Zboruri anulate, copaci doborâți și pene de curent în mai multe țări din Europa, după o furtună puternică

Fotografie cu caracter ilustrativ. Furtună pe aeroportul din Amsterdam. Credit line: ANP / ddp USA / Profimedia

O furtună puternică s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând pagube majore. Pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi, 10 zboruri au fost anulate și duminică, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Zeci de intervenții ale pompierilor au avut loc în Belgia, Olanda, Scoția și Norvegia, după o furtună care a făcut ravagii: pene de curent, copaci doborâți și zboruri anulate.

În Scoția și Norvegia, unele gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineață, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci.

De asemenea, în Scoția, pasagerii au fost atenționați să se aștepte la perturbări ale traficului feroviar, în condițiile în care lucrările de reparații după furtună continuă.

În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuți.

Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situația s-a normalizat în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauție, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.

Și capitala Belgiei, Bruxelles, a fost afectată de furtună. Pompierii au intervenit în circa 90 de cazuri, în mare parte din cauza copacilor căzuți sau a crengilor rupte. Și în alte părți ale țării s-au înregistrat pagube materiale.