Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România

Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților și însoțitorilor de bord din România pentru concedii de odihnă plătite parțial și concediile fără plată forțate din pandemie.

Potrivit unor decizii judecătorești definitive, obținute de FPU România (Sindicatul Personalului de Zbor din România) în această vară, Wizz Air a fost obligată să recalculeze salariile pentru concediile de odihnă acordate angajaților, pentru a include componentele variabile stabilite la plata salariilor, precum și să restituie veniturile pierdute în urma concediilor fără plată impuse în perioada pandemiei.

