hărților cu ocazia ROMANIAN DESIGN WEEK | RDW Design GO!, astfel că ești invitat sâmbătă, 24 mai, ora 19:00, la un CONCERT DE JAZZ în grădina muzeului susţinut de PAOLO PROFETI EUROPEAN COLLECTIVE.

Sound-ul celor de la Paolo Profeti European Collective variază în influențe de la rock la muzică cinematică, păstrând însă rădăcinile și expresivitatea specifice jazzului autentic. Originar din Italia, Paolo Profeti trăiește de peste 12 ani în București, unde a fondat acest ansamblu crossover ce creează o punte imaginară între muzicieni din diferite țări europene – de unde și numele European Collective. Biletul la concert este 20 lei şi se achiziţionează accesând următorul link.

Pe 25 mai, Clubul Quantic se umple din nou cu energia inconfundabilă COMA! Trupa revine pe scenă pentru un concert care promite intensitate, emoție și o seară memorabilă alături de fani. În deschidere, atmosfera va fi pregătită de Gunshee și Tragic, două proiecte care aduc sunete proaspete și forță brută pe scenă.

J’ai Bistrot împlinește 12 ani pe 24 mai și face frumos de ziua sa, cu silent party & silent concert. „După cum ne știți, ne place să experimentăm. Așa că de data asta aducem sunetul în difuzoare și pe Șuie Paparude în căști. Știm sigur că nu e nevoie de prezentări suplimentare despre formație, so here it is: 24 mai – Silent concert Șuie Paparude în grădină! Șuie Paparude – Pionierii Electro din România de mai bine de 30 de ani.

Astăzi, Șuie înseamnă: Michi, Dobrică și Junkyard. Și da, încă ne fac să dansăm!”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 120 lei.

CINESTEZIA Symphonic este un spectacol unic în premieră națională, ce îmbină muzica de film cu voce și proiecțiile cinematice, LIVE Sala Radio. Se întâmplă pe 25 mai, de la 19:00. Pe scenă, Leyah va urca alături de 70 de muzicieni extraordinari – orchestra Symphactory Strings, cor, tobe și bas, – sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.

Muzica va prinde aripi prin orchestrațiile lui John Walton, iar lumea concertului va fi completată de proiecțiile spectaculoase realizate de H3 Creative Tech. Prețul biletelor au prețuri între 60-150 lei.

Teatru & film în weekend

„De ce fierbe copilul în mămăligă” se joacă la POINT, duminică. Cu o mamă care atârnă de păr și un tată clovn, Aglaja are o singură dorință: să devină la fel de faimoasă ca Sophia Loren când se face mare. Dar familia trăiește mereu pe drumuri după ce a fugit din România pentru a dobândi faimă și lux în Vest. O să se dovedească ambițiile familiei doar niște simple iluzii?

Va fi un one woman show, cu Edith Alibec, iar spectacolul este marele câștigător al Festivalului de Teatru Bacău Fest Monodrame 2018. A câștigat toate cele 3 premii din concurs: Marele Premiu, Premiul „Dinu Apetrei” Actori pt. Actori, Premiul Ștefan Iordache. Un bilet costă 60 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane se pot vedea în acest weekend două filme ce vor avea încasări mari. „Mission: Impossible – The Final Reckoning” este ultima parte a francizei MI cu Tom Cruise în rolul principal. În această parte, istoria personală nu mai contează când o inteligenţă artificială insistă să controleze tot ceea ce se întâmplă pe glob. Şi ce sacrificiu nu este justificat – şi nu doar justificat, ci chiar necesar – pentru a o învinge?

Pentru copii și nu numai, avem o reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch”. Este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere.

După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să-și readucă împreună familia destrămată.