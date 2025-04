Weekend trending în București, 5-6 aprilie: Ziua Păsărilor, recomandări de ieșit în oraș de la National Geographic, Divertis la Sala Palatului și Don Quijote cu Marcel Iureș

Primul weekend din aprilie vine cu o zi cu ceva soare, numai bună pentru plimbări prin oraș pentru a admira copacii înfloriți, dar și cu una cu ploaie și cu temperaturi scăzute, care va da tonul pentru cum va fi vremea în următoarea săptămână.

Evenimente prin oraș sunt, ca de obicei, pentru toate gusturile, iar în ceea ce privește opțiunile de going out, cei de la National Geographic au publicat foarte recent un articol în care laudă Bucureștiul pentru diversitatea culinară și îl numesc „Europe’s next great food destination”.

În articol apar menționate mai multe localuri pe care le-am tot recomandat și noi. De exemplu, Băcănia Veche (Dacia 25), despre care NG scrie: „Bǎcǎnia Veche se gǎsește într-o clǎdire veche, chiar lângǎ animata Piață Romană.

Cu pereții săi din cărămidă și rafturile din lemn căptușite cu conserve artizanale și miere de flori sălbatice, acesta pregătește scena pentru mâncăruri nostalgice care aduc aminte de copilărie și de bucătăria bunicii. Friptura de porc fragedă este așezată pe cel mai pufos piure de cartofi și este înăbușită într-un sos de prune mătăsos și afumat.”

Sâmbătă se deschide oficial și terasa de aici, cu live BBQ, torturi festive, salată de vară cu ridichi și castraveți, aperitive din meniul lor de evenimente outdoor.

De menționat și că cei de la Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30), un loc încă nedescoperit de NG, dar care sigur i-ar impresiona, te așteaptă în acest weekend cu mâncare de ștevie cu carne de porc și cârnați la bardă, la care au făcut un wine pairing cu Cabernet Franc 2019, de la Crama Bauer.

Dragoș Mihăilă a descoperit și cel mai nou bistro mexican din București – El Maguey (Franceză 15).

„Prețurile sunt medii, servirea rapidă și mexicanul gata să-ți facă toate poftele. Culinare. În plus, marțea la El Maguey e cu promoție: 60 de lei – 6 tacos. Afacere. Partea și mai bună e că tortilla pentru tacos este făcută de ei, de la zero, din grăunțe de păpușoi românesc. Ca să mănânci la El Maguey, fie te deplasezi, fie deschizi aplicațiile de delivery, dar tacosul ăla artizanal e bun de mâncat acolo pe loc, cald. Un sfat prietenesc: atenție la sosul picant, de culoare verde”, scrie Dragoș pe b365.ro.

Dacă ești în căutarea unei cafenele noi, Oana Titică îți povestește tot pe b365.ro despre iKai (Panait Istrati 96-98). „Flat white-ul e bun și aromat, iar ciocolata caldă e nu doar bună, ci și superbă: cu gust intens de cacao, textură incredibil de cremoasă și acoperită de o frumusețe de topping cu scorțișoară, portocale și petale de trandafir”, scrie Oana.

Evenimente

În ceea ce privește evenimentele, poți trece în weekend pe la Art Safari, unde vor fi lansate trei noi albume dedicate unora dintre cele mai apreciate expoziții organizate până acum: „Maria a României. Regină și artistă”, „Ion Theodorescu-Sion. O viață de poveste” și „Young Blood 3.0. Noul val de artiste contemporane”. Evenimentul de lansare va avea loc sâmbătă, 5 aprilie, la ora 12:30, la Art Safari, Palatul Dacia-România (viitorul sediu al Pinacotecii București), str. Lipscani, nr. 18-20. Vorbitorii prezenți la eveniment sunt: Dr. Narcis Dorin Ion, manager Muzeul Național Peleș, Dr. Elena Olariu, director adjunct Secția Artă, Muzeul Municipiului București, și Călina Coman, curator Art Safari. Accesul publicului la acest eveniment este liber.

Iubitorii de natură sunt așteptați la Ziua păsărilor, ce va fi sărbătorită la Grădina Botanică sâmbătă, 5 aprilie, în intervalul orar 10:00 – 13:00. Evenimentul este organizat de Societatea Ornitologică Română care a și pregătit numeroase tururi ghidate și ateliere gratuite pentru părinți și copii.

La Expirat are loc în weekend evenimentul EasterN Charity Blast ’25. Evenimentul este dedicat celor de la Asociația Anais, către care vor merge toate profiturile. Asociația se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor.

Sâmbătă vor cânta trupele Avoid Humanity, June Turns Black, Zgripsorum, Grinder. Duminică vor urca pe scenă Quadra, Leaky AC, Nuanțe, PLANT. Prețul unui bilet este de 61 lei.

