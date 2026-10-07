Wolt+ Weeks, pentru prima dată în România: oferte la restaurante și magazine până pe 21 octombrie

Până pe 21 octombrie, membrii Wolt+ au acces la oferte exclusive în aplicație, la restaurante, magazine alimentare și alți parteneri de retail, în cadrul primei ediții Wolt+ Weeks din România. Pe durata campaniei, utilizatorii fără abonament pot activa gratuit Wolt+ și pot beneficia de promoțiile naționale și locale.

De la masa de prânz la cumpărăturile pentru acasă, ofertele acoperă o varietate de nevoi de zi cu zi. Printre acestea se numără:

Reduceri de până la 50% la restaurante: Brandurile participante includ Dodo Pizza, Popeyes, Chopstix, Burger King, Taco Bell, Pep & Pepper, Ramore Fresh Food, Mesopotamia, McDonald’s și KFC (disponibilitatea variază în funcție de partener și săptămână).

Brandurile participante includ Dodo Pizza, Popeyes, Chopstix, Burger King, Taco Bell, Pep & Pepper, Ramore Fresh Food, Mesopotamia, McDonald’s și KFC (disponibilitatea variază în funcție de partener și săptămână). Vouchere de 40 de lei pentru cumpărături: Disponibile la comenzi de minimum 150 de lei de la Freshful Now, Profi, Penny, Carrefour, Kaufland și Auchan, lansate în valuri săptămânale pe parcursul campaniei.

Activează Wolt+ gratuit

Între 1 și 21 octombrie, ca parte a campaniei Wolt+ Weeks, utilizatorii care nu au un abonament activ pot activa gratuit o perioadă de Wolt+. Oferta disponibilă poate fi verificată în secțiunea de abonamente din profilul Wolt.

Articol susținut de Wolt