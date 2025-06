Weekend trending în București, 28-29 iunie: ping pong la Scânteia, Vița de Vie la Arene și party ca la scara blocului cu Paulina și Criss Blaziny

Weekendul 28-29 iunie aduce o mulțime de evenimente care îmbină chill-ul cu energia – cafele răcoritoare în grădini ascunse, „yard sales” pline de comori, concerte de la scara blocului și până la Arenele Romane, dar și filme sau spectacole care îți dau de gândit. Ca de obicei, ți-am pregătit un tur de forță prin cele mai cool locuri și momente ale orașului din acest weekend. Doar ține cont că sâmbătă se anunță ploi.

Cafeaua o poți bea la Room4 Coffee Yard (General David Praporgescu 4), o nouă cafenea descoperită de Oana Titică.

„Doar o pisică leneșă întinsă pe trotuar, apoi intrarea în curtea Room4, la numărul 4, unde dacă n-ai ști dinainte că găsești o cafenea, ar fi putut fi liniștită o intrare în serele unei grădini botanice. Nu cu mult diferită de Sera Eden, de găsit puțin mai sus – desigur, considerabil mai mică și mai intimă. […]

Aici, la Room4, beau pentru prima dată Cold Brew Lemonade, o ‘soră’ a Cold Brew Tonic, care este exact ce-i spune numele: cafea preparată după metoda extracției la rece, în care cafeaua este ținută în apă cu temperatură joasă un timp îndelungat (dacă vreți să încercați chestia asta acasă, de regulă 12 ore sau cel mult 24), plus limonadă proaspătă. E băutura ideală pentru vară și e pe lista de preferate chiar și a contestatarilor de Cold Brew Tonic”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro.

Pe Terasa Verona (Pictor Arthur Verona 13-15) s-a deschis Piața Verona. Aici te poți bucura de colțurile umbrite ale grădinii, poți scormoni prin cărțile de pe rafturi și din cutiile cu reduceri și îți poți începe ziua cu cafea de la BOB Coffee Lab și bunătăți de la Gluten Glory. Treci pe aici în weekend și vei descoperi o piață urbană, yard sale de vară, un loc perfect unde să te retragi în zilele călduroase.

Apropo de yard sale, la Random Space (Popa Petre 21) se organizează în weekend un flea market în grădină. Vei găsi cărți preferate, art prints, postere vechi, viniluri, obiecte kitsch, haine vintage și tot felul de ciudățenii de colecție despre care nu știai că îți trebuie. Se vor mai întâmpla și citiri în Tarot, DJ Set cu Vlad Mihuțoiu și drinks & snacks de la Random Space Bar.

Mai spre periferie, Dragoș Mihăilă a descoperit „gust și omenie în Drumul Taberei, la Anas Grill” (Lujerului 40).

„Anas Grill e dovada vie că, cu cât te afunzi mai adânc în inima Bucureștiului și te îndepărtezi de centrul său obosit cu prețuri exorbitante și pretenții pe măsură, cu atât descoperi mai multă frumusețe, în oameni și-n bucate. Pentru că aici, la granița dintre Drumul Taberei și Militari, prețurile scad, iar calitatea nu suferă deloc. Ba dimpotrivă. În plus, e prima oară când am văzut un gest de omenie de la un patron de fast food. Nu zic că e singurul. E primul la care asist pe viu, cum s-ar zice.

Pentru toate astea, am revenit în cartierul meu de suflet, la Anas Grill, fast food (restaurantish?), market și măcelărie. Un loc modest, cu suflet mare, unde personalul e compus, din câte am reușit să aflu, din etnici egipteni și palestinieni, oameni calzi, care știu să aducă bucătăria lor mai aproape de bucureșteni”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Anas Grill. FOTO via B365

Evenimente

De la ora 17:00, terasa Scânteia+ se transformă într-un ring de ping-pong, muzică și voie bună, cu a doua ediție a Ping Pong Party. Mai multe mese, mai mulți prieteni, dar același vibe relaxat. Poți juca, dansa, socializa sau pur și simplu savura un drink la apus. Tot aici, de la ora 19:00, Jecza Gallery propune un tur ghidat prin expoziția Sunshine Noir semnată Marius Bercea — intrarea la tur e gratuită, iar biletul de party costă 25 lei.

Tot sâmbătă, la J’ai Bistrot, se aud voci, dar doar în căști: Silent Party revine cu trei canale, fiecare cu altă direcție muzicală — hip-hop old school, alternative cu atitudine și beat-uri balcanice numai bune de încins ringul. Tu alegi ce gen dansezi. Hip-hop cu Magda Roman și Mircea Moldovan, alternative cu Ana Coman & co., sau ritmuri balcanice cu Roxana Alexandra și Cosmin Sipoș. Îți alegi genul, îți pui căștile și intri într-o lume doar a ta. Nu există taxă fixă de intrare, dar o donație de minim 30 lei e binevenită.

Pentru nostalgici și iubitorii de underground, Partizan propune un concert de sufragerie la Trei Bețivi, pe 28 iunie, în formulă intimă, cu Artan și Suedezu’ reinterpretând piesele Timpuri Noi și Partizan și povestind din istoria lor. Emoție, umor și un strop de poezie urbană — biletele sunt 80 lei online, 100 la intrare.

