Zea et Sia – Frumusețea care nu se grăbește. Un brand românesc despre libertate, feminitate și moștenire

Există femei care nu mai cumpără cadouri.

Le aleg. Cu sens. Cu răbdare. Cu inimă.



Pentru ele s-a născut Zea et Sia — un brand românesc de bijuterii din aur 14K sustenabil, lucrate manual, care transformă emoțiile în moșteniri purtabile. Nu e un brand despre lux, ci despre continuitate, timp și sens. Despre frumusețea care dăinuie.

Înainte de aur, a fost dreptul

Înainte de bijuterii, a fost legea și avocatura și o femeie care a avut curajul să spună „nu mai vreau doar succes. Am nevoie de sens.”



Oana Bîrsescu, fondatoarea Zea et Sia, a fost avocat mai bine de 12 ani. Trăia într-o lume care măsura succesul în ore facturate, până când nașterea fiicelor sale, Azeea și Alessia, a schimbat totul.

„Mi-am dat seama că vreau libertate – de timp, de gândire, de sens și că simt nevoia să las ceva în dar copiilor. Am început să desenez ursuleți, steluțe și inimi pentru fetițele mele. Așa s-a născut prima brățară Baby Love. Așa a pornit Zea et Sia.”



Numele este o poveste în sine — Zea de la Azeea, Sia de la Alessia — numele fetițelor mele. În același timp reprezintă și un manifest despre o feminitate românească nouă: liberă, creativă, asumată.

Zea et Sia – frumusețea care întâlnește durabilitatea

Zea et Sia nu creează bijuterii, ci construiește simboluri. Fiecare bijuterie este lucrată manual, în ateliere locale din România, din aur de14K sustenabil, diamante naturale și perle AAA.

Designul este minimalist și atemporal, născut din convingerea că frumusețea adevărată nu are nevoie de stridență. Este o estetică a răbdării și a atenției. Frumusețea trebuie să întâlnească durabilitatea. Detaliile creează profunzime, iar profunzimea, autenticitate.



„Bijuteriile nu se fac în serie, ci se șlefuiesc în tihnă. Pentru că o moștenire nu se produce, se clădește.”

Matchwear: bijuterii ce unesc generații

Totul a pornit de la un gest: o inimă desenată pe mâna unei fetițe, ca semn că mama e mereu acolo. Acel gest s-a transformat într-o filosofie: matchwear-ul Zea et Sia – bijuterii mamă-fiică create ca simboluri ale legăturii dintre generații.



Un colier pentru mamă. O brățară pentru copil. Două forme diferite, un singur sens: „Suntem împreună, chiar și când suntem departe.”



Pentru Oana, bijuteriile nu reprezintă un accesoriu, ci o dovadă de apartenență, un fir ce leagă povești, generații, iubiri.

Cu dragoste pentru România, meșteșug și responsabilitate socială

Zea et Sia produce bijuterii în România, în serii mici, cu respect pentru oameni și planetă. Aurul este sustenabil, diamantele provin din surse etice, iar ambalajele, realizate local.



Fiecare bijuterie are garanție pe viață, pentru că este gândită să dureze, nu să fie înlocuită. Luxul adevărat nu înseamnă preț, ci respect pentru detalii, pentru timp, pentru oameni.

De la durere la recunoștință: Campania îngerii pentru viață

Unele campanii se nasc din briefuri, altele din recunoștință.



În 2020, Oana și-a pierdut mama. „În ultimele ei săptămâni, HOSPICE Casa Speranței ne-a fost alinare. Când a plecat, mi-am promis că voi da mai departe binele primit.”



Așa s-a născut colecția „Îngeri pentru Viață” — bijuterii care transformă suferința în lumină. Pentru fiecare bijuterie din colecția Îngeri, Zea et Sia donează 5% către HOSPICE, prin codul HOSPICE.



Despre emoția care rămâne

O bijuterie Zea et Sia este o amintire pentru totdeauna, nu un obiect generic oferit în dar. De cele mai multe ori este darul oferit de mama fiicei sale, primul diamant cadou; sau bijureria oferită de tată copiilor și mamei; și, de ce nu, darul făcut sieși de către o femeie care a trecut prin multe și vrea un nou început.



Cadoul perfect pentru oamenii cu adevărat importanți



Zea et Sia propune daruri cu semnificație, pentru femeile care cumpără cu sufletul, nu în grabă. Cadouri care dăinuie, nu mofturi de moment. Câteva dintre ideile de daruri Zea et Sia în funcție de persoana special din viața noastră pentru care suntem recunoscători:



Pentru EA – rafinament care durează

Lanţ cu pandantiv Rose cu diamante albe, din aur roz dublu



Cercei Ama, aur roz



Pandantiv Inima de Înger, diamant roz

Cadouri pentru EL

Brățara Best Dad

Brățara Eternity

Setul Mama–Tata–Copil „Iubire Infinită”

Cadouri pentru copii

Cercei Baby Stea Magică

Brățară Baby Înger

Brățară Unicorn

Un manifest despre sens și timp

Zea et Sia nu urmează trenduri, ci firescul, sensul. Este un brand născut din curajul de a o lua de la capăt, crescut din emoții transformate în aur și dăruit lumii ca o formă de speranță.

Într-o lume care uită repede, Zea et Sia alege să țină minte, să dea formă iubirii și să o transforme în moștenire.

Bijuterii care nu se poartă. Se trăiesc.

