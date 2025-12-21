Zeci de oameni au fost împușcați pe stradă, lângă Johannesburg, de bărbați necunoscuți. Cel puțin 9 morți

Un atac armat în masă a avut loc duminică, într-o localitate din afara Johannesburgului, cel mai populat oraș din Africa de Sud, a anunțat poliția locală. Bărbați înarmați, încă neidentificați, au deschis focul „la întâmplare”, au ucis nouă persoane și au rănit alte 10, relatează The Guardian.

Motivul atacului de la Bekkersdal, provincia Gauteng, la 40 km sud-vest de Johannesburg, nu este clar, a declarat poliția.



„Unele victime au fost împușcate la întâmplare pe străzi de către bărbați înarmați necunoscuți”, se arată într-un comunicat al poliției.

Împuşcăturile au avut loc în apropierea unui bar din Bekkersdal, o zonă săracă situată în apropierea unor importante mine de aur din Africa de Sud.

Acesta este al doilea atac armat în masă în decurs de câteva săptămâni. Pe 6 decembrie, oameni înarmaţi au atacat o pensiune din apropierea capitalei Pretoria, ucigând 12 persoane, printre care şi un copil de trei ani. Poliţia spunea atunci că împuşcăturile au avut loc într-un loc unde se vindea ilegal alcool.



Africa de Sud, cu o populaţie de 63 de milioane de locuitori, are o rată ridicată a criminalităţii, inclusiv una dintre cele mai ridicate rate ale omuciderilor din lume.