Dacă vrei ceva acustic și cu un twist britanic, mergi la Terasa Florilor, tot sâmbătă, unde Oigăn (Kumm, Robin and the Backstabbers) și Vlase (ZOB) își unesc forțele într-un tribut personal și jucăuș adus trupei The Beatles. Hituri cunoscute reimaginat cu umor și căldură, într-o grădină prietenoasă. Biletul costă 40 lei online, 50 la intrare.

La polul opus, Vița de Vie urcă pe scena Arenelor Romane, pe 28 iunie, cu o nouă producție specială, în stilul lor spectaculos, care a devenit deja tradiție. Show complex, invitați-surpriză și o selecție de piese legendare și rare. Accesul începe la ora 18:00, concertul la 19:00. Bilet: 150 lei.

Iar dacă îți e dor de vibe-ul din fața blocului, cu sucuri la 2L și hituri de suflet, sâmbătă Heavy Yard aduce Party ca la Scara B, cu Paulina, Criss Blaziny, Vlad Flueraru și Niki pe platane. Un mix de pop, lo-fi, hip-hop și manele fără filtru, dar cu gust. Biletul e 64 lei și atmosfera promite să fie de neuitat.

La final, pentru fanii metalului, Quantic găzduiește sâmbătă Finala Națională Wacken Metal Battle România 2025. Șase trupe underground luptă pentru un loc pe scena celui mai mare festival metal din lume, iar vibe-ul promite să fie intens și autentic. Biletul este 80 lei, iar accesul se face de la ora 19:00.

Teatru & film

Duminica aceasta, teatrul din București își pregătește scena pentru două spectacole care lovesc direct în miezul vremurilor noastre: cu umor, sânge rece și o doză serioasă de autoironie. De la ora 17:00, în Sala Mare a Teatrului Metropolis, „Moarte la Teatrul de Revistă” îți promite exact ce spune în titlu: teatru, muzică, dans, sânge și sclipici.

Sub semnătura lui Gabriel Sandu și în producția Teatrului „Stela Popescu”, spectacolul plasează acțiunea într-un teatru de varieteu aflat în declin. O directoare disperată, un regizor cu idei prea noi și o echipă tensionată pun în scenă un spectacol cu miză: salvarea locului. Dar nimic nu e simplu când cortina e pe cale să cadă. O poveste vibrantă despre decăderea unui stil artistic glorios, spusă cu proiecții video, coregrafii moderne și ironie amară. Biletele costă 75 lei.

Mai târziu, la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, Florin Piersic Jr. revine cu Freak Show Vol. 2, un spectacol scris, regizat și jucat de el, în stilul său inconfundabil: direct, incomod, plin de personaje absurde și replici tăioase. Nu e o continuare, ci o extensie – mai curajoasă, mai întunecată și mai vie – a primului Freak Show care a devenit între timp un fenomen teatral.

Comedia se împletește cu tragicul în povești care demontează clișee și te fac să râzi chiar când n-ar trebui. Asta dacă reziști tentației de a-ți verifica telefonul – pentru că, așa cum spune autorul, lupta actorului cu device-urile e deja pierdută pe jumătate. Biletele variază între 30 și 50 lei și pot fi cumpărate de pe site-ul TNB.

Pe marile ecrane, în acest weekend, adrenalina vine în valuri – de pe pistele de Formula 1, din culisele terorismului basc, dintr-o fanfară de provincie și dintr-un viitor unde inteligența artificială devine o amenințare la propriu.

În „F1: The Movie”, Brad Pitt joacă rolul unui fost pilot legendar care revine în competiție după trei decenii de absență. Când fostul său partener (Javier Bardem) îl roagă să salveze o echipă de Formula 1 aflată în pragul colapsului, Sonny Hayes acceptă provocarea, hotărât să demonstreze că nu e niciodată prea târziu să fii cel mai bun. Pe pistă îl așteaptă însă un tânăr ambițios și o luptă cu propriii demoni. Sunetul motoarelor e doar începutul.

Tot despre mize mari, dar de data asta în culisele unui război nevăzut, este vorba în „La infiltrada”. Inspirat din realitate, filmul urmărește povestea tensionată a unei polițiste infiltrate în rândurile susținătorilor ETA, după ani de muncă sub acoperire. Când în sfârșit reușește să intre în contact cu rețeaua, pericolul devine personal, iar loialitatea este testată la limită. Un thriller politic intens, în care fiecare gest poate fi fatal.

De pe alt registru vine En fanfare, o comedie tandră despre doi frați care nu știu că există unul pentru celălalt. Thibaut, dirijor internațional, și Jimmy, trombonist amator, se întâlnesc pentru prima dată când află că sunt legați de același trecut. De la neîncredere la complicitate, filmul construiește o relație frumoasă, cu umor și muzică, între doi oameni care încep să-și găsească drumul abia când devin o echipă.

Iar pentru cei care nu se satură de thrillere high-tech cu roboți scăpați de sub control, M3GAN 2.0 aduce înapoi păpușa sinistră, cu un nou inamic și o miză și mai înfricoșătoare. La doi ani după evenimentele din primul film, creatoarea Gemma o aduce din nou la viață pentru a opri o armă militară construită pe aceleași baze tehnologice – dar care poate fi și mai periculoasă. Întrebarea rămâne: cine controlează pe cine?