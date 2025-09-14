Zapad 2025: Rusia își etalează puterea militară cu rachete și bombardiere hipersonice

Rusia lansează o rachetă hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents, în cadrul exercițiului militar „Zapad 2025”. Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Rusia a anunțat duminică că a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents și că avioane de vânătoare supersonice Suhoi Su-34 au efectuat atacuri, în cadrul manevrelor militare comune cu Belarus, denumite „Zapad 2025”.

Exercițiul strategic comun „Zapad” (Vest) al Rusiei cu Belarus a început pe 12 septembrie, având ca scop îmbunătățirea comenzii și coordonării militare în cazul unui atac asupra Rusiei sau Belarusului, a susținut Ministerul Apărării de la Moscova.

Autorități de la Moscova și Minsk au declarat că exercițiile sunt exclusiv defensive și că nu intenționează să atace niciun membru al NATO, deși alianța militară tocmai a anunțat operațiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului), după recenta incursiune a dronelor ruse în Polonia.

Ministerul rus al Apărării a publicat imagini cu fregata Amiral Golovko a Flotei de Nord în timp ce lansează o rachetă hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents. Imaginile arătau o rachetă lansată vertical de pe fregată.

„Conform datelor de monitorizare a obiectivului primite în timp real, ținta a fost distrusă de o lovitură directă”, spune ministerul rus.

Ministerul de la Moscova a mai declarat că avioane anti-submarin cu rază lungă de acțiune ale corpului mixt de aviație al Flotei de Nord au fost de asemenea implicate în exercițiu, relatează Agerpres. Acesta a precizat că echipajele Su-34 au exersat un bombardament asupra țintelor terestre.

Președintele rus Vladimir Putin declara în 2019 că racheta Zircon poate zbura cu o viteză de nouă ori mai mare decât cea a sunetului și poate lovi ținte pe mare și pe uscat la o distanță de peste 1.000 km.

Surse din mass-media ruse afirmă că racheta, cunoscută sub numele de 3M22 Zircon în Rusia și SS-N-33 de NATO, are o rază de acțiune de 400 km până la 1.000 km, iar masa focosului său este de aproximativ 300-400 kg.