Winston Churchill, devansat de un popular prezentator TV în opțiunile britanicilor pentru noile bancnote

Bancnotă de 5 lire sterline cu chipul lui Sir Winston Churchill pe verso, FOTO: Sheldon Cooper / Zuma Press / Profimedia

O consultare publică lansată de Bank of England, banca centrală a Marii Britanii, în vederea stabilirii modelelor noilor bancnote pe care intenționează să le lanseze în circulație l-a plasat pe Sir David Attenborough peste Winston Churchill în topul preferințelor publicului, cei doi clasându-se însă sub alte două opțiuni, relatează The Independent și The Telegraph.

Attenborough, popularul naturalist și prezentator de emisiuni TV și documentare care urmează să își sărbătorească a 100-a aniversare luna viitoare, a fost a treia cea mai populară propunere pentru o „temă” a noilor bancnote, după cum a reieșit ulterior.

Peste 44.000 de persoane au răspuns consultării lansate de Bank of England în iulie anul trecut, prin care membrii publicului erau invitați să facă sugestii privind designul. Banca a propus șase teme potențiale în timpul consultării, inclusiv natura, arhitectura și reperele culturale, figuri istorice notabile, arte, cultură și sport, inovație și momente importante.

„Natura și viața sălbatică” au fost cea mai populară temă, urmată de „parcurile naționale”. Churchill, prim-ministrul britanic din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a clasat pe locul al patrulea.

O altă consultare va avea loc în această vară pentru a decide ce specii de animale vor fi incluse pe bancnote.

Sir David Attenborough, Foto: David Parry / PA Images / Profimedia

Rezultatele consultării privind bancnotele au fost criticate de dreapta britanică

O dezvăluire făcută anterior, potrivit căreia figuri marcante din istoria Marii Britanii ar putea fi înlocuite pe bancnote cu designuri tematice inspirate din natură, a fost întâmpinată cu dispreț de dreapta britanică.

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, a spus că perspectiva ca Churchill să fie înlocuit de „imagini cu bursuci sau castori” este „absolut nebunească”.

Kemi Badenoch, șefa Partidului Conservator, a declarat luna trecută că planurile de a înlocui figuri precum Churchill echivalează cu „ștergerea istoriei noastre”.

„Dacă ar fi să se schimbe ceva, cred că ar trebui să pună mai multe figuri istorice pe bancnote. Mi-ar plăcea să o văd pe Margaret Thatcher pe o bancnotă. Cred că a fost cel mai mare prim-ministru al Marii Britanii în timp de pace”, a mai spus Badenoch, care a preluat conducerea Partidului Conservator în noiembrie 2024, după demisia lui Rishi Sunak.

Acum, o solicitare în baza legii privind libertatea informațiilor adresată Bank of England a dezvăluit detalii suplimentare despre sugestiile publicului.

Ce au votat britanicii să pună pe viitoarele bancnote ale lirei sterline

Aproximativ 60% dintre respondenți au ales fauna sălbatică drept unul dintre subiectele preferate, fiind trimise peste 1.000 de idei în acest sens. Ursulețul Paddington, câinii-ghid pentru nevăzători și faimosul arbore Sycamore Gap, care a fost tăiat ilegal în septembrie 2023, s-au numărat de asemenea printre preferințele publicului.

Alte sugestii au inclus Cupa Mondială din 1966, câștigată de Marea Britanie într-o finală împotriva Germaniei de Vest, Serviciul Național de Sănătate (NHS), precum și castele și catedrale.

„Am fost încântată de nivelul de implicare publică în timpul consultării noastre de anul trecut privind tema bancnotelor. Răspunsul subliniază cât de importante rămân bancnotele pentru oameni”, a declarat Victoria Cleland, casier-șef al Bank of England.

„Principalul motiv pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la contrafacere, dar oferă și o oportunitate de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit. Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm fauna bogată și diversă a Regatului Unit pe următoarea serie de bancnote”, a adăugat ea.

Bancnotele actuale prezintă fie portretul regelui Charles, fie pe cel al reginei Elisabeta a II-a. Imaginea lui Churchill este pe versoul bancnotei de 5 lire, a scriitoarei Jane Austen pe cea de 10 lire, a pictorului J. M. W. Turner pe cea de 20 de lire și a informaticianului Alan Turing pe cea de 50 de lire.