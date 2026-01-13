Zacuscă și roboți. 100 de copii din familii vulnerabile deprind taineleprogramării și cum să controleze noile tehnologii

O mașinuță construită de un elev de 13 ani împreună cu mentorul său se plimbă singură printr-o clădire de la marginea Bucureștiului, urmând doar o linie neagră, lipită în cerc pe podea.

Într-o clasă alăturată, cu multe laptopuri, 15 copii sting și aprind cu ajutorul unui software, ledurile colorate ale unor plăci de bază modelate chiar acolo, împreună cu același mentor, care vine în fiecare săptămână pentru a le împărtăși din cunoștințele și din pasiunea lui pentru tehnologie.

Elevii fac parte din proiectul RobWorks, gândit de către Asociația „Ana și Copiii” să transforme cunoștințele teoretice de la școală într-un proces practic, de învățare prin experimentare. Mentorul este angajat al companiei Orange și de cinci ani, în fiecare săptămână, vine voluntar la întâlnirea cu copiii.

„Nu cred că a lipsit vreodată”, îmi dezvăluie Mihaela Voivozeanu, președinta asociației.

Matematică și un breloc de plastic

Cum se transformă cunoștințele teoretice din matematică și științe, dobândite la școală, în experiențe practice? De exemplu, pentru a se putea deplasa singură, mașinuța are senzori programați să identifice și să urmeze culoarea neagră. Pentru aceasta, este nevoie de cunoștințe de fizică.

Plăcile de bază, cu elemente simple, de genul ledurilor care pot fi colorate după dorința utilizatorului, mici sonare, mici ecrane și difuzoare capabile să redea muzică, construite de la zero, împreună cu elevii, necesită cunoștințe de electrică și electronică.

Elevii mai învață cum să printeze obiecte din plastic, gândite chiar de ei pe calculator, folosind imprimanta 3D achiziționată cu ajutorul financiar al Fundației Orange, ca sprijină proiectul RobWorks prin programul „Susține un ONG”.

În joia în care am fost noi, Andreea a printat un breloc din plastic albastru pe care scria, ați ghicit, chiar numele ei.

Copiii, cu vârste de la 6 la 17 ani, au învățat destul de bine despre proporții, despre temperatura la care funcționează imprimanta 3D, despre timpul de printare și despre timpul de răcire. Iată, noțiuni de matematică și termodinamică, aplicate în practică.

Cel care i-a învățat toate acestea este probabil unul dintre cei mai veseli oameni pe care i-am cunoscut. În cele câteva ore pe care le-am petrecut la cursul pe care îl predă voluntar micuților de la Asociația „Ana și Copiii” a fost numai un zâmbet.

Un zâmbet de copil care se joacă cu jucăriile preferate și care este atât de darnic încât îi învață și pe alții să le folosească.

„M-am întrebat și eu ce mă aduce aici. Ceva mă atrage”

Petrișor Ilie este inginer și angajat al companiei Orange. Face voluntariat la Asociația „Ana și Copiii” încă din 2020. De altfel, această organizație a fost și prima care a răspuns nevoii lui de a ajuta.

„Aveam o dorință să încerc să fac ceva în zona de programare împreună cu copiii. Deși nu este chiar programare, mai mult încercăm să adăugăm practică peste ce fac ei la școală.

Am trimis propunerea mea către mai multe ONG-uri și mi-a răspuns «Ana și Copiii». Așa că am rămas cu ei”, ne-a povestit Petrișor Ilie.

Deși este foarte relaxat când le vorbește copiiilor despre tehnologie și roboți, Petrișor se pierde în emoție când trebuie să vorbească despre el și despre ce-l face să nu lipsească de la întâlnirea săptămânală cu cei mici.

„M-am întrebat și eu ce mă aduce. Nu am un răspuns pe care să-l pot da clar. Ceva mă atrage. Este mult timp investit, dar plec de aici altfel încărcat.

Este conștiința de a face ceva util pentru copii și, de ce nu, pentru societate și viitor”, a explicat Petrișor Ilie.

Vorbeam mai devreme despre imprimanta 3D și brelocuri. În seara în care am mers noi la Asociația „Ana și Copiii”, aceasta a fost folosită pentru una dintre lecțiile practice din cadrul proiectului RobWorks.

„Suntem pe la începuturile proiectării 3D și rămăsesem datori de data trecută cu niște componente proiectate de copii.

Am mai învățat câte ceva despre a face lumini dinamice, să le programăm să se stingă, să pară că se mișcă.

Dacă reușim să combinăm joaca cu teoria, copiii sunt foarte deschiși. Nu știu câți dintre ei sunt cu adevărat pasionați, dar sunt, cel puțin, interesați”, ne-a povestit angajatul Orange.

Un curs distractiv, care să-i pregătească pentru integrarea pe piața muncii

RobWorks, proiectul Asociației „Ana și Copiii”, inclus în programul „Susține un ONG” la îndemnul lui Petrișor Ilie, își propune să-i familiarizece pe copiii din familiile vulnerabile cu utilizarea calculatorului, iar apoi să-i ducă și mai departe până la întâlnirea cu sistemele programabile, să înțeleagă și să controleze noile tehnologii, pentru a le crește șansele de a le folosi în scopuri utile și, desigur, în viitoarele lor cariere profesionale.

