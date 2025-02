„Weidel, afară!”. Protest cu sute de persoane împotriva candidatei AfD la postul de cancelar, la reședința ei din Elveția. Poliția a făcut arestări

Alice Weidel candidează pentru Bundestagul german. Lidera AfD locuiește în Elveția, la Einsiedeln, unde ieri au avut loc proteste, soldate cu arestări. Înaintea alegerilor federale, cele câteva sute de demonstranți au scandat „Weidel, out”. Au fost și unii contra-demonstranți, relatează NTV, din surse dpa.

Cinci persoane au fost arestate temporar, în marginea unei demonstrații la locul de domiciliu elvețian al candidatei la cancelar din partea AfD, Alice Weidel și a familiei ei. Protestul înregistrat și aprobat la Einsiedeln, din cantonul Schwyz, a fost îndreptat „împotriva trecerii la dreapta”. La fața locului au fost și unii simpatizanți Weidel.

Contra-demonstranții au apărut în urma apelurilor pe rețelele de socializare. Au fost „provocări și altercații fizice”, a informat poliția. Cu toate acestea, au fost prevenite revolte majore. Cele cinci persoane arestate aveau obiecte interzise la ei sau nu urmau instrucțiunile poliției, s-a mai precizat.

S-a strigat „Weidel, afară!”

În localitatea Einsiedeln, anterior fusese înregistrată și aprobată o „demonstrație împotriva trecerii la dreapta”, inițiată de mai multe persoane din Elveția germanofonă și francofonă. Cu toate acestea, demonstranții au călătorit și din orașul de graniță german, Lörrach. Poliția a fost desfășurată în număr mare. Potrivit t-online, protestul a avut loc la aproximativ cinci kilometri de casa liderului AfD.

O parte din demonstranți a scandat sloganuri precum „Weidel, afară!” și „Nazis, out!”, în timp ce contra-demonstranții au strigat „AfD”, au purtat steaguri și afișe ale partidului extremist, Alternativa pentru Germania. Starea de spirit a fost tensionată, după cum au relatat reporterii de la fața locului.

Nu a existat nicio autorizație pentru contra-demonstrația din spectrul extremismului de dreapta, în jurul grupării „Mass-Voll”, după cum relatează presa germană. Primăria localității Einsiedeln, cu aproximativ 10.000 de locuitori, a justificat acest lucru prin lipsa de spațiu, așa cum a precizat grefierul districtual din Einsiedeln, Patrick Schönbächler, ca răspuns la întrebarea Agenției de presă germană, dpa.

Scrisoare de protest împotriva lui Weidel

Înainte de demonstrație, a existat deja o campanie pe baza unor scrisori are o criticau pe Weidel, după cum a confirmat Schönbächler. La birou sosise și o scrisoare deschisă către lidera AfD, împreună cu un fals „bilet de întoarcere”. În ea, Weidel a fost rugată să părăsească țara, adică Elveția.

O acțiune similară avusese loc recent, în sudul Germaniei. La Karlsruhe, asociația regională a AfD i-a vizat pe aceia considerați de aceasta drept „imigranți ilegali” și a distribuit 30.000 de așa-numite „bilete de deportare”, în cutiile poștale.

Fluturașii, care arată ca niște bilete de avion, au fost destinate „imigranților ilegali”. Data de plecare era datată în ziua alegerilor federale din 23 februarie, pentru călătoria „Din: Germania – Către: Țara de origine sigură”.

Dragoste și ură

Weidel locuiește în Einsiedeln cu soția ei elvețiană și cei doi copii, din 2018. Potrivit informațiilor din presă, ea se mutase din orașul cu preferințe politice de stânga, Biel, în cantonul conservator Schwyz, deoarece la fostul domiciliu „a întâlnit ura”.

O parte din partidul extremist de dreapta, AfD, din Germania, se distanțează de modelul familial al candidatei la cancelar, „mama lesbiană”, Alice Weidel. Pe de o parte ea critică migrația, pe de altă parte își declară public dragostea pentru partenera de viață din Sri Lanka, cu care trăiește in Elveția.

În noiembrie anul trecut, lidera AfD, Alice Weidel, a spus public partenerei ei, Sarah Bossard, la un eveniment la Centrul de Congrese din Zurich: „Sarah, te iubesc!”, potrivit Aargauer Zeitung. Alice Weidel: Einblicke der AFD-Politikerin in ihr Leben in Einsiedeln

Motivul declarației publice de dragoste a fost o întrebare a moderatorului, Reto Brennwald, despre culoarea pielii soției sale. Weidel are o a doua reședință în cantonul Schwyz, locuiește cu Bossard în localitatea Einsiedeln și cresc împreună doi copii. Ea a spus că nu are vreo problemă cu culoarea pielii și că are o soție minunată.