Weekend trending în București, 6-7 decembrie: Târg de carte la Romexpo, Ștefan Bănică la Sala Palatului, marea reuniune emo și unde mănânci un grătar sirian bun

Weekendul de Moș Nicolae, cu temperaturi scăzute și primele semne serioase de iarnă, vine exact așa: două zile în care Bucureștiul își pune la lumină obiceiurile bune, fie că te prind într-o cafenea la o ciocolată caldă, într-o sală de concert cu atmosferă festivă, dar unde înghețul rămâne afară sau printre rafturi cu cărți care miros a vacanță.

Cafeaua o poți bea la Almond Cafe (St.Cpt.Demetriade 10), mai ales dacă vrei să ieși din forfota orașului pentru o oră sau două. Almond Café s-a deschis de curând și este un loc orientat spre cafea, ceaiuri, deserturi și prânzuri lejere. În plus, are o atmosferă calmă și boemă, poate și pentru că se află în interiorul Grădinii Olovina.

Pentru un brunch deosebit, poți merge la sigur la Cambun (Aricescu 42). Dragoș Mihăilă l-a testat recent și scrie în recenzia de pe b365.ro următoarele:

„În meniu se simte Bacăul natal al lu’ Chef Chelaru, crescut, probabil, la coada cratiței, printre oale aburinde, borș, mămăligă tăiată cu ața de papiotă, straturi cu leuștean, păpușoi și vinete coapte pe tablă. În mai toate preparatele se regăsește nostalgia ingredientelor curate din grădina bunicilor, a mugurilor de brad culeși la început de vară (a se vedea cocktailul nonalcoolic Borșonada), a porcului de Ignat și a aventurilor culinare de prin România.

Pentru mine, un țăran de la Piatra Neamț, Cambun a fost o mică întoarcere (cu ștaif) la origini: la borșu’ umplut “di mămica” (cu huște de la tanti Coca), la vinetele parfumate, la leușteanul atotprezent și la bunătatea măligii uscate de pe fundul ceaunului. Nu știu cum era la tine, dar la mine, mămăliga putea fi și fel principal și garnitură și desert. Mămăligă rece trecută prin zahăr? Mâncarea campionilor! Dimineața, la prânz și seara.”

Un alt loc recomandat de Dragoș Mihăilă și numai bun de încercat în acest weekend este și Cetatea din Alep, ridicată-n Colentina (Șoseaua Colentina nr. 373) cu specific sirian.

„În vremurile astea de restriște, expresia „ieftin și bun” pare tot mai greu de crezut și de înghițit. Pentru asta avem Bucureștiul de periferie, cu Colentina și Cetatea din Alep, zămislită acum mai bine de 10 ani, pe Șoseaua Colentina nr. 373. Din cetatea Alepului nimeni nu pleacă flămând sau cu portofelul ciuruit. Prețurile par blocate în timp, grătarul e grătar, curierii vin și pleacă, iar de mușterii nu duce lipsă. În urmă cu ceva timp, în cetate a avut loc o mare schismă, în urma căreia din fortăreață s-a desprins Grătarul din Alep, iar gura lumii încă nu s-a hotărât unde-i mai gustoasă mâncarea: la cetate sau la grătar?”, scrie Mihăilă pe b365.ro.

Evenimente

Pentru cei care au nevoie de ritmul calm și previzibil al unui târg de carte, Gaudeamus 2025 își redeschide porțile la Romexpo: peste 180 de participanți, lansări, discuții și un program zilnic între orele 10:00–20:00.

La câțiva pași de pavilioane, sâmbătă are loc și Kendama Open Contest, evenimentul anual al comunității locale, cu probe pentru toate nivelurile. Participarea e gratuită, dar se face exclusiv pe bază de înscriere online.

După lăsarea serii, Encore Club intră pe alt registru. Cosmin Lupu vine cu un concert acustic în care prezintă și piese noi, într-un format restrâns, atent lucrat. Programul începe la 20:00, iar biletele costă 50 lei. În deschidere cântă Faliant, o trupă tânără din Bacău care se mișcă lejer între alternative și rock modern.

