Zece suporteri, prinşi cu materiale pirotehnice şi unul cu droguri în bagaj, la meciul de fotbal Petrolul-Dinamo

Zece suporteri, între care mai mulţi minori, au fost prinşi cu materiale pirotehnice pe care au încercat să le introducă pe stadion, la partida de fotbal Petrolul Ploieşti-Dinamo Bucureşti, care s-a desfăşurat luni seară, pe stadionul din Ploieşti. De asemenea, o persoană a încercat să intre pe arena sportivă având ascunse droguri în bagaj.

„Ca urmare a măsurilor de ordine adoptate pe timpul afluirii, au fost depistaţi 10 suporteri având asupra lor mai multe materiale pirotehnice interzise la deţinere sau folosire. Acestea erau ascunse în diferite locuri (în încălţăminte, în articolele de îmbrăcăminte, în bagaje). Dintre aceştia, 4 sunt minori”, a transmis, marţi, reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti, conform News.ro.

Controlul corporal la intrarea pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti a fost făcut atât de agenţii firmei de pază, contractată de către organizator, cât şi de jandarmi, prin sondaj.

Pe numele celor zece suporteri au fost întocmite acte de sesizare pentru deţinere fără drept de materiale pirotehnice, bunurile interzise fiind predate Serviciului arme, explozibili şi substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Judeţene Prahova.

Totodată, un suporter a încercat să intre cu droguri pe stadion, la partida din cadrul Superligii. Substanţele interzise erau ascunse în bagajul personal.

„Au fost întocmite actele de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere de droguri pentru consum propriu, fără drept, fiind predate, împreună cu produsele, autorităţilor competente pentru continuarea cercetărilor”, precizează sursa citată.

La meciul de luni seară, jandarmii ploieşteni au aplicat şi şase sancţiuni contravenţionale, dintre care patru amenzi şi două avertismente în valoare de 850 de lei, pentru încălcări ale prevederilor Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Un suporter a fost amendat pentru că a înjurat forţele de ordine, altul a fost amendat şi a primit şi măsură complementară de interzicere a accesului la competiţiile sportive, pe o perioadă de şase luni, pentru refuz de legitimare.

Două amenzi au fost aplicate personalului firmei de pază pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în planul de acţiune, iar avertismentele au fost date firmei de pază şi organizatorului partidei, pentru nerespectarea măsurilor legale prevăzute în planul de acţiune.

Străzile din jurul Stadionului ”Ilie Oană” din Ploieşti au fost blocate, înaintea partidei de fotbal, pentru a facilita accesul către tribuna sportivă. În zonă au fost mobilizaţi numeroşi poliţişti, jandarmi, poliţişti locali.

Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.

