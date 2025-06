Weekend trending în București, 7-8 iunie: PRIDE, mici revoluții urbane, jazz cubanez, activism și artă pe Dâmbovița

Un weekend cu adevărat plin se derulează în București, în care istoria se întâlnește cu viitorul, activismul cu dansul, iar râul cu orașul. De la marșul Bucharest PRIDE, care aniversează 20 de ani, la inițiative civice de redescoperire urbană pe malul Dâmboviței sau în inima Amzei, și până la concerte legendare și show-uri pline de savoare latino, agenda culturală a orașului e cât se poate de ofertantă în aceste două zile. Iar de acum ploile vor lăsa locul soarelui și caniculei, pentru că vor fi temperaturi care vor depăși 30 de grade.

Oana Titică a descoperit unde să bei un frappé fantastic cu biscuiți. „La câțiva metri de intersecția dintre Calea Călărașilor și Strada Traian stă ascunsă o bijuterie de cafenea, lansată în urmă cu doar câteva săptămâni, și pe care mai s-o ratez din cauza tramvaiului care are stație fix în fața vitrinei.

Cu un trafic pietonal intens, Fauna Coffee Shop (Calea Călărașilor 116-122) e perfectă pentru takeaway, dar nu amplasarea la îndemână e ceea ce face din această cafenea un loc unde, dacă ai mers o dată, e foarte probabil să te mai întorci din nou”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Și Dragoș Mihăilă a descoperit un nou vietnamez care merită deplasarea până în Mărginimea Berceniului: „Am intrat la Pho Ha Noi () fără așteptări mari, cu gândul să testez o supă vietnameză decentă. Am ieșit de acolo cu stomacul fericit, zâmbetul pe față și dorința de a reveni cândva, chiar dacă e deep Berceni.

Cu excepția legumelor cu mango, totul a fost gustos și echilibrat. Am totuși o bilă neagră la capitolul servire: cu excepția desertului, preparatele au venit toate în același timp, ceea ce nu se face. Altfel, nu le pot găsi (alt) nod în papură. Meniul complet, cu prețuri și cantități, îl găsești aici”, scrie Dragoș în recenzia de pe b365.ro.

Dacă tot am pomenit canicula care se instalează în București și nu va mai pleca până pe la final de septembrie, atunci e bine să știi că s-a deschis piscina de la Grădina Floreasca (Mircea Eliade 16). Iar în weekend intrarea costă 100 lei pentru adulți și 80 lei pentru copiii cu vârste mai mici de 10 ani. Bineînțeles, poți rămâne aici și pentru brunch, pentru că se mănâncă bine la Grădina Floreasca, găsești burgeri de la Burgerz, pizza și multe alte lucruri bune.

Un loc cool și nou deschis în oraș, frățior mai mic al restaurantului MOM, este PERL (Elisabeta 28). E un loc cu cafea de specialitate, cocktailuri, dar și cu tot felul de opțiuni spectaculoase de brunch, asta până la ora 16. Apoi, după ora 17, locul se transformă în bar și loc de soft party, cu muzică și DJ și băuturi sofisticate.

Evenimente

Sâmbătă, 7 iunie, se scrie istorie pe Calea Victoriei. Marșul Bucharest PRIDE marchează 20 de ani de la prima ieșire curajoasă în stradă a comunității LGBTQIA+ din România. Un eveniment care a început timid în 2005, într-un climat social deloc prietenos, a devenit astăzi cel mai mare marș civic din țară, cu peste 27.000 de participanți anul trecut și o estimare de peste 30.000 pentru ediția aniversară din acest an.

Participanții se adună de la ora 16:00 la intersecția Calea Victoriei cu Strada Gheorghe Manu, iar marșul pornește la 17:00 spre Parcul Izvor, într-o explozie de culoare, dragoste și solidaritate. Nu e doar un marș, ci un manifest al unei generații care spune clar și răspicat: „We Are Ready!”

Erika Isac închide seara pe scena Pride din Parcul Izvor cu un concert live, de la 20:30 — o voce tăioasă, cu mesaj nefiltrat și emoție autentică.

Tot pe 7–8 iunie, o altă zonă a Bucureștiului prinde viață: Debarcaderul Timpuri Noi devine un spațiu viu de reconectare cu natura și comunitatea. Sub umbrela Dâmbovița Delivery, peste 30 de activități gratuite te așteaptă între orele 10:00 și 20:00 – de la plimbări cu canotca, caiace și SUP, la instalații de artă, ateliere pentru copii, dans, poezie și discuții despre reziliență urbană.

Nu rata dezbaterea publică de vineri, de la 16:00, cu titlul „Hai să ne ascultăm unii pe alții” – o discuție despre cum poate Dâmbovița să devină o veritabilă arteră de răcoare și coeziune în oraș. Intrarea este liberă și toate activitățile sunt gratuite.

