Weekend trending în București, 31 mai – 1 iunie: evenimente de Ziua Copilului, cel mai mare festival al florilor din România, Femei pe Mătăsari și concerte cu Ada Milea

În acest weekend ploile se pun pe pauză și o să ne putem bucura de două zile cu soare, cu temperaturi de vară, numai bune de sărbătorit 1 Iunie. De asemenea, e vor fi două zile pline de evenimente care-i vor face pe bucureștenii care aleg să stea acasă să sufere de FOMO. Iată ce avem în meniul.

Cafeaua de specialitate o poți bea la Sip Sip Coffee (Mircea Vodă 52), o cafenea descoperită recent de Oana Titică. „Cu o terasă generoasă, așezată pe un trotuar imens și colorat (pe pavelele care au consacrat Sectorul 3), unul dintre primele aspecte pe care le remarci la Sip Sip e că mesele sunt aerisite, răsfirate cu suficient spațiu între ele cât să nu te audă clienții de la masa vecină cum plănuiești să divorțezi/dai demisia/cum ți-au ieșit analizele sau cum ți-a eșuat o rețetă în weekend. Pe scurt, ai intimitate – întotdeauna un plus într-o cafenea”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Bucataria.localfood (Ion Slătineanu 30) a câștigat locul 1 la BurgerFest, iar asta înseamnă că experții au decis că aici găsești cel mai bun burger din oraș. Această reușită i-a făcut pe băieții de la Bucataria.localfood să bage în meniul lor Burgerul de Buzău, o specialitate inspirată din gusturile buzoiene, o reinterpretare locală cu pituşcă (chiftea făcută cu carnea de la babic) de la Casa Ghizdeanu. Așadar, dacă nu ai apucat să-l guști la BurgerFest, o poți face în acest weekend la restaurant.

Dragoș Mihăilă a ajuns la Molf (Mărășești 2B) și îl recomandă celor care vor să încerce „sandvișuri Deli ca la New York de le ții cu două mâini”. Iată ce scrie în recenzia de pe b365.ro:

„MOLF e fix genul ăla de loc care arată bine și pe Insta și în realitate. Spațiul e generos (vreo 9 mese am numărat la interior), deschis, cu lumină caldă, lambriuri din lemn, scaune comode și mese înalte pentru gașcă, dar și mese mici, intime, pentru doi. În centru, la propriu, tronează un copac plantat într-un ghiveci uriaș, încadrat de un lounge rotund. Barul e minimalist, cu scaune verzi și o selecție atentă de vinuri cu și fără bule. Bucătăria e la vedere, cu sticlă mată și ferestre pătrate, prin care poți s-o privești pe Mălai cum se bucură la fiecare comandă. Și mie-mi place asta. Să văd oameni tineri pasionați de ceea ce fac. Nu cred că există pe lumea asta o priveliște mai mișto. Muzică în surdină și oameni care știu să-și vadă de treabă. Locul e curat, aerisit, foarte bine luminat. Un spațiu echilibrat, unde te poți simți bine chiar dacă ai venit să mănânci singur un sandwich sau să bei un pahar de vin cu cineva drag.”

FOTO: Dragoș Mihăilă / b365.ro

Evenimente în București

După cum spuneam, e un weekend cu multe evenimente. Cea de-a XVIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, cel mai important eveniment al industriei editoriale românești care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă, și-a deschis porțile pe 28 mai. Are loc în pavilionul B2 al complexului Romexpo, iar intrarea publicului este liberă. Peste 150 de expozanți din întreaga țară, alături de institute culturale cu reprezentanțe la București, vor fi prezenți zilnic până duminică. Programul complet și actualizat al evenimentelor va fi afișat pe pagina www.bookfest.ro.

În partea total opusă a Bucureștiului, în Parcul Drumul Taberei are loc un alt eveniment care va atrage foarte multă lume – a treia ediție a celui mai mare festival al florilor din România, West Side Flower Fest (30 mai – 1 iunie). Timp de trei zile, Parcul Drumul Taberei și Bd. Drumul Taberei se transformă într-o grădină de poveste. Una plină de culoare, parfum, dar și gust, unde se vor reuni expozanți din domeniul floral, artiști florali și locuitori ai Sectorului 6 și ai Bucureștiului.