Duminică, Control Club marchează trei ani de SwordS – Spoken Word Sessions. E genul de proiect care se simte mai bine în interiorul unei săli decât în explicații: poezie performativă, text spus cu intenție, muzică și intervenții vizuale. Line-up-ul îi reunește pe Dan Stoica, Cosmin Perța, Codruța Simina și Radu Nițescu, iar Cinematica.Live pregătește un final imersiv. Accesul începe la 19:00, show-ul la 19:30, iar biletele sunt 60 de lei, în număr limitat. Un mod bun de a închide weekendul dacă ai nevoie de un alt tip de contact cu literatura.

Tot în zona întâlnirilor, dar fără presiunea gerului de afară, Unirea Shopping Center găzduiește, între 5 și 7 decembrie, ediția specială COFFEEAST 2025. Ediția de iarnă aduce zeci de expozanți regionali, degustări, demonstrații și o selecție de produse de design. Programul diferă în funcție de zi, iar biletele pot fi cumpărate și la fața locului; în preț este inclusă o băutură la Welcome Bar și acces la multiple puncte de brewing. Dacă ai treabă în centru în weekend, un ocol prin festival poate rezolva și cumpărăturile de sezon.

O altă zonă a orașului se pregătește, sâmbătă seara, pentru Laidback #15 @ Random House Bucharest – un nou episod al seriilor din Vasile Lascăr 69, unde Vlad Dobrescu semnează un DJ set construit pe selecție riguroasă și ritm constant. Evenimentul începe la 20:30, iar biletele sunt disponibile prin Eventbook.

Pentru cei care asociază începutul lui decembrie cu muzica live în sens clasic, Sala Palatului găzduiește din nou Concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică. Prețurile variază între 170 și 450 lei, iar ediția din acest an îl aduce pe scenă și pe Orchestra Simfonică „George Enescu” din Botoșani. Spectacolul e programat sâmbătă și duminică, de la ora 19:30.

La polul opus ca atmosferă, dar nu neapărat ca intensitate, Terasa Florilor propune sâmbătă seara o incursiune în repertoriul irlandez, semnată de trupa Pubside Stories. Biletele costă 40 de lei online sau 50 la intrare, iar concertul promite o seară relaxată, cu instrumente acustice și povești între piese.

Sala Radio pregătește, în același weekend, un concert umanitar de colinde – „The King of Kings”, cu peste 170 de artiști implicați, de la coruri de copii la ansambluri consacrate. Programul e construit în două părți, cu pauză, iar evenimentul susține proiectul „Sprijin pentru Nou-Născuți”. Un spectacol amplu, potrivit celor care caută o introducere liniștită în sezonul sărbătorilor.

Pentru un registru complet diferit, Club 99 aduce sâmbătă, de la 17:00, un show de stand-up cu Teo, Costel, Mihai Bobonete și Gabi Dumitriu. Biletele costă 104 lei, accesul este permis doar celor peste 18 ani, iar rezervarea e inclusă dacă achiziționezi biletul online.

Pe scena Arenelor Romane, Oscar marchează cinci ani de la lansarea albumelor Apă și Ștefan III, cu un concert programat tot sâmbătă, de la 18:00. Biletele pornesc de la 100 lei, iar setlistul include și piese prezentate în premieră.

Iar pentru cei care simt nevoia de o doză de nostalgie la final de toamnă, Club Quantic găzduiește Emo Reunion – o petrecere care și-a transformat în timp publicul într-o comunitate. Într-un București care schimbă des lucrurile, evenimentul rămâne una dintre seriile ce se întorc constant la același punct: muzică și oameni care se recunosc între ei. HVNDS este invitatul surpriză, trupa care în ultimii ani a luat pe sus scenele alternative din România prin show-urile lor explozive, sound-ul modern și energia greu de egalat. Bilete costă 64 lei.