Trupa de rock alternativ Jack of all Trades se întoarce pe scena din Control duminică, 6 aprilie, pentru lansarea celui de-al treilea album al formației, intitulat „Fiasco Milenial”. Fondată în 2014, în București, Jack of All Trades s-a impus pe scena rockului alternativ românesc printr-un mix distinct de energie, nostalgie și inovație.

Inspirată de artiști precum Badflower, Highly Suspect, Palaye Royale și Royal Blood, trupa combină sound-ul puternic al anilor 2000 cu influențe din folk, hip-hop și post-rock, creând un echilibru unic între post-grunge, nu-metal și elemente moderne de indie, punk, pop și trap. Prețul unui bilet este de 50 lei.

Pe 5 aprilie, la Terasa Florilor are loc un concert altfel, la un show electrizant, plin de synth-uri catchy, versuri ironice și vibe-uri care îți pun mintea și picioarele la treabă. Este vorba de Mes Quins, trupă formată din Silviu Gherman și Ovidiu Chihaia, ce poate fi descrisă ca un amestec de electro, synth-pop, new wave și influențe experimentale, având un aer ironic și un sound inconfundabil.

Împreună, au urcat pe scenele Control, Club Expirat, Electric Castle, Summer Well, dar și prin toată țara, redefinind synth-pop-ul românesc cu umor, ironie și ritmuri hipnotice.

Prețul unui bilet este de 45 lei.

Pe 5 aprilie 2025, la Sala Palatului sunt invitați toți cei care vor să vadă noul show Divertis și nu ați mai prins bilete pentru 26 ianuarie. Este o ocazie unică pentru public să îi vadă împreună, pe aceeași scenă, pe cei care au creat umorul și spiritul Divertis într-un spectacol complet nou, inspirat din actualitatea imediată.

„În vremurile acestea atât de tulburi, de triste și de agitate, comedia este un sprijin perfect. Sărăcia, inflația, războiul și prostia ne atacă. Măcar așa noi să facem ceva, dacă cei care ne conduc sunt praf. O țară de râs, într-o lume nebună”, scriu organizatorii. Prețul biletelor începe de la 92 lei.

Alternosfera, trupa de rock alternativ fondată la Chișinău, revine la București pentru un concert senzațional de lansare a celui mai nou album! „Steaguri fără culori” este numele celui de-al șaptelea album Alternosfera, unul care aduce în prim plan modul în care manipularea, propaganda, minciuna și teama se îmbină, iar rezultatul este o puternică lovitură dată adevărului, care ajunge să se piardă asemenea culorilor dintr-un steag spălat. Concertul este programat pentru data de 6 aprilie. De asemenea, în deschiderea concertului Alternosfera îi va avea alături pe cei de la Denorm (MD). Prețul unui bilet este de 170 lei.

Teatru & film

La Teatrul ACT se joacă duminică noua piesă „DON QUIJOTE”, cu Marcel Iureș, Dan Rădulescu, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu și în regia lui Alexandru Dabija. După o viață petrecută citind despre cavaleri, un bătrân excentric pornește într-o aventură nebunească pentru a deveni el însuși un cavaler rătăcitor.

Alături de servitorul său loial – Sancho Panza – Don Quijote traversează o lume plină de iluzii și pericole, unde noblețea visului se ciocnește brutal de realitatea dură. Inspirată de capodopera lui Cervantes și adaptată de James Fenton, această montare aduce în prim-plan povestea legendară a Cavalerului Tristei Figuri, într-un spectacol plin de umor, aventură și melancolie. Regizorul Alexandru Dabija propune o reinterpretare contemporană a mitului lui Don Quijote, explorând granițele dintre iluzie și realitate, dintre idealism și pragmatism. Prețul unui bilet este de 100 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane vor rula în weekend filmul „Diamant brut”, care spune povestea lui Liane, în vârstă de 19 ani, care locuiește cu mama și sora ei în Fréjus, în sudul Franței. Obsedată de frumusețe și celebritate, ea dă o probă pentru un reality show numit „Miracle Island”. Filmul prezintǎ o perspectivă autentică asupra aspirațiilor tinerilor în era social media, punând în discuție cultul aparenței și exploatarea cinică a acesteia în lumea contemporană.

De asemenea, în acest weekend are premiera și blockbusterul „A Minecraft Movie”. În lumea Minecraft creativitatea nu doar că te ajută să creezi, ci este esențială pentru supraviețuire! Patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) și Dawn (Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică si bizară care se hrănește cu imaginație.

Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Jack Black). Aventura lor îi va provoca pe toți cei cinci să fie curajoși și să își recapete calitățile care îl face pe fiecare dintre ei creativ în mod unic… exact abilitățile de care au nevoie pentru a reveni în lumea reală.