Weekend trending în București, 25-26 aprilie: maratoane, jazz în biserică, primul vermut bar din oraș, Comic Con și Mobb Deep

Ultimul weekend din aprilie va fi unul cu temperaturi de vară în București, ce vor ajunge până la 26 de grade. Cu alte cuvinte, vremea va fi perfectă pentru toate evenimentele din aer liber din oraș, și nu-s deloc puține. Avem maratoane, parade de mașini de epocă, Calea Victoriei redevine pietonală la pachet cu alte străduțe, dar mai avem și galerie de artă în aer liber.

Cafeaua de specialitate o poți bea în acest weekend la Bucharest Coffee Festival, unde ai de ales între 500 de sortimente. „Bucharest Coffee Festival are loc între 24 și 26 aprilie, la Fratelli Studios (str. Glodeni 1-3) din București. Ediția din 2026 reunește sute de expozanți și specialiști din România și din străinătate (Grecia, Franța, Turcia, Polonia) alături de pasionați și profesioniști din domenii conexe. Evenimentul se va desfășura pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Producători, prăjitorii artizanale, importatori, distribuitori și branduri HoReCa, de la coffee shop-uri și cafenele de specialitate, până la jucători naționali și internaționali ai industriei vor fi prezenți la festival”, scrie b365.ro.

În oraș tocmai ce a apărut un loc nou care-și propune să aducă o mică frântură din Catalonia în București. Se numește Toto Bar (Jean Louis Calderon 34), iar proprietarii, îndrăgostiți de Barcelona, au ales să aducă aici unul dintre vermuturile pe care ei îl consideră a fi dintre cele mai bune, cu o istorie de 175 de ani – De Muller. Așadar, acum ai în București un vermut bar, la care se mai servește și cava și tapas, numai bine ca să simți că ai ajuns în Spania fără să dai o avere pe biletele de avion.

Dragoș Mihăilă a dat, în schimb, o avere pe nota de plată de la Millo 6 (Ion Câmpineanu 19), dar recomandă restaurantul pentru atunci când cauți ceva pentru o ocazie specială și dacă e și zi de salariu: „Când intri la Millo 6, te lovește un design de tip brutalism elegant (nu am găsit alt termen), evident înrudit vizual cu cel de la POT Stories. Mult beton aparent, mese grele (din marmură vișinie?) și detalii minimaliste reci. Lemn puternic lăcuit și o draperie masivă, teatrală, la intrare. Combinația asta mă trimite cu gândul direct la foaierul cinematografului comunist Panoramic din Piatra Neamț, doar că adus la standarde de opulență bucureșteană. E un melanj voit între auster și pretențios. În plus, cele două mese masive sunt impresionante. Pare un loc făcut mai mult pentru cină. Sunt sigur că seara atmosfera se schimbă în ceva magic”, scrie Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

După cum spuneam, acesta e weekendul din 2026 în care Calea Victoriei redevine pietonală și, cu această ocazie au loc și foarte multe evenimente, multe dedicate copiilor. „Sâmbătă, pe 25 aprilie, începe o serie de tururi ghidate prin București, unde poți descoperi poveștile ascunse ale orașului. Participanții vor avea ocazia să descopere transformările pe care le-a suferit Bucureștiul de-a lungul timpului și să afle detalii despre locuri care cândva erau emblematice pentru Capitală”, scriu cei de la b365.ro unde poți consulta și programul complet al evenimentelor din weekend de la Străzi Deschise.

O idee inspirată ar fi ca în acest weekend să lași mașina acasă, pentru că au loc mai multe evenimente ce vor impune restricții de circulație. De exemplu, tot sâmbătă, zona din jurul Bibliotecii Naționale a României se va umple de oameni pentru The Color Run București 2026 -una dintre puținele curse urbane în care accentul nu cade pe performanță, ci pe participare și distracție. Cei cinci kilometri se termină cu un mic festival, cu pudră colorată și muzică.

Tot weekendul acesta, dar duminică, va avea loc Bucharest International Half Marathon, în Parcul Herăstrău, la intrarea principală la Statuia Charles de Gaulle. Evenimentul este organizat de campioana olimpică la maraton, Constantina Diță. Aceasta este ediția aniversară de 10 ani. Este singura competiție internațională World Athletics Label din București. Mai multe info despre restricțiile de circulație aici.

