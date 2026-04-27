Wizz Air anunță că își va extinde programul de zboruri pentru sezonul estival

Jozsef Varadi, directorul general al Wizz Air, a declarat luni că programul de vară al companiei aeriene europene low-cost va fi cu 17% mai mare anul acesta, creșterea fiind concentrată pe piețele din Balcani și Caucaz, în pofida îngrijorărilor legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane și de costurile asociate războiului din Iran, relatează Reuters.

„Suntem mult mai puternici în ceea ce privește rezervările pentru vară anul acesta decât anul trecut”, le-a spus Varadi jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă.

Comentariile sale vin în contextul în care unele companii aeriene precum easyJet și TUI au anunțat scăderi ale rezervărilor anticipate și au emis avertismente privind profitul în ultimele săptămâni.

Companiile aeriene europene intră în sezonul de raportare pentru primul trimestru, analiștii fiind nesiguri în privința perspectivelor pe termen mai lung, pe măsură ce contractele de acoperire împotriva riscului de preț (hedging) pentru combustibilul de aviație încep să expire în lunile următoare.

Wizz Air spune că s-a asigurat împotriva volatilității prețurilor la combustibil

Varadi a spus că Wizz Air are acoperit prin hedging 70% din necesarul de combustibil pentru perioada verii și că va primi 35 de aeronave noi Airbus în cursul anului 2026.

Acoperire prin „hedging” înseamnă, pe scurt, o metodă prin care o companie își protejează costurile împotriva fluctuațiilor de preț. Compania încheie din timp contracte financiare pentru a „bloca” un preț al combustibilului. Astfel, dacă prețul crește ulterior, ea plătește tot prețul stabilit inițial (mai mic).

Varadi a mai spus că Wizz Air urmează să își reînnoiască o parte dintre aceste contracte de hedging atunci când vor expira în această vară, pentru a se proteja împotriva volatilității prețurilor.

Șeful Wizz Air, mesaj sfidător după ce Michael O’Leary a vorbit de dispariția companiei

Varadi și-a susținut conferința de presă după ce Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a declarat vinerea trecută că Wizz Air și Air Baltic riscă falimentul înainte de finalul acestui an.

„Există un risc real să intre în faliment în septembrie sau octombrie, deoarece companiile de leasing nu sunt dispuse să-i împrumute bani sau să-i ofere mai multe aeronave”, a spus O’Leary, cunoscut pentru declarațiile sale bombastice.

„Wizz Air este una dintre cele mai bine protejate companii aeriene din industrie împotriva schimbării rapide ale prețurilor la combustibil, iar flota noastră este deja formată în proporție de 75% din aeronave din familia A320neo, ceea ce ne oferă un avantaj structural de cost față de orice altă companie aeriană din Europa, datorită consumului semnificativ mai mic de combustibil și a unei eficiențe mai mari”, a răspuns inițial compania aeriană din Ungaria.

Wizz Air și Ryanair sunt cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa.

