Zeci de organizații civice și redacții condamnă „lista neagră” făcută de CSM: „O pată neagră pe obrazul credibilității și independenței justiției”

„Este o stigmatizare publică inacceptabilă și incompatibilă cu statul de drept”, transmit, vineri, 75 de redacții și ONG-uri, într-o scrisoare deschisă, semnată inclusiv de HotNews, prin care condamnă ceea ce numesc abuzul de autoritate al Secției pentru judecători a CSM și încercările de cenzură și de intimidare a presei și a societății civile.

Demersul vine după ce Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat, într-un document de 70 de pagini, mai multe publicații și organizații, dar și politicieni, că au dus o campanie de decredibilizare a justiției.

În documentul despre care CSM spune că are sprijinul a 3.580 de judecători sunt nominalizate persoane fizice, dar și instituții de presă și organizații. Însă Forumul Judecătorilor a contestat această „listă neagră”, spune că „este prezentată nereal o susținere cvasiunanimă”.

„Documentul îi nominalizează pe cei care documentează și semnalează probleme instituționale și îi prezintă ca participanți într-o conspirație, o «campanie de denigrare» sau un «atac hibrid». Instituțiile media și ONG-urile indicate explicit de documentul CSM sunt: Recorder, G4Media, PressHub, Europa Liberă, Comunitatea Declic, Corupția ucide, Funky Citizens, ExpertForum. Acestora li se adaugă persoane individuale, în special politicieni. Însă documentul îi vizează explicit pe toți cei care critică sistemul de justiție”, se arată în scrisoarea deschisă semnată, printre alții, de Centrul pentru Jurnalism Independent, ActiveWatch, ApTI – Asociația pentru Tehnologie și Internet, ExpertForum, Context.ro, Rise Project și Ethical Media Alliance.

Organizațiile semnatare ale scrisorii susțin cu fermitate independența justiției și resping orice document care confundă criticile legitime cu subminarea justiției și care insinuează că acestea ar fi parte ale unui „atac hibrid”.

Semnatrii afirmă că este surprinzător cum majoritatea membrilor din secția pentru judecători a CSM nu fac distincția între critici legitime ale presei, ONG-urilor sau ale unor simpli cetățeni privind administrarea justiției și o presupusă încălcare a limitelor legale.

„Competența CSM de apărare a independenței justiției nu poate fi utilizată pentru agregarea unor opinii, investigații jurnalistice, poziții civice și postări de pe rețele de socializare într-o narațiune generală de culpabilizare colectivă”, se mai precizează în scrisoarea deschisă.

De asemenea, semnatarii semnalizează că deși judecătorii pretind că „hotărârea” ție cont de libertatea de exprimare, în aceasta nu s-a analizat dacă informațiile prezentate se încadrează în limitele dreptului garantat, iar „presupusa radiografie este, mai degrabă, o compilație acuzatorie”.

„În fapt, documentul demonstrează o slabă înțelegere a pilonilor pe care se bazează un stat democratic și emite o narațiune conspiraționistă, în care jurnaliștii care își fac munca în interesul public sunt prezentați ca actori dintr-o campanie de denigrare, iar pârghiile democratice aflate la dispoziția societății civile pentru interacțiunea cu instituțiile statului (petiții, participarea la consultări publice) sunt prezentate drept încercări de a slăbi și de a captura puterea judecătorească”, se mai precizează în scrisoarea deschisă publicată și de ActiveWatch.

Redacțiile și organizațiile mai spun că „hotărârea” transmite un semnal de descurajare către presa, societatea civilă, experții, avocații și cetățenii care participă la dezbaterea despre sistemul judiciar și pune sub semnul întrebării orice posibil proces în care să fie implicate instituțiile de presă, ONG-urile și persoanele fizice nominalizate.

„Documentul publicat de Secția pentru judecători a CSM ratează și șansa de a formula un răspuns credibil și echilibrat împotriva criticilor primite în materialele jurnalistice amintite. Alege, în schimb, să portretizeze câteva redacții și o parte din societatea civilă drept vinovați pentru problemele justiției și ale societății, în ansamblu. În măsura în care redacțiile, organizațiile sau persoanele menționate vor ajunge ulterior părți în litigii aflate pe rolul instanțelor, se poate ridica în mod legitim întrebarea dacă judecătorii chemați să soluționeze acele cauze mai oferă, în aparență, garanțiile de obiectivitate și independență cerute de dreptul la un proces echitabil”, subliniază semnatarii.

Ei apreciază că gravitatea acestei „hotărâri” este amplificată de faptul că Secția pentru judecători a CSM o prezintă ca expresie a unei poziții asumate la nivelul corpului judecătorilor.

„În acest fel, se creează percepția că puterea judecătorească nu mai acționează exclusiv ca garant neutru al drepturilor fundamentale, ci și ca actor instituțional preocupat de protejarea propriilor interese”, au mai spus semnatarii scrisorii deschise, apreciind că documentul este „o pată neagră pe obrazul credibilității și independenței justiției și a rolului acestei importante puteri”.

Și Corupția Ucide a denunțat într-o altă scrisoare publică „lista neagră” întocmită de secția pentru judecători de la CSM „fiind un demers profund nedemocratic, abuziv și incompatibil cu principiile dialogului public într-o societate democratică”.