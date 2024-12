Weekend trending în București, 7-8 decembrie: târgul de carte Gaudeamus, Revolta poveștilor, comfort food și fațade de Crăciun 

Vor fi două zile cu ploaie, frig și cer înnorat, dar dacă vrem să scăpăm de agitația politică care ne-a cuprins în ultimele zile, Capitala are câteva lucruri de oferit.

Cafeaua o poți bea în Cotroceni la Throwback Coffee & Stories (Doctor Petre Herescu 26). Aceasta este deschisă într-o casă veche, cu o atmosferă caldă, oameni zâmbitori și un decor familiar. În cei trei ani de când e funcționează, a reușit să adune în jurul său o comunitate frumoasă și să fie unul dintre locurile de suflet ale multora care iubesc acest cartier.

De asemenea, a devenit o tradiție ca în perioada sărbătorilor întreaga clădire și curtea acesteia să fie decorate în spiritul Crăciunului, iar acum arată fantastic. Cu siguranță nu te va lăsa indiferent.

De pe 1 noiembrie s-a deschis Brasseria la Mița Biciclista (Biserica Amzei 9). Are program de la 8 dimineață, până în miezul nopții, nu se fac rezervări, iar meniul este unul cât se poate de franțuzesc, cu platouri cu mezeluri și brânzeturi, terrine de foie gras, dar și feluri principale deosebite.

Și minunata clădire Casa Mița Biciclista se transformă într-o atracție a orașului pe durata Sărbătorilor de Iarnă, asta pentru că de câțiva ani încoace ea este decorată în moduri spectaculoase în această perioadă. Vineri seară a fost inaugurată noua „fațadă crăciunească”, iar acum Instagramul se va umple cu poze făcute în fața acesteia.

După ce ai votat, te poți premia cu o porție din cele mai bune chiftele din oraș, într-un loc în care diversitatea este celebrată zilnic – Balls. (Dacia 114). De cum treci pragul, n-ai cum să nu observi vibe-ul unic de Berlin balcanic, mai ales că acum, noua locație e mai mare, mai spațioasă și permite și organizarea unor evenimente pe seară. Pe bulevardul Dacia 114 este a treia adresă la care proprietara Ala Dumitrache și-a mutat bucătăria. De ținut minte că pe 10 decembrie, aici vor face ramen cei de la Papila, o colaborare care s-a dovedit de mare succes în trecut.

Un alt loc unde îți poți satisface poftele de comfort food este House of Cravings, deschis de curând pe Berzei 44. Găsești aici cafea de specialitate, produse de cofetărie, printre care și ciocolata Dubai în mai multe versiuni, dar și un meniu de bruch încărcat cu tot felul de lucruri delicioase cum ar fi burger coreean (dar și alte tipuri de burgeri), tot felul de paste, sandvișuri, omlete sau alte feluri de mâncare pe bază de ouă organice.

Evenimente

Cea de a treizeci și una ediție a Târgului de Carte Gaudeamus din București, cel mai cunoscut și mai longeviv eveniment românesc cu acest profil, s-a deschis de pe 4 decembrie, în Pavilionul B2 Romexpo, și continuă și în weekend.

Președintele de onoare al acestei ediții va fi Mircea Cărtărescu. Poet, prozator, eseist, critic literar, publicist și profesor universitar, Mircea Cărtărescu este deținătorul a numeroase premii literare naționale și internaționale, și în mod incontestabil, unul dintre scriitorii preferați ai publicului Gaudeamus, care i-a desemnat adeseori operele drept „cea mai râvnită carte a târgului”. Programul de vizitare a târgului va fi zilnic între orele 10:00 şi 20:00, iar accesul publicului va fi gratuit.

Armenian Winter Pop-up Market are loc în ambele zile de weekend, între 12:00 și 20:00, la Centrul Cultural Armean (Str. Armenească nr. 13). Vei găsi aici un bazar de iarnă diferit, un mix de artă, tradiție și vibe urban, unde îți poți crea propriile decorațiuni sau poți găsi cadouri artizanale care ies din tipare.

Se vor ține ateliere hands-on, la cere-ți poți face propriile ornamente de Crăciun, coronițe și decorațiuni din ceramică sau învață arta țesăturilor armenești – toate pregătite să aducă un pic de magie handmade în sezonul sărbătorilor. Intrarea e liberă.

E acel moment din an în care Sala Palatului se blochează trei zile consecutiv (6, 7, 8 decembrie) pentru seria de concerte de Crăciun ale lui Ștefan Bănică. Tradiția asta are deja 21 de ani și reprezintă o performanță unică a unui artist român.

„Poate vă întrebați oare ce mai pot face după 21 de ani la Sala Palatului, după 84 de concerte de Crăciun, pe care voi le-ați făcut sold out de fiecare dată? Fac ce știu cel mai bine. Să aduc atmosfera sărbătorilor de iarnă în inimile voastre, împreună cu echipa mea și să ne bucurăm unii de alții prin muzică. După concertul aniversar de anul trecut, când am sărbătorit 20 de ani, tradiția merge mai departe.

