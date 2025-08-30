Weekend trending în București, 30-31 august – cinema sub stele, cel mai mare show aviatic, bucătărie străbună și „porcării”

Orașul e un pic altfel la final de august, fiind prins între nostalgia vacanțelor de vară și toamna care bate la ușă cu festivaluri, premiere, dar și agitație și străzi mai aglomerate. În ultimul weekend de vară din 2025 avem avioanele care brăzdează cerul, marile ecrane se mută sub cerul liber, iar la Mogoșoaia se desfășoară cel mai mare festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor.

Cafeaua o poți bea la Black Habit (Griviței 77) și poți rămâne aici și pentru brunch sau pentru o pizza, mai ales că au o terasă generoasă și umbroasă, child și pet friendly. În plus, în spatele terasei se ascunde și o minunăție de magazin de plante – Primitiv Plants (Griviței 73). Poți să rătăcești aici printre rafturile cu plante și să descoperi tot felul de specii și lucruri interesante despre grădinărit.

Dacă vrei să mănânci ceva bun și tradițional, trebuie să mergi la cel mai nou restaurant cu specific românesc din oraș – Străbun (Calea Dudești 101A). Locul aparține celor care înainte s-au ocupat de Beautyfood, iar acum fac „bucătărie modernă care se înclină în fața gustului de odinioară”.

Sau poate-ți plac „porcăriile”. În acest caz, e neapărat de mers la Porcărie.food (Șoseaua Orhideelor 31-33, complex IDM Basarab). Acesta este cel mai nou food truck din București, care deja a cucerit câțiva influenceri pe zona de food. Au un meniu modest, dar de impact, trei sandvișuri care se numesc șnițel în plic, porcul smucit și coastă’n pâine.

Evenimente

Sâmbătă, Calea Victoriei se transformă din nou în promenadă urbană, cu voie bună și artiști stradali care aduc un aer de vacanță la final de lună. Dar doar pentru o zi: duminică, bulevardul devine pistă de competiție pentru amatorii de ciclism la L’Étape România by Tour de France. Dacă vrei să te plimbi în voie printre clădirile istorice, programează-ți plimbarea sâmbătă.

Pentru familii, Mogoșoaia devine epicentrul distracției. Big Little Festival aduce trei zile de concerte pentru toate gusturile și toate vârstele – de la Smiley și Theo Rose la Mircea Vintilă și Ducu Bertzi. Dar festivalul nu e doar despre muzică: sunt șapte zone tematice de joacă, știință și relaxare. Un fel de mini-univers gândit ca o vacanță de weekend pentru toată familia, nu degeabă se recomandă ca „Cel mai mare festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor”. Prețul unui bilet este de 110 lei pe zi.

Tot pe ideea de experiențe, dar cu altă intensitate, Berăria H găzduiește International Tattoo Convention. Peste 150 de artiști români și internaționali transformă pielea în galerie de artă vie. Între un concert Jurjak sau White Mahala și un freak show plin de adrenalină, convenția e genul de eveniment unde nu vii doar să vezi tatuaje, ci să respiri cultura lor. Intrarea pe zi e 53 de lei.

Dacă preferi atmosfera intimă, duminică seara, Django Sound Quartet aduce aromă de jazz țigănesc la The Great Hill Music Club din Cișmigiu. Vinul e la rece, notele curg lăutărește, iar locul are ceva de grădină secretă ascunsă în centrul orașului.

Iar la Hard Rock Cafe, tot weekendul e despre cocktailuri clasice (la un cocktail comandat primești unul gratis) și muzică live – de la Răzvan Ștef Band până la FUNHOUSE, cu intrare liberă.

Cerul se va umple și el de spectacol: la Aeroportul Băneasa are loc BIAS 2025, cel mai mare show aerian din România. De la formații acrobatice la cele mai noi aeronave, programul e pentru toată familia și, mai important, intrarea e liberă. Dacă ai copil pasionat de avioane sau pur și simplu vrei să simți motoarele vibrând până în stern, ăsta e momentul. Mai multe aici.

Pentru seara de sâmbătă, un alt tip de intensitate vine de la Random House, unde NIDAL urcă pe scenă cu alternative, indie și blues – un concert care promite o conexiune directă și sinceră cu publicul.

Teatru & film

La capitolul teatru și film, Ada Galeș ajunge vineri seară la Estivalul de Teatru de la Masca, unde va urca pe scena Amfiteatrului nu într-un rol clasic, ci într-o întâlnire de suflet cu publicul. Intrarea se face de la 18:30, iar discuția, moderată de Laura Ivăncioiu, începe la 19:30. Va fi o seară de vară cu întrebări și răspunsuri, confesiuni și curiozități, în spiritul Estivalului de Teatru – un festival care își propune să creeze comunitate, nu doar spectacol.

La Cinema Elvire Popesco continuă Retrospectiva ANONIMUL, cu filme independente pentru cei care preferă să vadă altceva decât blockbustere.

De asemenea, în Parcul Drumul Taberei se întâmplă în weekend Cinema Sub Stele. Sâmbătă rulează „Transformers One”, iar duminică „Back to the Future” – poate cel mai potrivit film pentru un sfârșit de vară, când ne uităm cu nostalgie în trecut și curiozitate spre toamnă. În plus, poți vedea filmul chiar de pe lac, din bărcuțe.

În cinematografe mai avem și trei premiere. „The Roses” intră în cinematografe cu un amestec de pasiune și tensiune domestică. Povestea urmărește un cuplu care, sub masca perfecțiunii afișate în societate, ascunde resentimente și competiții mărunte, gata să explodeze atunci când planurile de carieră se prăbușesc. Este un film care vorbește despre fragilitatea relațiilor și despre cum iubirea se poate transforma, uneori, în teren de luptă. Ideal pentru cei care preferă dramele de familie intense, cu nerv și cu subtext.

Pentru cei care vor adrenalină, „Caught Stealing” mută povestea în New York-ul anilor ’90 și o așază direct în inima lumii interlope. Un fost jucător de baseball, ratat și vulnerabil, se trezește prins într-o spirală de violență și supraviețuire. Filmul promite un ritm rapid, atmosferă întunecată și un protagonist cu care empatizezi, chiar dacă face alegeri greșite. Un thriller urban care miroase a asfalt încins și pericol la fiecare colț.

Ștrumfii revin cu o aventură nouă, „Smurfs”, în care Papa Ștrumf este răpit de Gargamel și aliații lui. Smurfette ia frâiele și conduce echipa albastră într-o incursiune în lumea reală, unde prietenia și solidaritatea devin armele cele mai puternice. Este un film colorat și optimist, care combină umorul clasic cu un mesaj actual despre curaj și destin. Perfect pentru o ieșire de familie sau pentru oricine are nevoie de o doză de copilărie într-o seară de sfârșit de vară.