În weekendul 30 mai – 1 iunie 2025, Bucureștiul devine capitala distracției pentru cei mici, cu o mulțime de evenimente dedicate Zilei Copilului. Printre cele mai așteptate este FestiKids 2025, ce are loc la Romexpo și promite trei zile pline de bucurie, culoare și activități pentru întreaga familie – cu intrare liberă.

La FestiKids, copiii se vor bucura de concerte live cu vedetele lor preferate – Antonio Pican, Bibi, Cleopatra Stratan, Iuliana Beregoi și Alina Sorescu. Pe lângă muzică și dans, atmosfera va fi completată de spectacole de teatru, show-uri de magie și întâlniri cu personaje de poveste, de la Elsa la Motanul Încălțat.

Cei pasionați de modă vor urca pe podium la Kids Fashion Week sau vor putea participa la Kids Top Model, unde vor fi încurajați să-și exprime stilul și încrederea. Iar micii artiști sunt invitați să cânte în cadrul FestiKids Song Contest, un concurs muzical dedicat tinerelor talente.

Festivalul va găzdui și parade cosplay, ateliere creative (de pictură, robotică, croitorie, olărit) și un adevărat parc de distracții, cu carusel, tiroliană, karting și jocuri tradiționale.

Tot în acest weekend are loc și Art Safari – Ediția pentru copii, la Palatul Dacia-România, cu două expoziții spectaculoase:

„Câini vs. Pisici”, o incursiune artistică în relația dintre copii și animalele de companie,



și „A fost odată ca-n povești”, o lume magică populată cu prinți, castele, dragoni și diorame LEGO.

Pe lângă expoziții, vor avea loc ateliere creative, unde copiii vor picta, vor face colaje sau vor învăța origami, dar și ateliere pentru iubitorii de animale, susținute de specialiști, care îi învață pe cei mici despre empatie și responsabilitate față de prietenii necuvântători.

În plus, ASPA organizează sâmbătă, 31 mai, două târguri de adopții – unul chiar la Art Safari, iar altul la Esplanada Operei Naționale, în cadrul K-Zilla Festival.

Nu în ultimul rând, Bazarul Copiilor are loc sâmbătă în Parcul Herăstrău (Intrarea Charles de Gaulle), între orele 10:00 – 14:00. Aici, micii negustori vor avea ocazia să-și vândă sau să-și schimbe jucării, cărți și alte comori.

Și dacă tot suntem aici, pe 31 mai, are loc un concert al trupei Missed Call la Roaba de Cultură din Herăstrău! Începând cu ora 19:30, vei asculta un mix captivant de pop, electro, rock, EDM, jazz, soul și R&B, creat de trupa formată din Cosmin Gafițescu, Răzvan Nica și Radu Sandulescu. Intrare liberă!

Cea de-a 13-a ediție a festivalului Femei pe Mătăsari promite să fie una cu noroc, cu trei zile de dans, mâncare bună, muzică, oameni mișto și o mulțime de artizani pricepuți. Primii artiști confirmați în lineup-ul din acest an sunt Mădălina Pavăl, Omul cu Șobolani, Ana Coman, Eligarf, Rana, Eve + Pol și Dl. Goe.

Pe 1 iunie 2025, Florin Ristei urcă pentru prima dată pe scena Arenelor Romane, într-un concert aniversar ce aduce împreună 25 de ani de muzică, experiențe și momente memorabile. Un spectacol fără filtre, unde singurele elemente esențiale sunt muzica și energia pură! „Acum 25 de ani, dintr-un garaj a început totul. Câteva instrumente, o piesă care începea să prindă contur și chef să cântăm până se plângeau vecinii. Nu ne gândeam la scene mari, la producții sau la ce va urma. Ne interesa doar să dăm play și să simțim că sună bine”, spune Florin Ristei. Biletele costă 100 – 200 lei.

RETROTECA aduce pentru prima dată în România trupa Cutting Crew, pe 31 mai, la Fratelli Studios 1! Nick Van Eede a format Cutting Crew acum 37 de ani, lansând albumul de debut cu vânzări de milioane „Broadcast”. Trupa a fost nominalizată la Premiile Grammy pentru Cel mai bun Artist, succesul lor datorându-se mega-hit-ul „ (I Just) Died in Your Arms”. Piesa a câștigat nenumărate premii de prestigiu, 6 milioane de difuzări la radio doar în Statele Unite, dar cel mai important, a cucerit publicul mondial. Prețul unui bilet este de 100 lei.