În zona de artă contemporană, RAD Art Fair 2026 continuă la Caro Hotel, cu exponate de la 31 de galerii din țară și din afară, plus un parc de sculptură deschis publicului până în mai. Parcul de Sculptură RAD (acces gratuit), intitulat CO_LAC și curatoriat de Alex Radu și Anne Marie Lolea, prezintă peste 60 de artiști și mai mult de 100 de lucrări într-un cadru în aer liber, pe malul Lacului Tei. Designul expoziției este realizat de Justin Baroncea, împreună cu Maria Ghement și Alexandra Müller, iar efectul este „wow”.

La Romexpo, East European Comic Con își extinde din nou zona de invitați internaționali, aducând în weekendul 25–26 aprilie actori precum Amita Suman, Danielle Galligan, Dominique Tipper, Freddy Carter, George Webster și Toby Sebastian, într-un format devenit deja tradiție pentru eveniment: sesiuni de autografe, fotografii și paneluri Q&A. Programul e împărțit destul de strict – Dominique Tipper apare doar sâmbătă, Amita Suman, Danielle Galligan și Freddy Carter doar duminică, în timp ce George Webster și Toby Sebastian sunt prezenți în ambele zile și preiau și rolul de moderatori pentru discuțiile cu publicul. Pentru sâmbătă biletele costă 120 lei, iar pentru duminică 90 lei.

În centrul orașului, la Biserica Evanghelică C.A. din București, ediția din acest an a Jazz in Church ajunge la final. Sâmbătă și duminică sunt ultimele două seri, cu artiști care vin din zone diferite ale jazzului contemporan, dar pe care-i leagă ideea de improvizație dusă la un alt nivel. Sâmbătă îi poți asculta pe Yom și colaborările lui, iar duminică, printre alții, pe Shai Maestro și Julia Biel. Biletele costă 250 de lei.

Pentru cei care vor evenimente mai party, pentru acest weekend există mai multe opțiuni. Sâmbătă seara, la Platforma Wolff, duo-ul Khidja ține un set all night long, de la 22:00 până dimineața, cu bilete de 50 de lei.

În paralel, tot sâmbătă, la Berăria H, Bosquito își adună publicul care-i știe deja refrenele. Biletele sunt între 59,9 și 129,9 lei, în funcție de loc, iar concertul începe la 19:00.

Sâmbătă seară, turneul „Noul Normal 2026” se închide la București cu un show pe scena de la HALO Events Center (sala Nexus), unde Deliric și Silent Strike vin cu formula extinsă: Muse Quartet pentru partea live, visuals semnate de Dan Basu și o producție care încearcă să mute concertul spre zona de experiență de festival, cu tot cu invitați și artiști în deschidere precum Maximilian și Tomi Marfă. După concert, lucrurile nu se opresc, ci continuă cu un afterparty Hip Hop Takeovers până dimineața. Biletele pornesc de la 139 de lei în pre-sale și cresc ulterior la 159.

Sâmbătă noaptea, la Grand Hotel Bucharest (Sala Casino), Balkanique Carnaval Party propune un line-up care mizează mai mult pe atmosferă, cu Anna Lesko și Eligarf în rolurile principale, completate de rezidenții Balkanique – DJ SIP, DARIA & DORA și SKIOR. Accesul începe la 22:00, iar evenimentul pare gândit ca o noapte lungă, într-un registru care amestecă pop balcanic, dance și energia de petrecere de club. Biletele costă 70 lei.

La Club Quantic, are loc ultima seară din Underground for the Masses, a treia ediție a acestui festival dedicat aproape exclusiv zonelor mai dure de black și death metal. Line-up-ul e construit pe nume consacrate în circuitul underground, de la Tsjuder și Naglfar până la Whoredom Rife, dar și pe o listă lungă de trupe care completează line up-ul. Biletele pornesc de la 500 de lei în presale și urcă la 650, în funcție de etapă.

Seara de duminica schimbă registrul, iar la Quantic ajunge Havoc of Mobb Depp, alături de Big Noyd și DJ L.E.S., într-un concert care continuă turneul european „The Infinite Tour”. E ceva de neratat pentru fanii hip-hop-ului clasic american. Biletele costă 291 lei.

