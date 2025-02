Weekend trending în București, 8-9 februarie: cafenea inspirată din „Liceenii”, apocalipsă punk și Timothée Chalamet în rolul lui Bob Dylan

Avem în față un weekend friguros, cu temperaturi care nu vor trece de 2 grade, iar seara e posibil să mai apară timid niște fulgi de zăpadă. Dar putem spune că suntem deja căliți, pentru că toată săptămâna a fost cam la fel. Să ne bucurăm deci de aceste zile libere, cu tot ce are mai bun de oferit orașul.

De exemplu, cafeaua de specialitate o poți bea la Kopp Specialty Coffee (Doctor Joseph Lister 12), în Cotroceni. Acest loc s-a deschis de mai puțin de o săptămână și este situat la parterul casei în care a locuit, între 1971 și 2022, regizorul Nicolae Corjos.

Acestuia i-a fost dedicată o încăpere cu design special și imagini din filmele pe care le-a regizat, cum ar fi „Liceenii” sau „Declarație de dragoste”. Localul are un decor inspirat din anii ’80, dar și o selecție specială de cafea de la de Bugan Coffee Lab, renumita micro-prăjitorie premiată la nivel internațional și academie de barista, din Bergamo.

Lanțul internațional Oakberry a ajuns și în București (Calea Victoriei 153). Oakberry, care are mai mult de 400 de puncte de vânzare în 43 de țări, produce boluri açai – o gustare dulce, de obicei încărcată cu ingrediente precum fructe de sezon, unt de arahide și budincă de semințe de chia – iar magazinele sale oferă, de asemenea, smoothie-uri personalizate și batoane açai.

Mai puțin cunoscute la noi, fructele de acai sunt o bogată sursă de vitamine și minerale, dar mai ales de antioxidanți ce aduc nenumărate beneficii pentru sănătate. Deci, dacă vrei să încerci ceva nou, dulce și sănătos, trebuie să treci pe aici.

Sâmbătă, la Dumicat (George Vraca 4) are loc un eveniment culinar special. Chef Andrei Chelaru pregătește o seară cu tapasuri românești și cu vibe de San Sebastián.

„Eu și Melinda Teohari am pregătit o selecție tare faină, printre care și acest sandviș cu pulpa de pui de la Obor, gătită lent până se destramă carnea de pe oase, brânză extra-maturată de Tekeröi, salată de varză și ceapă roșie cu reducție de borș și cimbru verde, plus un ketchup de sfeclă coaptă cu merișoare deshidratate. Nouă ne-a plăcut, suntem siguri că și vouă!”, scrie Chef Andrei Chelaru.

Evenimente

În cadrul expoziției „Atâta s-a putut”, ești invitat să explorezi greșelile – mici sau mari, personale sau colective – și să vedem cum le putem transforma în lecții valoroase. Te așteaptă două tururi ghidate care pun în lumină procesul de creație din spatele revistei Scena9 #6, cu focus pe fotografie sau pe scris.

Fiecare activitate din programul de mediere „Care-i faza cu greșelile?” este o invitație să ne reconectăm cu ideea că a greși face parte din procesul de a crea și de a înțelege lumea.

Programul de sțmbătă este următorul: 11:00 – 13:00: Workshop Care-i faza cu greșelile? – atelier de curaj și vulnerabilitate cu Oana Maria Zaharia; 17:00: Tur ghidat în expoziție, focus pe scris. Cu Ioana Pelehatăi (editoare Scena9, curatoare expoziție) și Ionuț Sociu, Denisa Niță, autorii eseurilor personale despre familie din numărul 6 al revistei.

Toate atelierele și tururile ghidate din cadrul expoziției „Atâta s-a putut” fac parte din programul „Care-i faza cu arta contemporană?”, inițiat de Rezidența9 și sunt cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile. Locurile la atelier se ocupă pe bază de înscriere.

Primul Mezanin Market din 2025 are loc în weekendul 8-9 februarie la Beans&Dots. Ești așteptat cu o selecție specială de antreprenori și creatori locali pentru a descoperii produse unice, bijuterii, accesorii, decorațiuni și multe altele. Fie că ești în căutarea unui cadou special sau doar vrei să explorezi creații locale cu poveste, acest târg este locul ideal. Atmosferă prietenoasă, kid & pet friendly! Se întâmplă între orele 10:00 – 18:00.

Sâmbătă, 8 februarie, Terasa Florilor îl are ca invitat special pe VLASE de la Zob! VLASE va veni cu chitara și va susține un concert acustic în care va cânta în manieră proprie multe piese cunoscute de daci, de romani, dar și de sciți. Practic, va parcurge tot alfabetul muzical, de la Abba la Zob! Nu vor lipsi piese de la Johnny Cash, Willie Nelson, Gheorghe Dinică, Rodriguez, David Bowie, Frank Zappa. Și multe surprize, evident. Un bilet costă 40 lei.