Mai multe detalii, programul complet și harta evenimentului pe dambovitaapadulce.ro.

La intersecția străzilor Christian Tell și Biserica Amzei, sâmbătă și duminică, are loc Amzei Block Party 2, un micro-festival urban gândit de echipa de la La Mița Biciclista și ARCEN. Un veritabil manifest civic sub formă de brunch, dans, ateliere și joacă.

Instalația Masa Nesfârșită, siestele sonore pe vinil, dansul contemporan cu DeLaZero și un decadent Bal d’Amour în salonul istoric al Miței Biciclista (de la 22:30, sâmbătă seara) completează o experiență urbană care promite să ne reînvețe bucuria de a fi împreună. De asemenea, au loc și foarte multe activități și workshopuri pentru copii. Intrarea? Liberă.

La Arenele Romane, tot sâmbătă, trupa Compact aniversează 45 de ani de muzică și povești cântate în cor cu generații întregi de fani. Paul Ciuci & co. promit un concert 100% live și 100% autentic, începând cu ora 19:00. Biletele sunt disponibile la 144 de lei.

Duminică, 8 iunie, Arenele Romane găzduiesc un regal muzical cu parfum de trabuc și sunet de congas. The Sons of Buena Vista, urmașii legendari ai proiectului Buena Vista Social Club, aduc în premieră în România o doză concentrată de rumba, son cubano și pasiune caraibiană.

Show-ul începe la 19:30, iar porțile se deschid la 18:00. Muzică live, cocktailuri cubaneze, dansuri fierbinți și fum de havană — totul într-o atmosferă de film. Prețul biletelor începe de la 133 lei.

Duminică, de la ora 17:00, la The Fool, Silviu Gherman promite „o oră de triumf al sincerității”, un show de comedie în care lasă deoparte ironia sofisticată și coboară direct în mijlocul publicului. Spectacolul promite revelații, defalcări video și glume nerăsturnate. Biletul costă 53 lei.

Teatru & film

La Teatrul Evreiesc de Stat se joacă sâmbătă piesa „Neguțătorul din Veneția”, cu Maia Morgenstern. Într-o Veneție coruptă și falimentară, Antonio împrumută bani de la Shylock, o evreică disprețuită, pentru a-l ajuta pe Bassanio să se căsătorească cu bogata Portia. Garanția: o livră din carnea lui Antonio. Bassanio câștigă mâna Portiei, dar Antonio își pierde averea. Portia, deghizată în judecător, salvează situația și o obligă pe Shylock să se convertească și să-și piardă averea. La final, Portia îl pune la încercare pe Bassanio, dezvăluind slăbiciunea relației lor. Un bilet costă 55 lei.

BONUS (pentru ziua liberă de Rusalii): Pentru cei care vor să prelungească weekendul cultural până luni, 9 iunie, Teatrul Masca găzduiește finalul turneului „2025: Nouameapiesă?”, un performance participativ semnat de dramaturgul Peca Ștefan și artista multimedia Cinty Ionescu. O radiografie sensibilă a peisajului teatral românesc, încheiată cu un eveniment special, de la ora 19:00.

Un bilet costă 44 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane avem „OZI: VOCEA PĂDURII”, povestea lui Ozi, un urangutan orfan care își folosește abilitățile de influencer pentru a-și salva pădurea și casa de la defrișare. Un film plin de speranță care încurajează noua generație să vorbească și să-și folosească vocile pentru a proteja planeta noastră prețioasă.

Tot pentru copii, dar nu numai, avem și „KARATE KID: LEGENDE”. După o tragedie în familie, prodigiosul karatist Li Fong este forțat să părăsească Beijingul și să se mute la New York împreună cu mama sa. Li încearcă să se despartă de trecut și să se integreze printre noii colegi. Deși nu vrea să lupte, problemele par să-l găsească peste tot. Când un nou prieten are nevoie de ajutor, Li se înscrie într-o competiție de karate, dar abilitățile sale nu sunt suficiente. Maestrul Han îi cere ajutorul originalului Karate Kid, Daniel LaRusso, iar Li învață un nou mod de luptă, îmbinând cele două stiluri într-unul singur pentru cea mai tare confruntare de arte marțiale.

Pentru fanii filmelor de acțiune cu John Wick avem „BALERINA”. Având loc în timpul evenimentelor din „John Wick 3: Război total”, acțiunea filmului o urmărește pe Eve Macarro (Ana de Armas) care își începe pregătirea în tradițiile asasinilor din Ruska Roma, și care are o simplă și singură dorință: să se răzbune pe cei care i-au ucis familia.