Teatru & film

La Teatrul Apropo, Novecento revine pe scenă într-o formulă care pune în centru exact ce trebuie: povestea, muzica și un actor principal care știe să ducă textul până în zona aceea în care publicul încetează să respire. Vlad Udrescu – dublu premiat în 2024 pentru rolul acesta – își construiește personajul cu multă naturalețe, în timp ce partitura jazz semnată de Ștefan Stoianovici și intervențiile lui Sergiu Bivol transformă totul într-un jam session cu o intensitate greu de prins în cuvinte. Regia lui Daniel Simion păstrează fibra poetică a textului lui Baricco și o împinge spre o formă cinematografică, nu departe de nostalgicul film al lui Tornatore. E un spectacol pentru cei care vor emoție curată, fără artificii, și pentru cei care știu cât poate cântări o poveste spusă bine. 7 decembrie, ora 19:00, bilete 85 lei.

Tot în zona în care teatrul devine o scurtă lecție despre lume, „Zaharașka și Zăpada Uitată”, la Teatrul de Artă București, propune o poveste de familie care vorbește cu blândețe despre o realitate din ce în ce mai greu de ignorat: pierderea iernilor. Lavinia Pop-Coman și Ana Crăciun Lambru manevrează un univers de personaje delicate create de Vladimir Zakharov, iar scenografia și costumele completează o lume în care copilăria devine, de fapt, cheia responsabilității. Zaharașka, un mic spirit al pădurii, pornește într-o căutare care îi face pe cei mici să viseze și pe cei mari să-și aducă aminte. Un spectacol accesibil copiilor de la 3 ani în sus, gândit cu atenție și ritm potrivit pentru familii. Se joacă sâmbătă, de la 12:00, iar bilete costă 55 de lei.

Pe marile ecrane avem mai multe premiere. „Nu mă lăsa să mor” este un film românesc care se așază într-o zonă rară, în care vulnerabilitatea devine personaj central. „Nu mă lăsa să mor” pornește ca un exercițiu de rememorare, dar alunecă subtil spre un portret al singurătății contemporane, acolo unde umorul și spaima se ciocnesc fără avertisment.

Un alt film românesc, dar din cu totul alt registru este „Crăciun cu Ramon”. Comedia cu Pavel Bartoș revine pe un traseu familiar: familie, promisiuni, misiuni aparent imposibile și acel amestec de stângăcie și bunătate care îi construiește personajului identitatea. „Crăciun cu Ramon” urmărește aventura lui Ramon în căutarea nepoatei dispărute, o cursă contra timpului așezată exact în pragul sărbătorilor.

„Eternity” deschide ușa unui concept tulburător: o viață de apoi în care iubirea, memoria și timpul intră la negocieri. Joan primește o săptămână pentru a decide între omul care i-a stat alături toată viața și prima dragoste, rămasă suspendată în tinerete. Filmul se construiește pe emoție distilată, fără artificii, mizând pe tensiunea dintre loialitate și dorință, dintre ce păstrăm și ce nu putem uita. Este o meditație vizuală despre alegeri imposibile și despre felul în care eternitatea poate fi, paradoxal, cel mai greu de dus.

„Five Nights at Freddy’s 2” este continuarea fenomenului horror readuce universul animatronic în centrul atenției, dar de data aceasta tensiunea se mută din spațiul închis al pizzeriei în inima unei comunități care transformă trauma în legendă locală. „Five Nights at Freddy’s 2” amplifică mitologia primei părți, arătând cum Abby, în încercarea de a-și regăsi prietenii mecanici, redeschide uși care ar fi trebuit să rămână închise. Filmul este mai întunecat, mai alert și mai inventiv vizual, cu un ritm care nu lasă loc pentru respirație – exact tipul de continuare care nu doar alimentează nostalgia fanilor, ci și împinge povestea în teritorii mai periculoase.