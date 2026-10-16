Zeci de mii de elevi și studenți au protestat în Italia împotriva guvernului Meloni: „Vrem mai multe săli de clasă, nu mai multe bombe”

Zeci de mii de elevi și studenți au protestat vineri în orașe importante din Italia, precum Roma și Bologna, și au cerut măsuri urgente pentru a aborda criza climatică, îmbunătățiri structurale ale sistemului public de învățământ și renunțarea la creșterea cheltuielilor militare, informează EFE, conform Agerpres.

Protestele, organizate de organizații studențești și grupuri de mediu sub sloganuri precum „No Meloni Day”, s-au extins în orașe precum Roma, Milano, Bologna, Torino, Genova, Pisa și Napoli, cu revendicări care au inclus îmbunătățiri ale infrastructurii școlare, costul vieții și opoziție față de înarmare.

„Școlile noastre se dărâmă”, au denunțat reprezentanții Opoziției Studențești Alternative (OSA) într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care au cerut ca „cele 13 miliarde de euro alocate reînarmării și cheltuielilor militare să fie investite în educație”.

Deși majoritatea marșurilor au avut loc într-o atmosferă pașnică, s-au înregistrat și momente de tensiune și incidente izolate cu forțele de securitate în capitală și la Bologna.

La Roma, zeci de mii de tineri au mărșăluit prin centrul orașului până la Ministerul Educației, unde un cordon de polițiști și forțe antirevoltă a fost desfășurat în fața clădirii.

Acolo, unii protestatari au aruncat cu petarde în fațada clădirii, scandând sloganuri precum „Vrem mai multe săli de clasă, nu mai multe bombe!” și „Valditara, afară din clădire!”, referindu-se la ministrul educației italian, Giuseppe Valditara.

Studenții aveau asupra lor pancarte antiguvernamentale și altele pe care era anunțată o grevă generală pentru 30 octombrie sub sloganul: „Din porturi și până în școli, studenți și muncitori uniți”.

La Bologna, au avut loc ciocniri când marșul de protest a ajuns la gara centrală, iar protestatarii au aruncat obiecte în poliția antirevoltă, care a răspuns cu o scurtă șarjă.

Respingerea limitei impuse studenților străini

O altă revendicare importantă a zilei a fost respingerea noilor reglementări ale guvernului premierului Giorgia Meloni, care stabilește o limită de 30% pentru studenții străini în anumite clase din instituțiile de învățământ.

Măsura, care va fi aplicată în funcție de traiectoria academică și de competențele lingvistice ale studenților, a provocat critici dure în rândul grupurilor de studenți care consideră că promovează discriminarea și împiedică integrarea socială.

În timpul marșurilor lor prin capitală, protestatarii și-au exprimat respingerea „față de guvernul războiului, exploatării și rasismului”, în timp ce la Milano, câteva mii de tineri au mărșăluit pașnic sub sloganul „Nimeni nu este străin”.

Schimbările climatice, o altă revendicare centrală

Protestul studențesc a coincis cu o altă zi globală de acțiune convocată de Fridays for Future împotriva încălzirii globale, a utilizării combustibililor fosili și a insuficienței politicilor guvernamentale de mediu.

Activiștii cer măsuri pentru reducerea emisiilor poluante și îmbunătățirea condițiilor de viață în orașe, denunțând totodată legătura dintre criza climatică, inegalitățile sociale și sărăcia energetică.

La Roma, marșul ecologist a fost programat pentru ora locală 17:00 (15:00 GMT) către sediul Ministerului Mediului și Securității Energetice.