Tot duminică, la Control Club, trio-ul danez Smag På Dig Selv pune în scenă un concert care amestecă jazz, punk și techno într-o formulă neobișnuită: două saxofoane și tobe. E ceva cu totul și cu totul aparte. Biletele costă 100 lei.

La Expirat Halele Carol, Rotheads („o trupă bucureșteană de Old School Death Metal ultra morbid”) marchează zece ani de la primul lor demo, „Unfazed By Death”, cu un concert aniversar. Pe afiș sunt și trupele de metal românesc Putred și Diavol. Accesul începe la 20:00, iar biletele sunt 50 de lei (30 de lei pentru elevi și studenți).

În schimb, duminică, de la 21:00, la Hard Rock Cafe Bucharest cântă Robin and the Backstabbers. Vin cu un repertoriu care alternează între piesele deja cunoscute și improvizații mai greu de anticipat. Biletele sunt 99 de lei (acces general) și 139 de lei (VIP, cu loc în fața scenei). La intrare 120, respectiv 160 de lei.

La Sala Palatului avem câte un eveniment în fiecare seară de weekend. Sâmbătă, de la 19:00, spectacolul Potcoava de Aur, organizat în jurul Orchestra Națională „Lăutarii” din Chișinău, aduce o formulă clasică de varietăți folclorice, cu mulți invitați, printre care și nume consacrate precum Irina Loghin și Fuego (Paul Surugiu). Întregul spectacol este prezentat de Andreea Marin. Biletele au prețuri cuprinse între 150-500 lei.

În schimb, seara de duminică îl aduce pe scena de aici pe tenorul italian Alessandro Safina, cu orchestră simfonică și repertoriul care l-a făcut cunoscut. Alessandro Safina a oferit de-a lungul carierei sale duete spectaculoase cu Sarah Brightman, Elton John, Ewan McGregor, Barbara Hendricks și Sumi Jo. Biletele costă 250-400 lei.

Teatru & film

În ceea ce privește piesele de teatru, la ACT se joacă sâmbătă piesa „Improbabil”, text și regie de Radu Iacoban. E un spectacol de 1h30, cu bilete de 70 de lei, care se desfășoară în jurul unei întâlniri între două personaje care încep să-și vorbească după ani buni de pauză. „Ema și Diana se reîntâlnesc după zece ani, într-o noapte în care tăcerile devin mărturisiri și prietenia se transformă în adăpost. În timp ce Diana își duce viața într-un echilibru precar, Ema se prăbușește sub povara unei relații abuzive și a unui posibil gest ireversibil”.

Duminică, de la 20:00, la Cinemateca Eforie, One World Romania continuă cu programul Emerging Voices, dedicat unor cineaști aflați încă înainte de debutul în lungmetraj. Selecția de anul acesta îi include pe Daria Ciocan, Flavia Matei, Stela Pascal, Ioana Țurcan și Leo Zbancă. După proiecția de scurtmetraje urmează o discuție deschisă cu regizorii despre temele și contextul în care lucrează. Întregul program One World Romania pentru weekendul 25-26 aprilie îl găsești aici.

În cinematografele din mall-uri poți vedea în acest weekend filmul „Michael”, despre Michael Jackson. Filmul spune povestea vieții artistului dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume. Însă, lasă deoparte toate controversele și acuzațiile de abuz sexual care i-au fost aduse lui Michael Jackson, lucru pentru care a și fost criticat de presa internațională.

Pe marile ecrane mai rulează în acest weekend și „La petite dernière” („Sora cea mică”), o dramă franceză din 2025. „La 17 ani, Fatima este elevă bună, fotbalistă și mezină într-o familie franco-algeriană iubitoare din suburbiile Parisului. Odată cu admiterea la o prestigioasă facultate de filosofie din centrul orașului, ea descoperă însă o lume cu totul nouă. Așa încep și întrebările grele, despre identitate, datorie și sensul emancipării. Prinsă între tradițiile cu care a crescut și nevoile sale intime, Fatima va trebui să își găsească propriul drum”, se arată în sinopsis.