La Heavy Yard, sâmbătă are loc Cojo – Listening Party „Erupt” & lansare videoclip „Dacă știam” + Expoziție caritabilă, de la 20:00.

Albumul ERUPT este o introspecție brutală asupra identității, iubirii, suferinței și depersonalizării cauzate de societate și relații disfuncționale. Printr-un amestec de emoții puternice, regrete, frustrări și epifanii, COJO dezvăluie un peisaj sufletesc fragmentat de traume, dar și plin de momente de luciditate și dorință de reconstrucție.

Expoziţia caritabilă este organizată în parteneriat cu Asociaţia Blondie, o organizaţie înființată cu scopul de a oferi șanse la viață copiilor grav bolnavi care nu pot fi tratați în România, Asociația Blondie a devenit un pilon esențial al serviciilor de transport aerian medical. De patru ani, asociația organizează zboruri medicale către clinici din afara țării, având ca misiune crearea primului serviciu de ambulanță aeriană din România.

Expoziţia va include lucrări ale unor artişti locali şi va oferi publicului ocazia de a achiziţiona piese unice, iar fondurile strânse vor fi direcţionate către programele asociaţiei.

Pe 8 și 9 februarie 2025, Feed the Flame vine la Expirat cu două zile de battle-uri de dans și afterparty disco – house – vogue beats – funk. Feed the Flame este un festival de dans creat din pasiune pentru Waacking, stilul de dans asociat culturii Disco. Dansatori din toată lumea vin în București sa participe la battle/uri de dans cu premii, la workshop-uri susținute de dansatori de referință din SUA, Olanda, Italia și Cehia și, of course, să se bucure de petreceri.

Cunoscutul producător și DJ israelian Borgore aduce Noisebreak: CHAPTER XI la Quantic, pe 8 februarie, de la ora 22:00. Va fi o sărbătoare pentru comunitatea de Drum & Bass și Dubstep, Borgore fiind unul dintre grei acestor genuri. Un bilet costă 100 lei.

Tot în Quantic, dar duminică, are loc Punk Apocalypse. „Mișcarea punk locală prinde din ce în ce mai multe forme și declinații. De asta, ne dorim să o sărbătorim așa cum merită. „Punk Apocalypse” aduce pe scena din Quantic un caleidoscop de stiluri muzicale extreme – cinci trupe cu sound unic, gata de una dintre cele mai hardcore seri de la începutul anului viitor”, scriu organizatorii. Vor urca pe scenă Pârnaie, Grinder, Berzerk, Brainwasher, Scuzerambeat.

Schimbăm total registrul și mergem la Sala Palatului pentru Akcent – Dragoste de Închiriat @ Concert Aniversar 20 de ani. Acest eveniment celebrează 20 de ani de la lansarea hitului cu același nume – „Dragoste de închiriat”. Cu această ocazie specială, concertul promite să fie o experiență unică, plină de surprize și emoții. Un bilet costă între 95-318 lei.

Teatru & film

„Mândrie și prejudecată (un fel de)” se joacă duminică la Teatrul Excelsior. Această piesă este o repovestire unică și îndrăzneață a celei mai emblematice povești de dragoste a lui Austen. Un musical ce a câștigat premiul Laurence Olivier (2022) pentru cea mai bună comedie.

Bărbații, banii și microfoanele devin subiecte de dispută în această adaptare ireverențioasă, dar plină de afecțiune, în care iubirea este principala miză. Intriga respectă îndeaproape firul narativ al romanului lui Jane Austen, iar distribuția exclusiv feminină, formată din cinci actrițe, interpretează atât servitori, cât și nobili, repovestind evenimentele din perspectiva servitorilor și dând viață unor momente memorabile de tip karaoke, cu melodii faimoase. Prețul unui bilet este de 35-50 lei.

În ceea ce privește filmele, pe marile ecrane vor rula câteva producții foarte bune. De exemplu, „The Brutalist”, care a primit 10 nominalizări la Premiile Oscar din acest an. Când arhitectul vizionar László Toth (Adrien Brody) și soția sa Erzsébet (Felicity Jones) fug din Europa postbelică în 1947 pentru a-și reconstrui viețile și a asista la nașterea Americii moderne, existența lor este schimbată pentru totdeauna de un client misterios și bogat.

Apoi, mai este „A Complete Unknown”, filmul biografic al lui Bob Dylan. La festivalul din Newport, în 1965, tânărul Bob Dylan își schimbă modul de exprimare pe scena muzicii folk, trecând la muzică electrică și transformând rock-ul în vocea unei generații – definind unul dintre cele mai revoluționare momente din muzica secolului XX.

Sau „Parthenope”. În mitologia greacă, Parthenope este o sirenă ce avea templul la Neapolis, dar și unul dintre numele antice ale orașului Napoli de astăzi. Sorrentino filmează pentru a doua oară în orașul său natal după ce a turnat „The Hand of God” și concepe filmul „Parthenope” drept o fabulă contemporană, ce prezint[ parcursul tumultos al protagonistei cu același nume, începând din anul 1950 până în prezent.