Vă așteptăm, alături de cei dragi, pe 6, 7, 8 decembrie, ora 19:30, la Sala Palatului pentru încă o experiență care să vă rămână în suflet. Ca de obicei, nu vor lipsi emoția, energia, invitații-surpriză și, mai ales, bucuria de a fi împreună în spiritul Crăciunului. Mulțumim vouă, celor care veniți an de an la concertele noastre, fie din București, fie din alte orașe din țară sau chiar din străinătate. Mă bucur, de asemenea, de prezența celor care vin pentru prima dată la un concert de Crăciun Ștefan Bănică. De abia aștept să ne întâlnim!” – a declarat Ștefan Bănică. Prețul biletelor este de 170 – 450 lei.

Dacă ești prin Cotroceni sâmbătă, la JazzBook are loc un concert de jazz susținut de MARSDELUX, un proiect recent format, cu o abordare inovatoare și expresivă, ce reunește artiști cu o vastă experiență scenică: Marina Arsene (voce, FX), Denis Bolborea (voce, beatbox, looping) și Lucas Contreras (chitară, FX). Acces 60 lei / persoană.

La MINA, Museum of Immersive New Art, are loc în weekend prezintă „Revolta poveștilor” – primul spectacol de teatru imersiv pentru copii din România, în parteneriat cu Teatrul „Stela Popescu”. Reprezentație imersivă va avea loc pe 8 decembrie, de la ora 10:00, în spațiul MINA, unde copiii și părinții sunt invitați să trăiască împreună o aventură în care imaginația ia locul principal.

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste 4 ani, iar durata reprezentației este de 60 de minute, fără pauză. Biletele sunt disponibile pe site-ul minamuseum.com și la recepția MINA, în limita locurilor disponibile. Prețul biletului early bird este de 60 de lei.

La Londohome, pe 7 decembrie, va avea loc un concert Oigăn, artist care face gălăgie în Kumm, Robin & the Backstabbers și Moon Museum. A lansat de curând „Antimaterie”, un album solo doldora de colaborări, chitări acustice și beat-uri electro. Prețul unui bilet este de 50 de lei.

În Quantic, pe 7 decembrie, Vlad Dobrescu își lansează noul album, „Fiare Noi”. Va fi cu siguranță cu mulți invitați, iar pentru fanii hip-hop-ului autohton evenimentul este „must see”.

Pe 8 decembrie, la J’ai Bistrot ești așteptat după vot la Après VOT, unde se pregătește atmosfera pentru socializare și dans. Muzica va fi asigurată de cei de la The Kryptonite Sparks, care-și vor combina playlisturile de Spotify. Primele 20 de persoane care vin la eveniment și prezintă la bar dovada că au votat primesc un shot din partea casei. Accesul la eveniment este liber.

Bucovina, va susține pe 7 decembrie, pe scena Arenelor Romane, tradiționalul concert de Sărbători: El Clasico! Bucovina este o formație de folk metal din Iași, fondată în anul 2000. Și anul acesta vor avea o serie de invitați speciali și din țară, dar și din străinătate. În deschidere vor urca pe scenă Dordeduh, Cozmetic și Alex Petrenchi-Azimut. Un bilet costă 106 lei.

Teatru & film

Dacă ai chef de o piesă de teatru, duminică, de la 20:00, la Excelsior se joacă „Oleanna”, de David Mamet. Este despre abuzurile de putere și eșecurile de comunicare. Prețul unui bilet este de 35-50 lei.

În ceea ce privește filmele, pe marile ecrane urcă comedia românească „Transilvanian Ninja”. Ninel și Violin sunt doi prieteni trecuți de prima tinerețe din Gura Râului. Viețile lor se învârt în jurul problemelor cotidiene ce le colorează viața, de altfel banală. Totul se schimbă când Ninel o invită pe Ramona la concertul din sat, iar cei doi intră în conflict cu gașca lui Florin, cei mai temuți oameni din sat. În urma acestui incident, Ninel și Violin sunt sfătuiți de șeful de post să urmeze antrenamentul de ninja oferit de Brusli din satul Năpârliți.

Acesta din urmă îi refuză, dar una dintre fetele lui, Diana, acceptă până la urmă să-i antreneze. Pe măsură ce Ninel și Violin avansează cu antrenamentele, primii ninja români iau naștere. Acești noi supereroi locali decid să repare problemele provocate de gașca lui Florin in Gura Râului, dar pică în mijlocul unui jaf organizat de Florin. Cine o să iasă victorios?

Iar copiii se pot bucura de animația „Micul Ren Niko”. Filmul de animație, al treilea din seria Niko, va rula în toate cinematografele din România, atât în varianta subtitrată cât și în varianta dublată. În peisajul mirific de iarnă de la Polul Nord, creatorii trilogiei Niko și-au propus să spună o poveste mult mai amplă și mai personală, centrată în jurul micuțului ren.

Cele trei filme creează un portret complet al lui Niko și îl observăm cum se maturizează treptat: anii au trecut și Niko a crescut, iar cel mai așteptat moment al vieții sale a sosit. Este timpul să-și înceapă antrenamentul la Forțele Aeriene, echipă formată din cei mai curajoși și talentați reni, și să se alăture tatălui său, Prancer, și tuturor celorlalți reni legendari ai lui Moș Crăciun.