Un juriu l-a declarat câștigător, împreună cu alte nouă proiecte, și a primit un sprijin de 10.000 de euro de la Fundația Orange.

Mihaela Voivozeanu, președinta Asociației „Ana și Copiii”, ne-a explicat și mai concret ideea din spatele cursurilor.

„Am zis să fie ceva și distrativ, și care să-i pregătească pentru integrarea pe piața muncii. Pentru că, până la urmă, acesta este un aspect important pentru viitorul lor.

Ne-am dorit să facem totul într-un mod creativ, pentru că metodele tradiționale nu mai funcționează. Copiii sunt altfel azi și trebuie captivați, să mergem noi în lumea lor, să-i înțelegem”, a precizat președinta Asociației „Ana și Copiii”.

A fondat organizația în 2007, cu misiunea de a preveni abandonul familial și școlar prin programe educaționale, asistență socială, activități de recreere și socializare, activități de informare și consiliere, acțiuni și măsuri de conștientizare și sensibilizare socială, livrate în centre de zi.

A început în București și acum este prezentă și în Prahova, Călărași, Olt și Teleorman, atât prin intermediul a două centre de zi, cât și prin intervenții materiale, de urgență, în comunitățile în care activează.

În proiectul RobWorks sunt implicați 100 de copii din medii sociale defavorizate din București și Cernica, Cățelu și Fundulea, cu vârste între 6 și 17 ani. Sunt copii cu povești dificile acasă, din păcate.

„Uneori au griji prea mari pentru umerii lor mici și noi vrem ca măcar aici să uite de toate acestea și să se concentreze pe educație”, a explicat Mihaela Voivozeanu.

Brelocul albastru al Andreei

Paul Milea este, la cei 13 ani ai săi, pasionat de autovehicule și de senzori. De trei ani face parte dintre tinerii sprijiniți de asociația „Ana și Copiii”.

Paul Milea și mașina care merge singură

„Am lucrat azi cu o mașinuță care este programată să urmărească culoarea neagră. A fost construită de noi aici și am programat-o cu domnul Petrișor”, ne-a povestit Paul, în timp ce construia traseul cu bandă neagră, pe care o lipea pe podea.

Visul său este să lucreze la automatizarea vehiculelor. „Aș vrea, când mă fac mare, să programez mașini să meargă singure”. Visul său nu mai este de mult din zona science-fiction.

Andreea are tot 13 ani. Vine la asociație de 9 ani, aici își face temele, aici învață și despre lucruri care să o ajute în viață.

„În fiecare joi, noi avem atelier de robotică și facem cu leduri, le aprindem, să învățăm combinațiile de culori. De două săptămâni am început cu imprimanta, acum facem lucruri simple, dar le vom face tot mai complicate”, a povestit entuziastă Andreea.

Pentru ea, robotica este deocamdată doar un hobby, dar unul la care se pricepe deja foarte bine. Mai ales că, iată, de data asta, și-a construit singură un minunat breloc albastru.

La final, nu am putut pleca de la Asociația „Ana și Copiii” fără să cumpărăm coroniță de sărbători, vopsită în albul celei mai curate zăpezi și împodobită cu un om de zăpadă, la fel de alb, bobițe roșii și o fundă de culoarea lui Moș Crăciun.

Coronița, dar și multe alte ornonamente pentru brad, au fost făcute chiar de către copiii de care are grijă organizația. Micuții, talentați și dornici să învețe, fac minuni cu nuiele, lemn, sârmă plușată și acuarele. De exemplu, mi-au atras atenția niște „penare” pentru dinții de lapte, pe care micuții le-au colorat foarte frumos.

Pentru că la „Ana și Copiii” nu se învață numai despre viitor. Sunt păstrate și tradițiile și sunt deprinse și îndemănări din zona artei.

Înainte de venirea iernii, micuții au pregătit împreună cu voluntarii și angajații asociației zacuscă, murături și tot felul de dulcețuri care fac dintr-o cămară plină semnul unei case de gospodari.

Obiectele și o parte dintre aceste conserve făcute ca la bunica pot fi luate acasă de oricine, contra unei donații care să susțină activitatea organizației din Sectorul 3 și a acestor copii minunați. Banii obținuți sunt folosiți inclusiv pentru a oferi câte două mese zilnice pe care le primesc în timp ce-și fac temele și învață pentru viață.

Susține un ONG – 100.000 de euro pentru 10 proiecte

Fundația Orange România este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate.

Programul Susține un ONG este un fond înființat în urmă cu 13 ani, care oferă finanțare pentru proiecte de filantropie propuse de angajații Orange, ce sunt ulterior dezvoltate alături de organizații non-profit, pentru ca ei să învețe să coordoneze un proiect, să caute resurse alternative de finanțare pentru proiectele în care cred și să comunice despre rezultatele obținute. Iar la final, să își dezvolte capacitatea de identificare de soluții pentru probleme sociale elementare, să crească gradul de satisfacție personală.

În 2025, au obținut finanțare și sprijin prin programul „Susține un ONG” proiectele propuse de 10 organizații neguvernamentale din România, suma totală alocată fiind de 100.000 de euro.

În cei 13 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 10 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul incluziunii lor sociale.

Principalele programe ale fundației sunt: „Orange Digital Center”, „Digitaliada”, „Susține un ONG”, „Lumea prin culoare și sunet”, „Solidarity FabLab” și „Centrul Digital pentru Femei”.

