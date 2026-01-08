Zeci de mii de elevi stau acasă joi și vineri din cauza vremii. Câte școli sunt închise în toată țara

Cursurile şcolare sunt suspendate sau se desfăşoară online în peste 150 de unităţi de învăţământ din țară, din cauza condiţiilor meteo de iarnă, care au dus la drumuri impracticabile sau au provocat avarii în alimentarea cu electricitate sau încălzire.

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi dimineață o serie de coduri galbene și portocalii în care avertizează că mari porțiuni de țară vor fi afectate de ger, ninsori și viscol.

Potrivit unei informări transmite de Ministerul Educaţiei, în cursul zilei de joi activitatea didactică a fost suspendată sau s-a desfășurat online în alte 152 de unități de învățământ din țară, față de cele anunțate miercuri, respectiv:

• Câte o unitate de învățământ din județele: Vaslui, Vâlcea, Botoșani, Suceava, Bihor

• 5 unități de învățământ din județul Prahova

• 2 unități de învățământ din județul Timiș

• 8 unități de învățământ din județul Iași

• 5 unități de învățământ din județul Bacău

• 3 unități de învățământ din județul Satu Mare

• 8 unități de învățământ din județul Alba

• 5 unități de învățământ din județul Caraș-Severin

• 3 unități de învățământ din județul Neamț

• 5 unități de învățământ în județul Dolj

În județul Hunedoara, activitatea didactică a fost afectată în 103 unități de învățământ, astfel:

40 activitate didactică suspendată

26 activitate didactică în format hibrid

37 activitate didactică în format online

Câți elevi sunt afectați

Potrivit Ministerului Educației, numărul total al elevilor sau preșcolarilor afectați de situația suspendării cursurilor sau a desfășurării lor în format online, în cursul zilei de joi, 8 ianuarie, este de aproximativ 62.000, dintre care 47.700 în județul Hunedoara.

Ministerul menționează totodată că deciziile privind suspendarea activității didactice sau desfășurarea acesteia în format online/hibrid au fost luate la nivel local, în funcție de particularitățile unităților de învățământ (poziționare/acces, surse de furnizare a agentului termic/a energiei electrice).

De asemenea, modalitatea de recuperare a materiei va fi stabilită la nivelul consiliilor de administrație ale unităților școlare.

Toate școlile din Bistriţa, închise vineri

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a decis ca elevii şcolilor din municipiul Bistriţa să rămână acasă vineri, în contextul în care se anunţă noi ninsori abundente.

Anunţul a fost făcut joi după-amiază, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Prefecturii.

„Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud informează că, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24-48 de ore, a fost convocată o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. În urma analizării situaţiei şi evaluării riscurilor generate de evoluţia fenomenelor meteorologice, s-a hotărât suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa, pentru data de 9 ianuarie 2026. Decizia este fundamentată pe avertizarea meteorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie – cod galben -, care anunţă precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, formarea poleiului, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute şi condiţii de ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00”.

Autorităţile judeţene menţionează că „măsura a fost adoptată cu scopul protejării siguranţei elevilor, cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc generate de condiţiile meteo severe”.