DokStation Music Documentary Film Festival prezintă la Expirat, în perioada 28-31 mai, 4 proiecții de filme documentare pe teme muzicale și 3 concerte de la trupe din țară și din afară.

Sâmbătă, 31 mai de la 20:30, va cânta trupa The Tiger Lillies (UK).

Duminică, 1 iunie, ora 10:30, Muzeul Hărților invită toți copiii să ia parte la atelierul interactiv CĂLĂTORI ȘI EXPLORATORI ÎN JURUL LUMII, susținut de Asociația Learning by Teaching în cadrul programului pentru familii Ghid junior. Participarea la acest atelier este GRATUITĂ, însă este nevoie de ÎNSCRIERE accesând următorul link.

Ghizii juniori și părinții susținători vor oferi detalii despre marii exploratori și vor răspunde la întrebări precum: Ce este un mare explorator? De ce sunt importante Marile descoperiri geografice? Cine a înconjurat primul lumea? Cine a cartografiat cel mai bine lumea? Care este cel mai renumit explorator?

Despre toate acestea veți putea discuta călătorind pe hărți și căutând indicii în muzeu. Copiii-ghizi juniori vor vorbi despre călătoriile lui Magellan, James Cook, Admusen, Scot, Racoviță, Jules Verne și despre cartografii care au realizat hărțile pe care le vor prezenta. Copiii și familiile participante vor primi broșuri de completat la atelier, pe parcursul vizitei în muzeu, pe care ulterior le vor lua acasă.

Tot pe 1 iunie, dar pe’nserat, Concert’n 4 alături de Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Anca Hanu și Cristi Rigman revine la Quantic. Așa cum ne-a obișnuit, Ada Milea, când ne vizitează, nu vine cu un singur spectacol, ci cu cel puțin două, spre deliciul celor mici, dar și al părinților – care, de fapt, sunt tot copii, doar mai mari.

Că e muzică, că e teatru, sau (poate) amândouă exact în același timp, nici nu mai contează, cert e că ne plac la nebunie spectacolele Adei Milea. Un bilet costă 80 lei.

Teatru & film în București

Apropo de Ada Milea, după succesul răsunător al pinguinului Apolodor, pe 1 iunie Ada Milea revine la Quantic (ora 14:00) cu ALICE, un spectacol de teatru muzical inspirat de cartea Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll. Se pot face minuni din poveștile care ne-au fermecat copilăria, astfel încât să poți intra fără emoții, chiar și ca adult, în tărâmul imaginației. Ada Milea are darul de a transforma aceste povești în spectacole potrivite pentru orice categorie de vârstă.

Concertul ALICE este realizat de Ada Milea împreună cu șapte studenți ai Universității de Arte din Târgu Mureș. În joaca lor muzical-teatrală se simte bucuria de a transmite spectatorilor celebra poveste prin cântec, fără să-și bată capul dacă ceea ce fac este muzică sau teatru. Prețul unui bilet e de 100 lei.

Pe 1 iunie, la Cinema Elvire Popesco, copilăria este sărbătorită cu povești pe marele ecran. „Zâna Măseluță: Între prietenie și magie”, „Buffalo Kids”, „Lilo & Stitch” și „Flow” aduc bucuria și aventura unei zile speciale. Bilete costă 20 lei / adult, 10 lei / copil.

De asemenea, în lanțurile de cinematografe se pot vedea și următoarele premiere: „Zâna Măseluță: Între prietenie și magie”. O călătorie într-un regat al magiei și al misterului! Pregătește-te pentru o aventură fantastică, unde o zână curajoasă, un trol adorabil și o minte sclipitoare pornesc într-o misiune care le va testa limitele… și inimile!

„Școala animalelor magice 3 – Ziua pădurii”. Ziua Pădurii e în pericol, dar animalele magice sunt gata să-și unească forțele pentru a salva ce contează cu adevărat. Ida, Jo, Helena și Silas învață că adevărata magie se naște din prietenie și respect față de natură.

„Exorcizarea” este un film horror psihologic bazat pe o poveste adevărată. Amplasat într-un oraș mic, izolat, doi preoți – Theophilus Riesinger (Al Pacino) și Joseph Steiger (Dan Stevens) își unesc forțele în încercarea de a salva sufletul lui Emma Schmidt (Abigail Cowen) care este posedată de spirit malefic.