Zeci de instalații interactive de New Media transformă Iașul într-o scenă deschisă, la Romanian Creative Week

Una dintre cele mai așteptate secțiuni ale Romanian Creative Week (RCW), New Media District , revine între 23 și 25 mai cu zeci de instalații vizuale și interactive ce vor transforma Iașul într-un spațiu vibrant, în care tehnologia, emoția și arta se întrepătrund. Peste 40 de artiști, studenți, și creatori vor oferi publicului o experiență multisenzorială, în unul dintre cele mai ample proiecte de acest fel din țară.

Curatoriată de artistul vizual Andrei Cozlac, dublu premiat UNITER pentru video mapping, secțiunea New Media, susținută de Raiffeisen Bank, Vodafone și Audi, propune o reflecție profundă asupra intersecției dintre emoție, memorie și raționament.

„New Media District încurajează noi forme de cunoaștere artistică și modalități inovatoare de utilizare a tehnologiei, toate sub egida temei din acest an: Love. Vom prezenta zeci de instalații interactive, de lumină, video-mapping sau arte scenografice, care stimulează imaginația, curiozitatea și simțurile, transformând orașul într-o galerie în aer liber și într-un spațiu viu de descoperire. Sper ca publicul să fie plăcut surprins atât de munca artiștilor invitați, cât și de cea a studenților și doctoranzilor implicați”, a declarat Andrei Cozlac, curatorul New Media District.

Peste 40 de artiști aduc în prim-plan teme precum memoria afectivă, ce unește iubirea, lipsa, frica, apropierea, și transformă interacțiunea în act artistic.

Printre expozanți se află și Radu Marțin, artist vizual și doctorand în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, care revine la RCW cu trei lucrări participative ce investighează relația dintre tehnologie, empatie și percepția timpului: „Aș dori să trezesc o stare de empatie în care să înțelegem că persoanele din jurul nostru s-ar putea să aibă niște bătălii pe care nu le vedem. Cu puțină empatie, poate putem să ajungem să comunicăm mai bine.”

„E amuzant că, de la prima ediție RCW și până acum, am ajuns să pun în practică, prin instalațiile mele, chiar teoriile pe care le explorez în cercetarea doctorală. De-a lungul timpului, tehnicile s-au rafinat, gândirea mea artistică a devenit mai conceptuală, iar lucrările prezentate la RCW în toate cele cinci ediții reflectă fidel această evoluție profesională”, a mai transmis artistul Radu Marțin.

RCW susține și tânăra generație de artiști prin bursele acordate anual studenților Universității Naționale de Arte „George Enescu”, departamentul de Fotografie, Video și procesarea computerizată a imaginii, pentru realizarea unor teme de cercetare artistică și dezvoltarea proiectelor personale racordate la conceptul curatorial. În 2025, proiectele semnate de studenții Traian Isaila, Mengheris Monica, Cezara Pataliga, Andrei Popovici, Călin Ursuțu și Dănilă Ioan Daniel propun o reconfigurare a percepției și o analiză artistică a comunicării în spațiul digital.

De asemenea, atelierele de creație New Media Jam, fondate de artiștii Dromp și Graffo, revin cu trei proiecte colective inovatoare, dezvoltate de echipele NMJ 1 (Ilinca Popescu, Lavinia Roman, Dragoș Silion), NMJ 2 (Anton Petruț, Marius Brăsoveanu) și NMJ 3 (Ioana Rusu, Mihaela Lungu, Florin Nichifiriuc). În ediția de anul acesta, sunt invitate și proiecte ale studenților de la Centru Cinetic / UNATC, București (Andrada Baleanu, Alexu Manolache, Tony Deaibe, Orsi Rend, Mara Olaru, Lorena Cocora).

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

