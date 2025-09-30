FOTO Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia / Un copil a murit / Salvatorii sapă după supraviețuitori

Cel puțin un elev a fost ucis, zeci au fost răniți și 65 sunt presupuși a fi îngropați sub dărâmături după ce clădirea școlii islamice Al Khoziny s-a prăbușit, luni, în orașul Sidoar din Indonezia. Echipele de salvare sapă după supraviețuitori la mai mult de 12 ore după incident. Investigațiile preliminare sugerează că prăbuşirea clădirii s-a produs în timpul unor lucrări ilegale de extindere, potrivit The Guardian.

Echipele de salvare, poliția și soldații au săpat toată noaptea și au scos opt supraviețuitori slăbiți și răniți, la câteva ore după prăbușirea clădirii școlii islamice. Ei au reușit să furnizeze oxigen și apă mai multor elevi blocați sub dărâmături.

Eforturile salvatorilor sunt îngreunate de fragilitatea structurii rămase, astfel că se lucrează cu echipamente manuale, și nu cu utilaje grele care ar putea provoca prăbușiri suplimentare.

Până în acest moment, autoritățile confirmă decesul unui copil de 13 ani și rănirea altor câteva zeci, dintre care mulţi se află în stare gravă.

Panoul de afișaj de la postul de comandă al echipelor de intervenție, instalat în apropierea școlii prăbușite, indica 65 de elevi dispăruți până marți dimineață. Majoritatea sunt băieți din clasele VII-XI, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

Rudele elevilor privesc lista cu nume afișată pe o tablă, în timp ce operațiunile de căutare și salvare continuă la școala islamică cu internat Al Khoziny din Sidoarjo. Credit line: Juni KRISWANTO / AFP / Profimedia

Familiile elevilor s-au adunat la spitale sau în apropierea clădirii prăbușite, așteptând cu nerăbdare vești despre copiii lor. Rudele plângeau în timp ce priveau cum echipele de salvare scoteau câteun un elev rănit.

„Doamne, fiul meu este încă îngropat, Doamne, te rog, ajută-mă!”, striga o mamă disperată, după ce a văzut numele copilului ei pe lista dispăruților.

Echipele de salvatori au căutat supraviețuitori toată noaptea.Credit line: Sahlan Kurniawan / Xinhua News / Profimedia

Școala prăbușită în timpul unor lucrăril ilegale de extindere

Autoritățile investighează cauza prăbușirii, dar investigațiile preliminare sugerează că prăbuşirea clădirii s-a produs în timpul unor lucrări ilegale de extindere a școlli.

„Fundamentul vechii clădiri nu a putut să susțină două etaje de beton și s-a prăbușit în timpul procesului de turnare”, a explicat Jules Abraham Abast, purtător de cuvânt al poliției.

Unul dintre administratorii internatului, Abdus Salam Mujib, a declarat că muncitorii turnau beton pentru un nou etaj atunci când întreaga structură s-a surpat. „Clădirea avea doar trei etaje. Era planificat să aibă patru”, a spus el, potrivit The Guardian.