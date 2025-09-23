Windows 10 nu va mai primi actualizări la 10 ani după lansare

Sfârșitul actualizărilor pentru Windows 10, sistemul de operare al Microsoft, la jumătatea lunii octombrie, a suscitat critici din partea asociațiilor pentru protecția consumatorilor și îngrijorările multor utilizatori care se tem că vor fi nevoiți să își schimbe computerele, transmite marți agenția AFP, citată de Agerpres.

Începând cu 14 octombrie, computerele care funcționează cu Windows 10, un sistem de operare lansat în 2015, vor înceta să mai primească actualizări de la dezvoltatorul său, Microsoft.

Aceste patch-uri aveau scopul de a „aduce la zi în mod regulat sistemul de operare, acesta devenind ținta a numeroase atacuri cibernetice”, a explicat pentru AFP Martin Kraemer, specialist securitate la compania americană KnowBe4.

Care sunt consecințele pentru consumatori? Într-o notă online, Microsoft a sfătuit utilizatorii să facă upgrade la Windows 11, disponibil din 2021.

Cu toate acestea, unele computere nu sunt compatibile cu această tranziție. În aceste cazuri, compania oferă un plan extins de actualizare, care costă 30 de dolari și are valabilitatea de un an.

Grupurile de consumatori cer continuarea actualizărilor pentru Windows 10

„Computerele care nu puteau rula Windows 11 erau încă disponibile pentru vânzare în 2022 și 2023”, s-a plâns asociația Consumer Reports din Statele Unite, atrăgând atenția că acestea riscau să devină învechite la trei ani de la achiziționarea lor.

În Franța, o coaliție alcătuită din 22 de asociații, inclusiv UFC-Que Choisir și Halte a l’obsolescence programmeée (HOP), a lansat o petiție prin care solicită actualizări gratuite până în 2030.

Contactată de AFP, Microsoft a refuzat să declare câți utilizatori ar fi afectați. Însă, potrivit Consumer Reports, aproape 650 de milioane de persoane din întreaga lume foloseau Windows 10 în luna august.

Potrivit unei alte asociații americane, Public Interest Research Group (PIRG), până la 400 de milioane de computere sunt incompatibile cu Windows 11.

Care sunt riscurile pentru cei care nu fac update-ul la Windows 11?

Pentru utilizatorii care nu-și pot upgrada sistemul la Windows 11 și care continuă să utilizeze Windows 10 fără a se abona la actualizările extinse de la Microsoft, vulnerabilitățile la atacurile cibernetice vor crește.

„Prin faptul că nu mai primiți actualizări, nu mai sunteți protejați împotriva celor mai recente amenințări cibernetice”, a explicat Martin Kraemer.

Deși pericolul este „foarte dificil” de cuantificat, potrivit specialistului, este cert că utilizatorii Windows 10 vor deveni ținte principale pentru atacatorii cibernetici care caută vulnerabilități de securitate.

Și aplicațiile sunt afectate, a subliniat Paddy Harrington, analist la firma americană Forrester. „Furnizorii de aplicații se bazează pe furnizorul sistemului de operare pentru a oferi anumite funcții, iar dacă aceste funcții nu sunt actualizate, furnizorul aplicației nu poate garanta că aceasta va continua să funcționeze corect”, a spus el.

Întrebați despre eficacitatea software-ului antivirus, experții subliniază inadecvarea acestuia atunci când se confruntă cu un sistem de operare învechit.

„Există o limită a protecției pe care o pot oferi (…). Este mult mai bine decât să nu faci nimic, dar ar trebui să fie o soluție temporară, în timp ce se caută o soluție permanentă”, a declarat pentru AFP Paddy Harrington.

FOTO articol: Omihay / Dreamstime.com.